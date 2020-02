Les producteurs partagent ce qui se passe vraiment quand Lisa Vanderpump arrive à SUR

Comme la plupart des employés, les serveurs du restaurant Vanderpump Rules SUR se bousculent lorsqu’ils savent que le patron est sur le point d’arriver.

Ambiance lors d’une nuit de mannequins au salon SUR | Barry King / WireImage

Lisa Vanderpump possède et gère plusieurs restaurants, dont SUR, Pump et maintenant TomTom. Le spectacle Vanderpump Rules était à l’origine enraciné dans la vie de quelques-uns des barmans et des serveurs de SUR. Mais depuis la création de l’émission en 2013, les lieux de tournage des restaurants ont augmenté. Vanderpump a d’abord ajouté Pump à la liste des emplacements. L’année dernière, elle a ouvert TomTom avec Tom Schwartz et Tom Sandoval.

Les caméras capturent souvent Vanderpump arrivant au restaurant, généralement pour superviser les opérations entre le déjeuner et le dîner. Ou elle arrivera pour rencontrer des invités ou même avoir une conversation avec un membre du personnel. Ces chats assis signifient souvent que quelqu’un est en difficulté. Mais quelle est l’ambiance générale lorsque Vanderpump arrive? Les producteurs ont parlé de ce que c’est que de filmer à SUR et de ce qui se passe lorsque Vanderpump entre en scène.

Les serveurs se disputent qui doit livrer le thé

Alors que la série regorge de thé chaud, les SURvers se disputent qui peut livrer le thé proprement dit, le petit-déjeuner anglais. Les producteurs ont déclaré à Bravo’s Style & Living que les serveurs se battaient pour attendre Vanderpump lorsqu’elle arriverait au restaurant. «Lorsque le personnel sait qu’elle vient pour un repas, les producteurs disent qu’ils« discuteront de qui prendra sa table et s’assureront que le thé du petit déjeuner anglais est prêt »», selon Style and Living.

De plus, les serveurs savent que Vanderpump insiste sur la confidentialité lorsqu’elle dîne dans l’un de ses restaurants. «Selon l’équipe, la table 16 est la table habituelle de Lisa à SUR. «C’est surélevé et en quelque sorte clôturé, c’est donc là qu’elle peut obtenir le plus d’intimité.»

Même si elle apprécie l’intimité pendant le dîner, Vanderpump sait que le secteur de la restauration, en particulier celui de la télé-réalité, est très public. “Le secteur de la restauration a toujours été une arène publique”, a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter. “Nous venons de recevoir un peu d’une énergie différente maintenant, avec tout le facteur célébrité de l’émission.”

L’éclairage est un énorme problème

Les producteurs ont également indiqué qu’ils se battaient souvent avec le système d’éclairage de SUR. «Lisa veut que ses restaurants soient sombres avec une musique forte, ce qui est difficile à filmer. En fait, cela provoque un peu de tension entre elle et l’équipe. Selon la production, ils sont en constante négociation avec elle pour augmenter le niveau de lumière et baisser la musique », rapporte Style & Living.

En outre, les fans visitent SUR pour obtenir leur propre scoop. “Les clients veulent voir le casting fonctionner, mais ce qu’ils veulent le plus, c’est le tournage de l’équipe pendant que le casting fonctionne”, a expliqué le showrunner Bill Langworthy au Hollywood Reporter. “Vous pouvez leur demander:” Peut-être éteignez votre téléphone? “, Mais ils ne le font pas. Ils ne le peuvent pas physiquement. “

Du côté positif, l’équipe de production a pu goûter à peu près tous les éléments du menu SUR. “Les producteurs disent qu’ils connaissent le menu SUR” ainsi que les gens qui y ont mangé beaucoup, mais pas aussi bien que les serveurs “, ajoutant:” On nous demande beaucoup de recommandations “. Ils suggèrent probablement le fromage de chèvre balles tout le temps », selon Style & Living.