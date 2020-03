Les produits de beauté préférés de Kate Middleton sont abordables et accessibles

Kate, la duchesse de Cambridge est sans doute l’une des femmes les plus magnifiques du monde. Une beauté naturelle, elle a fière allure chaque fois que nous la voyons, et il semble presque qu’il n’y ait pas de style qu’elle ne puisse pas retirer.

De ses célèbres cheveux rebondissants à sa peau éclatante, Kate rend l’apparence parfaite si facile. Alors que beaucoup de gens pourraient supposer qu’en tant que future reine d’Angleterre, Kate reçoit régulièrement des traitements de beauté coûteux et luxueux, cela ne pourrait en réalité pas être plus éloigné de la vérité.

La duchesse de Cambridge est en fait assez terre-à-terre, et sa routine quotidienne n’est pas si compliquée. En fait, quand elle a une pause dans ses fonctions royales, Kate est généralement vue dans des vêtements décontractés, avec ses cheveux en queue de cheval et sans maquillage, et même alors, elle a l’air impeccable.

La bonne nouvelle, c’est qu’elle utilise dans la vie de tous les jours des choses aussi basiques que possible. Voyons comment les produits de beauté préférés de Kate sont abordables et accessibles.

Les looks préférés de Kate Middleton

Kate Middleton | Chris Jackson / .

Alors, quels sont les looks que Kate a rendus célèbres? Selon Town & Country, il y a des déclarations de mode assez merveilleuses que la duchesse est connue pour faire.

Quand elle exerce ses fonctions royales officielles, nous voyons souvent Kate dans une robe manteau chic avec ses cheveux bruns parfaitement coiffés dans un chignon classique. Elle est célèbre pour ses tenues de recyclage, et il y a des robes incroyables dans lesquelles nous l’avons vue à plus d’une occasion.

Certains de ses créateurs incontournables incluent Jenny Packham, Alexander McQueen et Dolce & Gabbana, et nous adorons voir Kate sortir dans des robes et même des pantalons de ses maisons de couture préférées. Comme nous le savons, Kate est connue pour toujours garder les choses élégantes, arborant souvent des jupes et des robes de soirée élégantes qui conviennent à une future reine.

Kate Middleton a-t-elle un styliste?

La duchesse de Cambridge se réveille-t-elle le matin et choisit-elle ses propres tenues, ou a-t-elle un peu d’aide? Eh bien, il s’avère que c’est un peu des deux!

Bien qu’elle donne certainement son avis sur ce qu’elle aime et ce qu’elle n’aime pas, Harper’s Bazaar rapporte que Kate a un styliste qui rassemble certains de ses événements les plus importants.

Alors que la duchesse a également l’aide d’une maquilleuse pour l’aider à être à son meilleur lorsqu’elle fait des apparitions, Kate a fait son propre maquillage pour son mariage en 2011 avec le prince William, un look de mariée qui a été copié par des millions de fans depuis. .

Les produits de beauté préférés de Kate Middleton sont abordables et accessibles

Maintenant que nous savons à quoi ressemblent Kate, quels sont les produits de beauté qu’elle utilise pour être si spectaculaires? Il s’avère qu’elle a des favoris qui sont non seulement faciles à marquer, mais aussi très abordables!

Good Housekeeping rapporte que la duchesse est fan de quelques trouvailles étonnantes qui coûtent moins de 30 $. Elle aime la crème hydratante Nivea pour garder sa peau douce et la brosse démêlante Tangle Angel pour son éruption rebondissante.

Non seulement cela, mais Kate utilise également plusieurs autres choses telles que le shampooing nettoyant et revitalisant de Richard Ward, qui coûte moins de 15 $. Kiehl’s Creme with Silk Groom garde ses cheveux parfaitement conditionnés et utilise la marque abordable de vernis à ongles Essie.

Kate est fan du rouge à lèvres Bobbi Brown en Sandwash Pink pour mettre parfaitement en valeur son joli sourire. Elle accentue ses caractéristiques étonnantes avec le kit de mise en évidence de briques chatoyantes de la même marque.

Maintenant que nous savons quels sont les produits préférés de Kate, il est temps de se rendre au magasin et de se faire un look royal.