Les Rolling Stones ont-ils une chanson ou un album de Noël?

Le rock and roll est une musique américaine emblématique qui s'étend sur des décennies. De nombreux groupes célèbres sont encore dans les mémoires aujourd'hui.

L'un de ces groupes est The Rolling Stones. Ils existent depuis plus de 50 ans et ont créé certains des classiques du rock les plus mémorables de leur temps.

Mick Jagger des Rolling Stones | Rich Fury / .

Les influences musicales des Rolling Stones

Les Rolling Stones sont un groupe britannique formé en 1962. Ils ont gagné en popularité à une époque où les Beatles étaient leurs concurrents. Alors que les Beatles ont acquis une image de bon garçon et influencé le pop-rock, les Rolling Stones seraient considérés comme les mauvais garçons du rock and roll, influençant le blues rock, le hard rock et les groupes grunge.

Ils étaient le «sexe, la drogue et le rock'n roll» de leur temps, inventant presque le dicton. Mick Jagger et Keith Richards étaient tous deux connus pour leur mode de vie sauvage.

Les Rolling Stones sont maintenant le groupe de rock le plus performant de tous les temps et ont influencé le rock and roll au fil des décennies. Ils l'ont fait en créant leur propre son, qui était un mélange de rythme et de blues et de rock and roll. Ils ont trouvé leur inspiration dans des artistes américains comme Chuck Berry, Miles Davis et Fats Domino.

Aujourd'hui, ils sortent toujours de nouveaux albums et sont en tournée, et ont produit huit succès # 1 et dix albums d'or consécutifs.

Les Rolling Stones ont-ils de la musique de Noël?

Vous penseriez qu'avec tous ces succès et plus de cinq décennies de production musicale, ils auraient fait un album de Noël comme tant d'autres artistes. Cependant, ce n'était pas quelque chose qui les intéressait.

Bien qu'ils n'aient pas de disque ou de chansons officielles de Noël, les membres du groupe ont fait une chanson ou deux, et ils ont des chansons sur le thème de l'hiver et une piste cachée soignée liée à Noël. Voici les chansons qu'ils ont faites:

Sur leur album La demande de Leurs Majestés sataniques, il y a une coda cachée intitulée "Noël cosmique" qui se produit après "Chanter tout cela ensemble (voir ce qui se passe)" où ralentie, elle devient "Nous vous souhaitons un joyeux Noël".

Bien qu'il ne s'agisse pas officiellement d'une chanson de Noël, «Winter» mentionne Noël.

Mick Jagger a fait une chanson avec Dave Stewart et Joss Stone pour le film Alfie: "Lonely Without You (This Christmas)."

Keith Richards a enregistré un vieux classique, «Run Rudolph Run" en 1979.

Certaines de leurs chansons populaires

Mieux connu pour ses chansons exceptionnelles comme «Paint It, Black», «(I Can't Get No) Satisfaction», «You Can't Always Get What You Want», «Angie» et «Jumpin 'Jack Flash», les Rolling Stones ont produit de nombreux succès dans le top 10.

Sans surprise, ils ont également eu quelques chansons interdites et même la sortie accidentelle d'un album avec une chanson initialement abandonnée qui était considérée comme si risquée qu'ils ont dû retirer tous les albums et rééditer l'album. Il y a quelque chose pour tout le monde dans leur accumulation massive de musique.

Attrapez les Rolling Stones lors de leur prochaine tournée

Si vous voulez voir les Rolling Stones en direct et voir Mick, Keith, Charlie et Ron jouer, vous avez peut-être de la chance.

On dit qu'ils pourraient continuer leur tournée "No Filter" en 2020, pour le plus grand plaisir des fans. Restez à l'écoute de Cheat Sheet pour les dernières nouveautés ou visitez leur site officiel.