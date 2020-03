Les publications Instagram de Hannah Ann sont comme son discours de rupture à Peter Weber, deuxième partie

[Spoiler alert: The Bachelor Season 24, Episode 12.] Comment nous sentons-nous, fans de Bachelor Nation? Après des semaines de malaise et de drame, la finale du Bachelor a clôturé la quête d’amour de Peter Weber. Mais ce n’était pas exactement le bonheur que les fans recherchaient. L’épisode du 10 mars a laissé les téléspectateurs divisés sur Weber, sa famille et Madison Prewett. Et finalement, la seule qui s’en est sortie indemne était Hannah Ann Sluss. Pendant le segment After the Final Rose, le mannequin de 23 ans a découvert Weber pour savoir comment les choses se terminaient. Ensuite, sur Instagram, Hannah Ann a publié la suite parfaite de son discours de rupture lors de la finale de The Bachelor.

Hannah Ann Sluss et Peter Weber rompent leur engagement lors de la finale de «The Bachelor»

Hannah Ann Sluss et Peter Weber dans «The Bachelor» | John Fleenor / ABC via .

Dans la finale de la saison 24 de Bachelor, Weber a proposé à Hannah Ann, lui promettant une vie de sentiments choisis par son cœur. Elle a accepté. Puis un mois après leurs fiançailles, Weber a rompu avec Hannah Ann.

Selon le célibataire, il ne pouvait pas donner tout son cœur à Hannah Ann. Il s’est excusé. Pendant ce temps, Hannah Ann avait le cœur brisé, notant qu’il lui avait retiré son premier engagement.

“Vous avez pris le moment le plus précieux que je pouvais imaginer loin de moi parce que vous ne vouliez égoïstement pas que je m’en aille ou me renvoie à la maison – ou quoi que ce soit d’autre”, a-t-elle déclaré. “J’ai juste besoin de quelqu’un qui va être déchiré et en conflit 90% du temps … Je n’ai besoin de rien de plus de votre part. Vous avez fait suffisamment de dégâts. “

Hannah Ann a ensuite remis la bague de fiançailles à Weber. «J’ai fini, je veux dire ça», a-t-elle dit avant de sortir. Mais même ainsi, le joueur de 28 ans n’a pas compris l’indice et a suivi Hannah Ann. Cependant, elle ne l’avait pas.

“Vos mots, vous ne pouvez pas leur être fidèles. Alors pourquoi je t’écouterais plus? Je me sens suffisamment trahi. Tu m’as trahi, et tu le sais, non? ” Dit Hannah Ann. Weber répondit avec silence. “Voir? C’est tout ce que j’avais besoin d’entendre. Et je serai en mesure d’avancer en sachant que vous l’avez compris. Je vais remettre ma vie sur les rails maintenant, où elle était à l’origine. “

Elle a poursuivi: «Je suis forte et j’ai été propre rock tout au long de cela. Et vous n’avez pas à vous soucier de moi. “

Hannah Ann Sluss raconte Peter Weber dans un discours de rupture lors de la finale de «The Bachelor»

Weber et Hannah Ann se sont réunis lors de l’émission spéciale The Bachelor’s After the Final Rose. Le modèle a pu confronter Weber à propos de la proposition, de la rupture et de leur relation globale. Mais finalement, elle était frustrée par l’incapacité de Weber à partager toute la vérité avec elle, en particulier avec ses sentiments persistants pour Madison.

Après plus d’excuses et d’explications de Weber, l’hôte Chris Harrison a laissé Hannah Ann avoir le dernier mot, et elle a prononcé un discours de rupture pour les âges. Dit-elle:

Peter, nous avons vécu beaucoup de choses ensemble. J’aurais vraiment dû capter le premier drapeau rouge que tu m’as donné. C’est quand vous avez voulu tendre la main à Hannah Brown pour trouver la fermeture avec elle. Donc, en y repensant, notre engagement a impliqué trois femmes. Moi. Vous êtes toujours amoureux de Madison et me proposez. Et vous avez besoin d’une fermeture avec Hannah Brown. C’est trois femmes impliquées dans notre engagement que j’étais complètement aveugle. Donc, un conseil, si vous voulez être avec une femme, vous devez devenir un vrai homme.

Hannah Ann Sluss aborde sa séparation avec Peter Weber sur Instagram

Après la finale du Bachelor, Weber et Madison ont choisi de ne pas s’adresser aux médias. Et à ce jour, ils n’ont encore rien dit sur leurs expériences post-finale sur leurs réseaux sociaux. Cependant, Hannah Ann a été vocale, brisant le silence sur son compte Instagram.

Le 10 mars, Hannah Ann a omis le pilote Pete. “Flyin ‘solo … aucune turbulence acceptée. PÉRIODE », a-t-elle écrit sur Instagram.

Puis, le 11 mars, Hannah Ann a continué de parler de la rupture. Cependant, elle n’a pas défié Weber comme elle l’avait fait dans son précédent post. Au lieu de cela, Hannah Ann a remercié la franchise The Bachelor pour l’expérience tout en reconnaissant également sa propre force. Et en gros, c’est la conclusion parfaite de son discours de la veille.

«Je suis tellement reconnaissante à @abcnetwork et à toutes les personnes impliquées dans l’émission d’avoir rendu cette expérience difficile que j’ai pu endurer», a écrit Hannah Ann. «Je me suis engagé à être cohérent, authentique et véridique tout au long de ce voyage et je suis resté ainsi jusqu’à la fin. Se permettre d’aimer quelqu’un est un endroit vulnérable, mais je suis reconnaissant de m’être donné une chance de trouver l’amour quel que soit le résultat. »

Elle a poursuivi: «J’encourage tous ceux qui recherchent l’amour à toujours rester fidèles à vous. N’acceptez rien de moins que 100% du cœur de quelqu’un – VOUS LE MÉRITEZ! Merci du fond du cœur pour l’amour et le soutien des anciens et des nouveaux amis en cours de route. Vos aimables paroles égayent ma journée! »

