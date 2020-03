Les Royals britanniques travaillant comme Kate Middleton et le prince William sont-ils autorisés à se faire tatouer?

Les tatouages ​​sont un moyen pour les gens de s’exprimer, ou peut-être juste une façon amusante d’afficher quelque chose près d’eux et qui leur est cher. Pour une personne moyenne, décider quoi faire ou porter est une évidence: faites ce que vous aimez et appréciez. Pour la famille royale; cependant, c’est une histoire complètement différente.

Il s’avère que la reine Elizabeth a une longue liste de règles auxquelles elle s’attend à ce que les membres actifs de la famille royale adhèrent étroitement. Alors que certains membres de la famille royale se plient légèrement aux règles à certains moments, la plupart des membres de la famille royale doivent faire ce qu’on attend d’eux.

Le fait qu’il existe un certain protocole soulève définitivement la question de savoir si les membres de la famille royale britannique comme Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William sont autorisés à se faire tatouer? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Quelles règles les membres de la famille royale doivent-ils suivre?

Kate Middleton | Max Mumby / Indigo / .

La reine aime que sa famille présente une image très précise – cela ne fait aucun doute. Bien que les choses ne soient certainement pas aussi strictes qu’elles l’étaient il y a de nombreuses années, il y a encore des choses qu’elle ne tolérera tout simplement pas.

Alors, quelles règles doivent être suivies? Selon Reader’s Digest, il existe toute une liste. Les femmes ne doivent pas s’asseoir avec les jambes croisées au genou, seulement aux chevilles. Ils doivent également être sûrs de s’habiller modestement et de couvrir le décolleté en tout temps.

Il y a même des règles concernant quoi et comment les membres de la famille royale mangent. Les ustensiles doivent être tenus entre de bonnes mains. Lors des dîners officiels, tout le monde doit arrêter de manger quand la reine le fait. Non seulement cela, mais les serviettes doivent toujours être pliées en deux et les tasses à thé doivent être tenues d’une certaine manière.

Toutes les femmes royales savent que les chapeaux doivent être portés lors d’événements officiels et que les jupes doivent être au genou ou plus. En ce qui concerne le maquillage, seuls le maquillage transparent et neutre et le vernis à ongles sont autorisés.

Les membres de la famille royale britannique travaillant comme Kate Middleton et le prince William sont-ils autorisés à se faire tatouer?

Ainsi, des membres de la famille royale travaillant comme le duc et la duchesse de Cambridge peuvent-ils jamais visiter le salon de tatouage local? Eh bien, peut-être.

Selon Cosmopolitan, il est possible qu’ils le fassent, mais ils feraient mieux de s’assurer qu’il n’y a aucun moyen que cela soit visible par quiconque. Cela signifie-t-il que nous ne verrons pas l’élégante Kate apparaître lors d’un événement royal avec les noms de ses enfants encrés à l’intérieur de son poignet ou de sa cheville? C’est certainement le cas!

Cela signifie également que le prince William ne révélera pas non plus un tatouage du nom de Kate et de la date de leur mariage sur son avant-bras. Les membres de la famille royale doivent s’assurer que s’ils décident de se faire tatouer, cela ne sera jamais, jamais vu.

Des membres de la famille royale ont-ils des tatouages?

Cette règle stricte signifie-t-elle qu’aucun membre de la famille de la reine n’a d’encre? Non, pas vraiment.

Selon Hello !, nous avons même vu Kate et Meghan, duchesse de Sussex avec de l’encre pour le corps cool. Le seul hic, c’est qu’il n’était pas permanent.

Cependant, Lady Amelia Windsor a plusieurs tatouages. Mais elle est 38e en ligne avec le trône, donc ce n’est pas si grave.

Bien qu’il soit rafraîchissant de savoir que même les membres de la famille royale sont autorisés à faire les mêmes choses amusantes que n’importe qui d’autre, il est important de noter qu’il existe encore des règles en place pour ceux qui exercent régulièrement des fonctions au nom de la reine. .