Les remplacements hormonaux sont comme «un nouveau type de thérapie de conversion pour les jeunes homosexuels»

2020-07-06 20:00:06

J.K. Rowling a suggéré que les substituts hormonaux prescrits aux personnes transgenres sont un « nouveau type de thérapie de conversion pour les jeunes homosexuels ».

L’auteur de « Harry Potter » a été critiquée ces dernières semaines pour avoir publié sur Twitter des commentaires jugés transphobes, et elle a maintenant affirmé que certains jeunes auxquels des médecins avaient prescrit « des hormones et de la chirurgie » pouvaient ne pas être transgenres.

J.K. a fait ses réclamations après qu’un utilisateur de Twitter a suggéré qu’elle avait « aimé » un tweet qui affirmait que les personnes sous « médicaments de santé mentale » étaient « paresseuses ».

Elle a écrit sur la plateforme de micro-blogging: « J’ai ignoré les faux tweets qui m’étaient attribués et RTed largement. J’ai ignoré le porno tweeté aux enfants sur un fil sur leur art. J’ai ignoré les menaces de mort et de viol. Je suis ne va pas ignorer cela.

« Lorsque vous mentez sur ce que je crois des médicaments pour la santé mentale et lorsque vous déformez le point de vue d’une femme trans pour qui je ne ressens que de l’admiration et de la solidarité, vous franchissez une ligne. J’ai écrit et parlé de mes propres problèmes de santé mentale, qui incluent le TOC, la dépression et l’anxiété. Je l’ai fait récemment dans mon essai «TERF Wars». J’ai pris des antidépresseurs dans le passé et ils m’ont aidé. »

L’auteur a poursuivi en disant que ce qu’elle voulait réellement dire, c’est que les personnes qui subissent à tort une hormonothérapie substitutive ou une intervention chirurgicale complète peuvent faire face à des « risques sanitaires à long terme ».

Elle a ajouté: « De nombreux professionnels de la santé s’inquiètent du fait que les jeunes aux prises avec leur santé mentale soient orientés vers les hormones et la chirurgie alors que cela peut ne pas être dans leur meilleur intérêt.

« Beaucoup, moi y compris, pensons que nous suivons un nouveau type de thérapie de conversion pour les jeunes homosexuels, qui sont engagés dans une voie de médicalisation permanente qui pourrait entraîner la perte de leur fertilité et / ou de leur pleine fonction sexuelle.

«Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, la transition peut être la réponse pour certains. Pour d’autres, elle ne le sera pas – en témoignent les récits des détransitionnaires. Les risques à long terme pour la santé des hormones transsexuelles ont maintenant été suivis sur une Ces effets secondaires sont souvent minimisés ou niés par les militants trans.

« Rien de tout cela ne peut vous troubler ou perturber votre croyance en votre propre justice. Mais si c’est le cas, je ne peux pas prétendre que je me soucie beaucoup de votre mauvaise opinion de moi. (Sic) »

J.K., 54 ans, a initialement suscité la controverse avec ses commentaires lorsqu’elle est allée sur Twitter le mois dernier pour critiquer un article pour avoir utilisé l’expression « les personnes qui ont leurs règles » plutôt que « les femmes ».

Elle a ensuite publié un long article de blog dans lequel elle exprimait ses « profondes préoccupations » concernant l’impact que l’activisme transgenre pourrait avoir sur « l’éducation et la protection » des enfants.

Depuis ses déclarations, de nombreuses stars de la franchise de films « Harry Potter » – dont Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson – se sont exprimées pour défendre les personnes transgenres.

