Les révélations choquantes de Kailyn Lowry à propos de Chris Lopez dans un nouveau podcast

Kailyn Lowry tire sur les critiques qui jugent sa grossesse actuelle irresponsable. Lowry a annoncé qu’elle attendait son quatrième enfant au début de février 2020 et le jeu a été rapide. Elle a récemment confirmé que le père de l’enfant à naître est Chris Lopez, le père de son plus jeune fils, et a révélé des allégations de maltraitance de la part de Lopez.

Kailyn Lowry via Twitter

Kailyn Lowry annonce qu’elle est enceinte de son quatrième enfant

Le voyage de Lowry vers la maternité a été documenté depuis son apparition sur 16 & Pregnant. La jeune femme de 27 ans est déjà mère de trois garçons – Isaac avec son ex Jo Rivera, Lincoln avec son ex-mari Javi Marroquin et Lux avec son ex, Chris Lopez. Elle a annoncé qu’elle était enceinte de son quatrième enfant dans un post Instagram avec elle et ses enfants tenant des échographies.

“Nous confirmons la nouvelle, le bébé n ° 4 arrive bientôt”, a-t-elle écrit. «Je suis enceinte de près de 16 semaines et cela a duré quelques mois cette fois-ci. J’ai eu des nausées, des nausées matinales et absolument aucune énergie. “

Source: Instagram

À l’époque, la star de MTV a gardé secrète l’identité du père de son enfant à naître. Les fans ont supposé que c’était Lopez, avec qui elle avait été en relation encore et encore depuis avant la naissance de Lux. Elle a ensuite annoncé qu’elle allait avoir un autre garçon.

Source: Instagram

Kailyn Lowry fait des déclarations choquantes au sujet de Chris Lopez la faisant intentionnellement tomber enceinte et plus

Lowry a confirmé plus tard que Lopez était le père et a déclaré que leur relation était restée étrangère. Dans une nouvelle interview révélatrice sur son podcast, Lowry devient plus candide à propos de la grossesse surprise et de leur relation troublée.

Source: Instagram

L’auteur à succès affirme que Lopez a admis l’avoir intentionnellement mise enceinte. Connaissant les auditeurs se demanderaient comment cela pourrait être intentionnel sinon consensuel, Lowry a ajouté que «les circonstances entourant la conception ne sont pas à discuter», rapporte In Touch Weekly.

Elle a également allégué qu’elle avait une ordonnance de protection contre Lopez au moment où elle a découvert qu’elle était à nouveau enceinte. “Légalement, je ne peux pas entrer dans les détails”, a-t-elle révélé. “La violence domestique et le narcissisme sont des sujets très réels, et quand je serai là pour pouvoir offrir des conseils, je le ferai.”

Où en sont les choses avec Kailyn Lowry et Chris Lopez maintenant?

Lopez et Lowry ont eu une relation controversée qui s’est déroulée devant la caméra depuis qu’elle a appris qu’elle était enceinte de Lux. Les deux ont eu plusieurs retombées qui les ont amenés à ne pas parler pendant des mois à la fois. Lopez a même admis qu’il n’était pas présent pendant la grossesse de Lowry avec Lux. À un moment donné, cependant, ils se sont réconciliés – mais cela n’a pas duré longtemps.

Chris Lopez, Lux et Kailyn Lowry via Twitter

Au cours de l’entretien, Lowry a confirmé qu’ils n’étaient actuellement pas en contact. Avec la quantité de critiques qu’elle a reçues en ligne à cause d’une autre grossesse, elle a tenu à remettre les pendules à l’heure.

“Je sais que la situation n’est pas idéale, cependant, les déclarations absolument fausses et diffamatoires que les gens font à mon sujet à cause de cela sont incontrôlables”, a-t-elle partagé. Elle insiste cependant sur le fait qu’être une bonne mère est en tête de liste. «À la fin de la journée, j’ai trois enfants qui sont des enfants heureux, en bonne santé et merveilleux. Je sais que je suis prêt à élever un autre bébé par moi-même et nous sommes tous très heureux de l’accueillir dans notre famille. “

Source: Instagram

Lopez n’a pas répondu à la demande de Lowry, mais Lowry est convaincue que les choses vont tourner en sa faveur et elle s’appuie sur ses amis et sa famille pour obtenir du soutien.