Les «soixante-dix cents» peuvent faire toute la différence

Le troisième épisode de la mini-série dramatique de Hulu Little Fires Everywhere s’intitule «Seventy Cents». Il y a deux cas où quelqu’un manque de cette somme d’argent – quand Bebe essaie d’acheter du lait maternisé et quand Izzy prend le bus. Ces circonstances comment la race et la classe peuvent affecter même les plus petits choix et vous amener à prendre des décisions qui changeront votre vie pour toujours. (Lisez les récapitulations des épisodes 1 et 2 ici.)

La fête d’anniversaire

Reese Witherspoon comme Elena Richardson, Rosemarie DeWitt comme Linda McCullough et Kerry Washington comme Mia Warren dans ‘Little Fires Everywhere | Hulu

Cet épisode plonge plus profondément dans l’histoire entourant la fille de Bebe. Dans un flashback, nous la voyons, après avoir du mal à prendre soin de son bébé, la laisse à la caserne des pompiers. Elle le dit à Mia, qui veut l’aider. Mais Bebe ne peut pas aller à la police parce qu’elle est aux États-Unis illégalement. Mia décide donc de mener sa propre enquête.

Tout en aidant Elena à se préparer pour le premier anniversaire de la fille adoptive de son amie Linda, Mirabelle, Mia se rend compte que c’est probablement la fille de Bebe. Elle se porte volontaire pour prendre des photos lors de la fête et se faufile jusqu’à la chambre de Mirabelle, identifiant une marque dont Bebe lui a parlé. Elle part le dire à Bebe, qui se précipite à la fête et fait irruption. Elle est arrêtée.

Cet épisode montre également comment, lorsque nous en avons l’occasion, nous choisissons d’aider d’autres personnes comme nous. Mia considère Bebe, une autre minorité pauvre, comme quelqu’un dont elle a besoin pour aider, même si cela peut finir par blesser tout le monde à long terme. Elena, quant à elle, voit Linda comme quelqu’un qu’elle aurait pu être, si elle n’avait pas été fertile. À la fin, elle jure d’aider Linda à découvrir comment Bebe les a trouvés, reflétant la promesse antérieure de Mia à Bebe.

La danse du retour

Gavin Lewis dans le rôle de Moody Richardson, Jordan Elsass dans Trip Richardson et Lexi Underwood dans Pearl Warren dans «Little Fires Everywhere» | Hulu

Toutes les histoires pour enfants se chevauchent dans cet épisode. C’est le retour. Lexie et son petit ami, Brian, sont couronnés roi et reine, mais il n’est pas content qu’elle utilise l’histoire de Pearl pour son essai. Adolescente blanche riche, elle a toujours réussi, et elle manipule Pearl pour lui donner sa permission. Finalement, elle garde Brian heureux en faisant l’amour avec lui.

Pearl veut aller à la danse du retour, mais pas Moody. Cependant, il est d’accord quand Izzy suggère qu’ils partent avec leur ami Carl en groupe. Lexie achète une robe à Pearl, et Mia se fâche contre sa fille, qui veut juste savoir pourquoi sa mère ne lui dira rien de son père. Nous voyons également l’attraction croissante de Trip et Pearl.

Izzy continue de faire confiance à Mia

Megan Stott dans le rôle d’Izzy Richardson dans ‘Little Fires Everywhere’ | Hulu

Izzy s’habille et se voit comme sa mère veut qu’elle soit. Lors de la danse, son ancienne amie, April, chuchote à son sujet, et Izzy embrasse Carl pour, espérons-le, arrêter les rumeurs de sa sexualité. Maugrey lui dit qu’elle ne devrait pas se soucier de ce que quelqu’un pense, et elle quitte la danse. Elle prend le bus pour la maison de Mia.

Il va évidemment y avoir beaucoup plus dans l’histoire d’Izzy. Lors de la fête d’anniversaire, la maman d’April, Debbie, raconte à Elena qu’Izzy a «sexuellement accosté» April cet été-là. Elena raconte Bill, qui confirme qu’elle lui a parlé de la situation, la décrivant comme «compliquée». Espérons que cela sera répondu dans le prochain épisode.