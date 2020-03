Les résidents du Wyoming sont ennuyés à Kanye West pour avoir volé le tonnerre aux grizzlis

Kanye West a récemment acheté une propriété dans le Wyoming et y a passé beaucoup de temps. Cette décision n’a pas été vue par la plupart des gens et il ne semble pas non plus que les nouveaux voisins de l’Ouest en soient ravis.

En fait, des rapports indiquent maintenant que la présence de West distrait les résidents des grizzlis vicieux de la région. Lisez la suite ci-dessous pour en savoir plus sur la raison pour laquelle cela pourrait se produire et sur les autres événements qui se sont produits depuis que West a fait sa marque dans la région.

Kanye West a acheté une propriété à Cody, Wyoming l’année dernière

Kanye West | Angela Weiss / .) (Photo par ANGELA WEISS / . via .

West a d’abord passé beaucoup de temps dans le Wyoming en 2018. Il est allé dans la ville de Jackson Hole pour enregistrer de la musique et est devenu un fan de la région.

Par la suite, West a décidé d’acheter une grande propriété pour «installer le campus de Yeezy». Étant donné que Jackson Hole ne disposait pas d’un lot suffisamment grand pour l’achat, West a décidé d’acheter un ranch à Cody, dans le Wyoming. Il a fini par aimer le paysage de Cody parce que sa couleur correspond aux «tons Yeezy».

L’épouse de West, Kim Kardashian West, a également aimé le Wyoming. Elle a dit à Jimmy Fallon qu’elle détestait initialement cela parce qu’elle n’était pas habituée au désert.

«Nous montons dans cette cabine au sommet. Pas d’électricité, les iPad sont morts », a déclaré Kardashian au moment où West l’a amenée pour la première fois dans le Wyoming. «C’est comme dans le désert. Il n’y a donc plus de lumière. J’ai très peur qu’un ours ou quelque chose vienne … Mon téléphone est mort. Il n’y a littéralement aucun service – rien. Je fais pipi dans une bouteille car il n’y a pas de salle de bain. “

De nos jours, Kardashian West a grandi pour vraiment apprécier le Wyoming. Il y a des rumeurs selon lesquelles le couple pourrait même y déménager à plein temps avec leurs jeunes enfants, mais des sources ont nié ces informations, affirmant que Kardashian voulait juste y aller pour faire une pause dans l’agitation de la Californie du Sud.

“Kim aime visiter le Wyoming, mais elle le voit plutôt comme un lieu de vacances”, a expliqué un initié. «C’est très calme et privé… Mais ils sont généralement à l’aise dans un logement de luxe. Le ranch n’a qu’un logement simple. Il s’agit principalement de cabines sans aucun équipement. Kim n’est tout simplement pas fan des cabines. “

Kanye West aurait distrait les autres résidents des grizzlis

West a passé beaucoup de temps à Cody ces jours-ci, et Vice a rapporté que les résidents se plaignaient de sa distraction.

La ville est connue pour avoir attaqué de nombreux grizzlis, et les habitants craignent que West ne fasse oublier ces prédateurs à certaines personnes. Il y a des dizaines de rencontres avec des grizzlis autour de Cody, et ces animaux ont le potentiel d’attaquer et de tuer des gens.

Les résidents de Cody, Wyoming se sont plaints d’autres choses

Les habitants de Cody ont soulevé d’autres préoccupations concernant d’autres choses liées à la présence de West.

En septembre 2019, Kardashian a publié une vidéo de son mari chassant des antilopes dans une voiturette de golf. Les fans ont accusé le couple de harcèlement de la faune. Les gardes-chasse du Wyoming ont même rendu visite à Kardashian et West.

Il a également été révélé que West envisageait de construire un amphithéâtre de 70 684 pieds carrés sur sa propriété. Il a commencé la construction, mais ses efforts ont été rapidement stoppés par le gouvernement local parce qu’il a innové sans permis. Selon TMZ, West doit maintenant soumettre une nouvelle demande de permis de construire.

Cependant, tout le monde n’a pas eu de problèmes avec West à Cody. Par exemple, Vice a partagé que certains habitants de la ville ont pu interagir avec West et ont noté qu ‘”il n’y a pas de gars plus facile à parler.”