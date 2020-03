Les Simpsons seront diffusés sur Disney +

2020-03-04 15:00:06

«Les Simpsons» sera disponible en streaming sur Disney + au Royaume-Uni, a confirmé le service.

Le nouveau service de streaming a confirmé qu’il sortira “plus de 600” épisodes de la longue série de comédies animées lors de son lancement le 24 mars.

Disney a confirmé la nouvelle sur leur page Twitter Disney + UK, en écrivant: “Plus de 600 épisodes de The Simpsons + Disney + Pixar + Marvel + Star Wars + Nat Geo D’oh à ne pas manquer! (Sic)”

De nouveaux épisodes de “The Simpsons” ont déjà été diffusés sur Sky One et un porte-parole de Sky a déclaré à Deadline que les saisons futures seront diffusées sur une base “co-exclusive”.

La nouvelle intervient un jour après l’annonce de la sortie de Disney + sur Sky Q et plus tard via Now TV.

Jeremy Darroch, PDG de Sky, a déclaré dans un communiqué: “Nous avons bâti un solide partenariat avec Disney pendant trois décennies et nous sommes heureux que nos clients au Royaume-Uni et en Irlande puissent continuer à profiter de leur contenu de classe mondiale – tout en un. placer sur Sky Q. ”

Kevin Mayer, président de Walt Disney Direct-to-Consumer & International, a ajouté: “Nous sommes ravis que Sky vende le service Disney + sur leur plate-forme et, avec nos autres partenaires de distribution, fournira une portée exceptionnelle au lancement.”

Disney + UK présentera également des favoris du réseau, y compris des sorties de Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographis, ainsi que de nouveaux programmes et films exclusifs.

Plus de 25 exclusifs Disney + Originals seront disponibles, y compris les très attendues séries dérivées «Star Wars» «The Mandalorian» et «Le monde selon Jeff Goldblum».

Les trois nouvelles séries d’action en direct de Marvel Studios feront leurs débuts sur le service de streaming, en commençant par Anthony Mackie et Sebastian Stan dans “ The Falcon and the Winter Soldier ”.

Elizabeth Olsen et Paul Bettany joueront Scarlet Witch and Vision dans la prochaine série «WandaVision» et Tom Hiddleston devrait reprendre son rôle crapuleux dans la série «Loki».

‘Mme. Marvel ‘,’ Moon Knight ‘et’ She-Hulk ‘sont également en développement pour le service.

