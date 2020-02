Les raisons scandaleuses pour lesquelles Jenna, Brian et Todd ne seront probablement jamais invités à concourir à nouveau

Avec la saison du 20e anniversaire de Survivor en cours, les fans ne peuvent s’empêcher de se demander pourquoi Jeff Probst n’a pas demandé à certains gagnants précédents de revenir. Le casting de Survivor: Winners at War est déjà plein de favoris des fans, mais les téléspectateurs veulent toujours savoir pourquoi Brian Heidik, Jenna Morasca et Todd Herzog sont absents. On ne demandera probablement jamais à ces trois survivants uniques de participer à nouveau à l’émission – voici pourquoi.

Le rapprochement de Brian Heidik avec la loi en 2006 aurait pu le mettre sur la liste noire des «survivants»

Heidik a participé à la saison 5 sur Survivor: Thailand et a gagné, bien qu’il soit souvent considéré comme l’un des gagnants les moins sympathiques de tous les temps. Son surnom est M. Freeze, et il a traité le jeu comme un voyage d’affaires.

Après sa victoire, Heidik a été arrêté en 2006 en raison d’accusations de cruauté envers les animaux après avoir prétendument tiré sur un chiot avec un arc et une flèche.

Son ex-femme a également déclaré aux journalistes qu’il ne s’était jamais adapté à la vie réelle après avoir participé à l’émission. Cependant, Heidik est maintenant remarié et a quatre enfants qui le tiennent très occupé.

Les fans l’appellent toujours M. Freeze, dix-sept ans plus tard, et aimeraient le revoir dans la série. Bien que son arrestation ait eu lieu il y a plus de dix ans, il est peu probable que les producteurs ramènent Heidik.

Jenna Morasca a été récemment arrêtée

Morasca a remporté la saison 6, Survivor: The Amazon en 2003. Elle est revenue pour Survivor: All-Stars; cependant, elle a quitté le jeu après seulement deux épisodes pour retourner à la maison avec sa mère. La mère de Morasca est décédée d’un cancer huit jours seulement après son retour.

Ses chances de revenir à nouveau dans l’émission semblent très faibles depuis son arrestation en 2018. Morasca a été accusé de conduite sous l’influence et la possession d’attirail de stupéfiants. Elle aurait mordu un officier lors de l’arrestation.

Il est peu probable que les producteurs lui demandent de revenir à l’émission après avoir été dans les actualités si récemment pour abus d’alcool ou de drogue.

Les producteurs «survivants» pourraient ne pas vouloir provoquer une rechute pour Todd Herzog

De nombreux fans sont contrariés de ne pas avoir demandé à Herzog de jouer dans Winners at War. Il est maintenant sobre, fiancé à son petit ami, Jesse Hermansen, et planifie joyeusement un mariage. Le survivant a maintenant sa vie ensemble, par rapport aux gros titres de l’actualité de lui ces dernières années.

Herzog a remporté la saison 15 de Survivor: China en 2007 mais est apparu plus tard sur le Dr. Phil Show en raison de problèmes d’alcoolisme. À un moment donné en 2013, Herzog a été exécuté sur la scène du spectacle et soumis à un alcootest. Il a explosé de 0,5 à l’époque, puis a de nouveau été présenté dans la série lors de sa rechute en 2016.

En 2017, le survivant a de nouveau fait la une des journaux lorsqu’il a déclaré au Stat et au Boston Globe que les producteurs de l’émission lui avaient donné de l’alcool et du Xanax avant le test de l’alcootest. Les représentants du Dr Phil ont nié ces allégations.

Bien que Herzog ait indiqué sur Reddit en 2019 qu’il aimerait revenir à l’émission, les producteurs ne veulent probablement pas être la cause d’une rechute pour le candidat.

