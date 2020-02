Les producteurs protègent-ils Victoria F? Les fans pensent ainsi

Cette saison de The Bachelor n’a été rien de moins qu’un feu de benne dramatique. Mais, un concurrent qui a été au centre de la plupart de celui-ci est Victoria F. Entre être arrêté pour un DUI et mannequin pour une entreprise de vêtements qui a utilisé le slogan “White Lives Matter” et le drapeau confédéré, le natif de Virginia Beach avait certainement un passé coloré avant de rejoindre le casting de The Bachelor. Mais, quand elle a pris la décision de venir dans l’émission, plus de détails sur ses tentatives romantiques antérieures ont été révélés.

Victoria Fuller et Peter Weber | Francisco Roman via .

Récapitulatif rapide du scandale Victoria F

Quelques mois avant The Bachelor, Peter Weber a été confronté à des allégations concernant Victoria F, Reality Steve a fait des déclarations assez audacieuses à son sujet. Il a partagé qu’il avait reçu plus d’histoires négatives sur Victoria F que quiconque dans l’histoire du baccalauréat. Selon le blogueur, plusieurs personnes se sont manifestées pour partager que l’homme de 26 ans avait des antécédents de coucher avec des hommes mariés et d’être une des raisons pour lesquelles les mariages multiples avaient pris fin. Pire encore, ils étaient parfois les maris de ses amis. Bien que ces accusations aient été terribles, les producteurs de The Bachelor ont choisi de ne pas répondre aux réclamations avant les dates de leur ville d’origine via l’ex-petite amie de Weber, Merissa Pence.

L’ex-petite amie de Peter Weber, Merissa Pence a contacté les producteurs de l’émission

Pence et Weber sont sortis en 2012 et alors qu’ils n’étaient ensemble que pendant cinq mois, ils se sont séparés comme amis. Comme Pence connaissait Victoria F. et que le couple avait des amis communs, elle voulait avertir le célibataire des choses qu’elle savait. Bien sûr, nous avons tous pu voir ce qui s’est passé lorsque Pence (ou plutôt son visage flou) a confronté Weber, mais cette conversation n’a presque pas eu lieu. Lorsque Pence a approché les producteurs Bachelor pour la première fois avec des informations sur Victoria F, ils ne lui sont jamais revenus. Ce n’est que le dimanche avant de filmer la ville natale de Victoria F qu’ils l’ont contactée. Apparemment, ils voulaient avoir une conversation sur son apparition possible dans l’émission.

À l’origine, les producteurs de Bachelor 2020 n’allaient pas faire participer Pence à l’émission

«Je leur ai parlé pendant environ une heure. Ils ont dit qu’ils me rappelleraient. Ils ne m’ont pas rappelé avant 9h30 environ [p.m.] et ils se disaient: “Hé, nous ne pensons pas avoir suffisamment vérifié la situation pour vous amener dans la série.” Je me disais: “Oh, c’est une déception, mais je lui souhaite le meilleur et je comprends parfaitement «Donc, j’étais un peu comme réfléchir à comment je pourrais encore le faire fonctionner», a déclaré Pence dans une récente interview avec nous. Déterminé à ne pas abandonner, Pence a appelé un producteur de licence le lendemain pour lui demander de regarder le tournage et de parler à Weber après son rendez-vous avec Victoria F.Les producteurs ont fait cette concession et n’ont envoyé un texto à Pence que 30 minutes avant qu’elle ne se présente.

Selon Pence, elle est allée signer les documents nécessaires, ce qui rend plus étrange que les producteurs de Bachelor aient choisi de brouiller son visage. Bien qu’elle était déterminée à ne rien dire de diffamatoire à propos de Victoria F, elle lui a donné un compte rendu détaillé de ce qu’elle savait être la vérité. En fait, Weber et Pence ont parlé pendant sept minutes et elle a été claire sur le fait que Victoria F avait été un facteur énorme dans la fin de quatre mariages. Curieusement, les producteurs n’ont jamais diffusé la partie sur les mariages, choisissant seulement d’utiliser le mot «relations».

Les fans pensent que les producteurs de licence protègent leur distribution

Dans l’ensemble, ce qui a réellement été diffusé est assez atténué par rapport au récit de Pence sur ce qui s’est passé. Cela amène certains fans de The Bachelor à se demander s’ils le font intentionnellement pour protéger le personnage de Victoria F. «Merissa a apparemment signé des dérogations pour montrer son visage, mais les producteurs d’ABC l’ont brouillé. Probablement pour que nous ne puissions pas voir sa bouche et ils pourraient reconstituer une morsure saine, car les allégations réelles sont si folles? ” un peson a écrit sur la situation.

“Je ne comprends pas pourquoi ABC protège Victoria. A-t-elle couché avec Fleiss? [Creator of The Bachelor] Ils ont gardé le silence sur les trucs WLM, le magazine les a laissés tomber de la couverture, et ont ensuite fait entendre que c’était des “ rumeurs ” sur les petits amis et ne pas vous impliquer à plusieurs reprises avec les maris d’amis, ce qui semble fondamentalement pathologique ”, a écrit une autre personne. «La production s’est vraiment améliorée sans avoir Merissa à une date de groupe, ou du moins devant Victoria. La façon dont ils l’ont fait donner l’impression qu’elle inventait ou ne disposait pas vraiment d’informations fiables », a ajouté une autre personne.

Les femmes raconteront-elles plus de confrontations

Il semble certainement que les producteurs The Bachelor se mettent en quatre pour contrôler ce récit. Qu’ils protègent vraiment Victoria F pour une raison inconnue, se protègent contre d’éventuelles poursuites, ou protègent leur marque contre l’exposition comme moyen d’atteindre rapidement la célébrité Instagram reste inconnue. Tout ce que nous pouvons espérer, c’est qu’une plus grande partie de la vérité soit révélée pendant The Women Tell All et / ou After The Final Rose.