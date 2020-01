Les producteurs disent que la mère de l’enfant de Kevin est sur le point d’être révélée

L’épisode de This Is Us de cette semaine était lourd à Randall (Sterling K. Brown), mais la semaine prochaine sera consacrée à Kevin (Justin Hartley). Lors de la finale de la mi-saison en novembre 2019, les fans ont eu un aperçu de ce qui allait arriver en un clin d’œil. Les téléspectateurs meurent tous d’envie de savoir qui sera la mère de son enfant – et futur fiancé – dans le futur. Les producteurs ont finalement révélé quand nous le saurions.

[Warning: This Is Us Season 4 spoilers ahead]

Justin Hartley | Banque de photos Ron Batzdorff / NBC / NBCU via .

Qu’est-il arrivé à Kevin cette semaine pour nous rapprocher des réponses concernant son bébé maman?

Bien que This Is Us soit centré sur Randall, il y avait des indices sur ce qui se passait avec Kevin. Le conseiller municipal a parlé à son frère plusieurs fois au téléphone. Les téléspectateurs ont vu que Kevin s’est envolé pour Pittsburgh sur un coup de tête pour les funérailles de la mère de Sophie (Alexandra Breckenridge).

Plus tard dans l’épisode, nous voyons Kevin au lit avec une femme aux cheveux blonds sales. Bien sûr, il n’est pas clair qui est la femme mystère, car la plupart des femmes de la vie de Kevin ont la même couleur de cheveux. Il est intéressant de noter que sa couleur de cheveux est également similaire à celle du futur fils de Kevin dans le flashforward.

«Je suis un peu au milieu de tout. Ça a été une semaine d’enfer », raconte Kevin à Randall au téléphone.

Heureusement, nous sommes sur le point de plonger à nouveau dans la même semaine, mais du point de vue de Kevin, selon les producteurs.

Qu’ont dit les producteurs au sujet du futur fiancé de Kevin et de la mère de son enfant?

“La semaine prochaine est l’épisode de Kevin, et nous allons plonger dans cette même semaine dans le temps du point de vue de Kevin et voir ce qu’il a fait”, a déclaré Isaac Aptaker à Entertainment Weekly. “Alors, les réponses sur qui est cette femme dans ce lit arrivent très rapidement.”

Dans la finale de la mi-saison, lorsque nous apprenons que le fiancé de Kevin est enceinte, le flashforward est dans neuf mois. Il est donc très probable que cette femme allongée à côté de Kevin soit la mère de son enfant. Cependant, lorsqu’on lui demande si c’est le moment de la conception, Aptaker est un peu plus furtif avec sa réponse.

“Je veux dire, ça pourrait l’être, mais Kevin n’est pas exactement un prude”, a répondu Aptaker. “Il y a certainement la possibilité qu’il y ait une autre femme en bas de la ligne, aussi.”

Les fans adorent les producteurs de This Is Us, mais ils nous frappent souvent avec des rebondissements que nous attendons le moins.

Qui pourrait être la mère de l’enfant de Kevin, selon les producteurs de “This Is Us?”

Quand Aptaker a discuté de l’identité du fiancé de Kevin, il a confirmé qu’il pouvait s’agir de Sophie, Cassidy (Jennifer Morrison), Madison (Caitlin Thompson) ou quelqu’un de complètement nouveau.

“Mais comme nous l’avons démontré tout au long de la course, et certainement cette saison, nous aimons élargir notre distribution et introduire de nouveaux personnages”, a déclaré Aptaker à Entertainment Weekly après la première mi-saison. “Donc, je dirais que rien n’est sur la table là-bas.”

Donc, ce qu’il dit, c’est qu’il pourrait presque s’agir de n’importe qui. La visite de Kevin à Pittsburgh coïncidant avec la femme allongée dans son lit, les fans sont convaincus que ce pourrait être Sophie. Une chose est sûre, nous saurons avec qui il est au lit quand This Is Us reviendra mardi prochain, 28 janvier 2020, à 21 heures. ET sur NBC.

