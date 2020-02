Les reflets bleus de Jungkook nous font réfléchir si nous sommes prêts pour le prochain retour

Nous sommes à environ une semaine du retour du BTS pour Map of the Soul: 7, et les sept membres – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook – ont fourni à ARMY suffisamment de contenu pour passer à travers 21 février en un seul morceau. De la performance «Black Swan» aux tournées de circuits médiatiques perspicaces, tout le monde sait que la prochaine ère sera tout simplement phénoménale – y compris le groupe. Et maintenant, quelques-uns des membres représentent l’album dans leurs choix de mode. Lorsque de nouvelles photos conceptuelles ont été publiées, Jimin et RM ont présenté leurs cheveux bleus et violets. Puis, quelques jours plus tard, Jungkook a fait ses débuts avec les mèches de cheveux bleus dans un aperçu de l’apparence spéciale de BTS’s Tonight Show.

Jungkook a des reflets bleus dans une photo teaser “Tonight Show Starring Jimmy Fallon”

Employé de BTS, Jimmy Fallon et Katz Deli | Andrew Lipovsky / NBC

Le 13 février, NBC a annoncé la participation de BTS au The Tonight Show avec Jimmy Fallon. Dans un communiqué de presse, le réseau a révélé les détails de l’épisode, qui comprendra une interview prolongée, une performance spéciale et une visite de New York. Selon le communiqué, Fallon a déclaré:

Nous voulions faire quelque chose de spécial pour BTS et, en même temps, célébrer New York. BTS l’a vraiment mis hors du parc. Vous n’allez pas croire à quel point leurs performances sont importantes et amusantes. Ils ont repris Grand Central Terminal. C’est BTS sur NBC de NYC chez GCT… attendez, ça devient bizarre, n’est-ce pas? Il suffit de regarder l’émission le lundi 24 février.

NBC a également dévoilé une photo teaser de l’épisode de Tonight Show, mettant en vedette le septuor, Fallon, et un employé de l’emblématique charcuterie de Katz. Et ARMY a rapidement remarqué les cheveux colorés de Jimin et RM, légèrement décolorés depuis la prise des photos conceptuelles. La photo a également arrêté quelques fans de BTS sur leurs traces une fois qu’ils ont vu les reflets bleus de Jungkook.

Les fans de BTS réagissent aux reflets bleus de Jungkook

Au cours des derniers mois, Jungkook a toujours surpris les fans de BTS avec ses superbes looks capillaires. Après sa phase de cheveux longs, le chanteur d ‘«Euphoria» a échangé la coupe signature «noix de coco», notant que les longues mèches étaient trop «endommagées et difficiles à contrôler».

Au fil du temps, les cheveux de Jungkook ont ​​un peu poussé. Puis, fin novembre, la chanteuse-danseuse a fait ses débuts en blonde à la réunion de fans de Chiba, au Japon. Finalement, Jungkook est passé des reflets blonds aux cheveux roux aux Melon Music Awards 2019, où BTS a taquiné des touches de couleur dans leur look de tapis rouge. Maintenant, Jungkook a de subtils reflets bleus et les ARMY sont amoureux.

“Est-ce que ces reflets bleus sont dans les cheveux de Jungkook ou est-ce que je trébuche?”, A écrit un fan sur Twitter.

“Jungkook + reflets bleus”, a tweeté un autre fan. “Il n’y a vraiment pas de couleur qui ne lui va pas bien hein.”

Pendant ce temps, certains fans ont souligné que la photo de The Tonight Show n’était peut-être pas la première fois que nous voyions Jungkook aux cheveux bleus à cette époque. Après une inspection plus approfondie, le chanteur de «Begin» semble avoir des reflets bleus dans certaines des photos conceptuelles publiées plus tôt cette semaine.

Le 11 février, un fan sur Twitter a commenté les cheveux de Jungkook en faisant l’éloge de la troisième série de photos conceptuelles. «À ce stade, Jungkook n’a aucune pitié pour nos pauvres âmes. Sa beauté, sa sex-appeal, son front, les mèches bleu nuit dans ses cheveux », a écrit le fan.

Puis, lorsque NBC a publié la photo de The Tonight Show, les reflets bleus de Jungkook sont devenus clairement évidents dans les photos précédentes. “JUNGKOOK BLUE HIGHLIGHTS ?? J’AI ÉTÉ AUSSI F * CKING AVEUGLE OMG QUE JE PENSE QUE C’ÉTAIT LA LUMIÈRE QUE JE SUIS SI DUMB », a écrit une ARMÉE sur Twitter. Et honnêtement, pareil.

Quoi qu’il en soit, il est indéniable que Jungkook a un impact sur les fans. Et bien sûr, la réponse s’étend également à tous les membres de BTS.

“Ils feront quelque chose de grand et de nouveau mais je suis déjà amoureux de leurs CHEVEUX !!”, a écrit un fan. “Grape Joon est de retour, des mèches bleues et bleues pour Jimin et Jungkook, des mèches grises pour Hobi et Yoongi et enfin Tae et Jin aux cheveux longs noirs !!”

Alors que BTS se prépare pour la date de sortie de Map of the Soul: 7 le 21 février, les fans se préparent à se présenter avec leur soutien. Et si la réaction aux cheveux de Jungkook est même une fraction de ce qui se passe lorsque nous entrons dans la nouvelle ère, nous pourrions aussi bien nous préparer pour une prise de contrôle BTS et ARMY dès maintenant. Alors préparez-vous.

