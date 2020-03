Les soins du visage de Kate Middleton coûtent 325 $ par session

L’autosoins est une tendance qui a pris le monde d’assaut. Trouver des moyens d’infuser et d’améliorer les routines et les processus entourant la santé et la beauté a été au premier plan des conversations partout. Le plus souvent, le public se tourne vers des célébrités populaires pour trouver de l’inspiration, de nouvelles idées et des trucs et astuces.

Kate, la duchesse de Cambridge fait souvent la une des journaux et des yeux du public. Mais il n’y a pas si longtemps, elle recevait beaucoup d’attention pour l’une de ses routines de beauté. Le public a été choqué de découvrir que les soins du visage de Kate incluent un ingrédient unique en son genre. Jetez un œil à ce dont tout le monde parle.

Les soins du visage uniques de Kate Middleton qui font le buzz

Kate Middleton | Tim P. Whitby / Tim P. Whitby / .

Kate n’est pas une inconnue quand le public examine chaque aspect de sa vie, mais beaucoup sont choqués d’apprendre que Middleton est une grande fan des soins du visage au venin d’abeille. La plupart des gens, naturellement, sont enclins à se détourner de l’insecte connu pour ses qualités piquantes.

Cependant, cela ne semble pas être le cas en ce qui concerne l’industrie de la santé et de la beauté. La duchesse de Cambridge semble être l’une des nombreuses célébrités célèbres participant à cette tendance.

Combien lui coûte le soin du visage de Kate Middleton?

Le venin d’abeille est un ingrédient insaisissable, et il est peu probable que les clients puissent le trouver dans une épicerie locale. Croyez-le ou non, il en coûte environ 70 000 dollars pour extraire une seule once de venin d’abeille. Des sources rapportent que Kate paie environ 325 $ par session pour profiter de ses soins du visage au venin d’abeille.

Bien que cela puisse sembler coûteux, la peau de Kate parle d’elle-même. La célébrité bien connue est magnifique à chaque fois qu’elle est photographiée.

Sa peau était impeccable à partir des photos qu’elle a partagées sur Instagram de sa récente expérience en tant que conférencière invitée sur le podcast populaire Happy Mum, Happy Baby. L’épisode qui a présenté la duchesse a été un succès fou. Il est évident que le public et ses fans sont impatients d’écouter et d’apprendre leur idole adorée.

Quels sont les avantages des soins du visage au venin d’abeille?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles le venin d’abeille apparaît dans l’industrie de la beauté. Assez récemment, une étude clinique a été réalisée pour évaluer le rôle du venin d’abeille en matière de vieillissement.

La science et les résultats de l’étude ont permis de faire croire que le venin d’abeille diminue activement et élimine le nombre de rides du visage ainsi que la profondeur des rides. Lorsqu’il s’agit de vieillir, l’âge n’est qu’un chiffre, mais, néanmoins, le venin d’abeille permet aux gens de prendre des mesures préventives pour réduire les rides du visage.

De plus, les soins du visage fournissent un élément supplémentaire de relaxation puisque le venin d’abeille est anaphylactique et calme les muscles faciaux. Les soins du visage au venin d’abeille ont également été associés à une meilleure circulation et à la dégradation des membranes cellulaires.

Tous ces éléments permettent à la peau du visage d’améliorer le teint et de resserrer l’apparence de la peau. Bien que le venin d’abeille semble être un ingrédient improbable que les gens souhaiteraient, il continue de devenir plus populaire dans l’industrie de la beauté.

Beaucoup de gens aiment plaisanter en disant qu’un visage est le faiseur d’argent. Les célébrités ont souvent un avantage financier en ce qui concerne les tendances beauté et comment y accéder. Kate n’est pas la seule célébrité à utiliser le venin d’abeille: Gwyneth Paltrow et Victoria Beckham aiment également incorporer le venin d’abeille dans leurs routines de beauté.

La duchesse de Cambridge, Paltrow et Beckham semblent témoigner à pied des effets positifs de l’utilisation du venin d’abeille. Bien que cela puisse sembler intimidant, cela peut valoir la peine d’être essayé.