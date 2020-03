Les sœurs Kardashian-Jenner se battent pour que les gens en parlent davantage – et ça marche

Lorsque les choses deviennent difficiles, les Kardashian obtiennent. . . dans les combats de chats? Dernièrement, il semble que les sœurs se soient mutuellement gorgées, et cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les épisodes de Keeping Up with the Kardashians. Ces luttes internes et ces rivalités fraternelles dramatiques semblent augmenter en fréquence et en intensité, alors que se passe-t-il vraiment?

Les sœurs se séparent-elles vraiment et ont-elles plus de difficulté à traiter entre elles? Serait-ce juste un stratagème marketing conçu pour garder les fans à l’écoute lorsque les notes et les intrigues de l’émission sont à la traîne? Les fans sont convaincus que c’est ce dernier. De plus, ils sont également convaincus que cela fonctionne.

Les combats ont toujours fait partie du ‘KUWTK’

Kim Kardashian West et sa sœur Kourtney Kardashian | Images de Marc Piasecki / GC

KUWTK a suivi une famille pleine de frères et sœurs avec des personnalités très différentes depuis plus d’une décennie. Bien sûr, il va y avoir des conflits. Les sœurs Kardashian-Jenner ont littéralement grandi devant la caméra, et chaque dispute et rivalité chez les adolescentes a été l’occasion de garder les fans intéressés par la série.

Même de petites choses – comme Kylie Jenner refusant de prêter à sa sœur Kendall une robe à porter pour un événement – ont tendance à se transformer en moments de grand drame.

Bien sûr, des conflits plus graves ont également éclaté entre les sœurs. Cela est particulièrement vrai car ils ont grandi dans leur propre vie d’adulte et subissent les pressions supplémentaires de la maternité, des carrières et des mariages pour naviguer au-dessus de leur drame familial.

Les récents épisodes se sont concentrés sur les combats avec Kourtney Kardashian

Les combats entre frères et sœurs ont empiré au cours des derniers mois. Une grande partie de ce drame s’est concentrée sur Kourtney Kardashian, qui s’est cogné la tête avec les sœurs Kim et Khloe.

La source du drame a été (le manque de) participation de Kourtney à l’émission. Khloe et Kim se sentent comme s’ils sont partis pour prendre le relais et remplir le temps tandis que Kourtney évite de parler de sa vie pour garder les fans investis.

Même si Kourtney a depuis annoncé qu’elle se retirerait de la série, la tension ne semble pas être terminée – du moins pas en ce qui concerne la dernière saison.

La promo de la saison 18 mettait en vedette Kim et Kourtney dans une altercation physique alors qu’ils se criaient. De toute évidence, la série ne se dérobe pas à leur différend, et certains fans pensent que ce n’est en fait qu’un stratagème pour attirer plus de téléspectateurs.

Les combats semblent garder les gens intéressés

Que les combats eux-mêmes soient authentiques ou non, il est clair qu’ils sont utilisés comme un tirage au sort pour maintenir l’intérêt du public. Dans un fil de discussion Reddit sur le sujet, les commentateurs se sont exprimés sur leurs sentiments face à la décision des créateurs de montrer ce genre de bataille.

Un intervenant a laissé entendre que ce n’était pas une bonne stratégie à long terme. «Disons que quelqu’un était un fan de Kourtney et qu’elle allait bien avec Kim. Maintenant, elle aime toujours Kourt, mais a commencé à détester Kim. Qui gagne? PERSONNE. En fin de compte, PERSONNE ne gagne littéralement dans ce récit parce que tout son public est dans la MÊME FANBASE », a écrit un utilisateur nommé Cleo_su.

Leur point de vue sur la division de la base de fans est bon. Bien que cela puisse temporairement garder les gens branchés sur la série, quel est le coût final? Si les gens commencent à regrouper leur fandom autour de sœurs particulières, cela peut entraîner moins de téléspectateurs au fil du temps.

Pourtant, personne ne peut nier que la stratégie fonctionne. Même ce post Reddit sur les problèmes liés à la lutte contre les combats prouve que c’est un moyen efficace de faire parler de l’émission.

Les combats – réels ou organisés – ont attiré l’attention de la famille qui anime toute la marque. Pour cette raison, il est probable qu’ils continueront de figurer en grande partie dans l’émission.