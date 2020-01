Les producteurs révèlent les histoires choquantes qui ont inspiré l’invasion de Randall

L’épisode de This Is Us de mardi soir a touché quelque chose de terrifiant parce qu’il était si réel. Parfois, les tragédies qui se produisent à la télévision sont si farfelues que nous ne pensons jamais qu’elles nous arriveront. Cependant, l’intrus dans la maison de Randall (Sterling K. Brown) était un scénario authentique pour de nombreux téléspectateurs. Peut-être, c’était incroyablement précis car il était basé sur la vie réelle. Voyons qui a inspiré l’invasion de la maison.

[Warning: This Is Us Season 4 spoilers ahead]

Sterling K. Brown | Banque de photos Ron Batzdorff / NBC / NBCU via .

Qu’est-il arrivé à Randall sur «This Is Us» lors du dernier épisode?

Au cours de l’épisode de This Is Us de mardi, nous avons repris là où le cintre de la semaine dernière s’était arrêté. Randall est debout dans sa cuisine face à face avec un intrus brandissant un couteau. D’une manière ou d’une autre, le conseiller municipal reste calme, frais et calme. Il jette son portefeuille et dit à l’homme qu’il ne veut aucun problème.

Heureusement, le criminel a pris l’argent et s’est enfui. Cependant, Randall est considérablement secoué. Avec tout dans son assiette en ce moment – essayant d’être le fils, le père et le conseiller parfait – il pourrait être à son point de rupture.

Randall a maintenant le dos contre un mur et va, espérons-le, aborder sa santé mentale dans les prochains épisodes.

Qu’est-ce qui a inspiré Randall Home Invasion?

Les scénaristes de la série cherchaient un moyen de tirer Randall d’un endroit où il faisait face à ses angoisses à la surface pour creuser plus profondément. Que pouvaient-ils faire pour le mettre sur le bord?

“Quelques écrivains dans notre chambre avaient fait entrer des gens par effraction chez eux”, a expliqué Isaac Aptaker à Entertainment Weekly. «Les gens entraient et nous verrions l’impact que cela aurait sur vous lorsque quelqu’un envahirait votre espace comme ça – les conséquences et les retombées.»

Ils savaient exactement ce que c’était que d’avoir un intrus chez eux. C’était donc le scénario parfait pour envoyer Randall en spirale. Les scénaristes pensaient qu’ils pouvaient imaginer ce que l’effraction ferait pour la santé mentale déjà délicate de Randall, car c’était maintenant une expérience de première main.

L’invasion de domicile fera-t-elle comprendre à Randall qu’il a besoin d’aide professionnelle?

Bien que l’intrus ait secoué Randall à fond, la productrice Elizabeth Berger indique qu’il n’est pas encore sur le point de demander une thérapie. Ce que les producteurs révèlent, c’est qu’il va s’ouvrir davantage à quelqu’un sur sa santé mentale.

“Il est définitivement à un point où il est prêt à renouer avec ses frères et sœurs, et il est certainement prêt à trouver du réconfort là-bas”, a déclaré Berger à Entertainment Weekly. «Et s’il est prêt ou non à entrer dans le bureau d’un thérapeute, il est très intelligent, et il devient clairement clair pour lui qu’il ne peut pas continuer comme ça.»

Ce qui est intéressant dans les commentaires des producteurs, c’est que nous savons que Randall n’est pas en train de parler avec son frère, Kevin (Justin Hartley), neuf mois dans le futur. Il semble que les deux scénarios ne s’alignent pas.

La semaine prochaine, nous verrons le point de vue de Kevin sur les événements que nous avons vus avec Randall. Nous verrons également ce qui se passe dans la vie de l’acteur au moment même où Randall a une dépression mentale. Branchez-vous le mardi 28 janvier 2020, à 21 h à NBC pour plus This Is Us.

