Les souvenirs de “ Let It Be ” de George Harrison ne correspondent pas à la hauteur du nouveau documentaire des Beatles

Si vous entendez quelque chose sur le prochain documentaire de Peter Jackson, The Beatles: Get Back (prévu pour septembre 2020), vous entendrez comment il vise à raconter une histoire différente de Let It Be, le documentaire de 1970 qui montrait les Fab Four en route vers leur rupture. .

Vous pouvez compter Paul McCartney et Ringo Starr, les deux Beatles survivants, parmi ceux qui considèrent Get Back comme une correction. “Je suis vraiment heureux que Peter ait fouillé dans nos archives pour faire un film qui montre la vérité sur l’enregistrement des Beatles ensemble”, a déclaré Paul dans un communiqué à la sortie du film.

Si Get Back montre en effet un Fab Four heureux et uni, cela surprendrait la plupart des fans des Beatles. Après tout, George Harrison a quitté le groupe lors des sessions de janvier 1969. Et John Lennon a décrit le «sentiment terrible, terrible» qui pesait sur le groupe à l’époque.

En repensant à ces jours pour le projet Beatles Anthology dans les années 90, George n’a pas vraiment changé son air à propos de Let It Be.

George Harrison a parlé d’un «moment terrible», «difficile et stressant»

30 janvier 1969: les Beatles donnent leur dernier concert public en direct sur le toit du bâtiment Apple pour le film de Michael Lindsey-Hogg, «Let It Be». | Express / .

Lorsque les Beatles ont commencé à travailler sur un nouvel album avec le titre de travail de Get Back, l’idée était de restaurer la camaraderie et de revenir aux bases d’un groupe. Le groupe a même parlé de donner un concert pour la première fois depuis 1966.

Michael Lindsay-Hogg, qui avait tourné quelques-unes des vidéos promotionnelles du groupe, avait prévu d’enregistrer les répétitions du projet Get Back. Mais ça n’a pas bien commencé. Aux studios de Twickenham, où les répétitions ont eu lieu, l’atmosphère n’était pas accueillante et les heures (9-5) n’étaient pas du tout rock’n’roll.

“Pour moi, revenir dans l’hiver de mécontentement avec les Beatles à Twickenham était très malsain et malheureux”, a déclaré George dans Anthology. «Je me souviens d’avoir été assez optimiste à ce sujet. […] Mais il est vite devenu évident que c’était exactement la même chose qu’avant… et ça allait être à nouveau douloureux. »

Comme George l’a dit, cela n’a pris que quelques jours avant le début des querelles. Et John et Paul sont revenus à ignorer les chansons que George a introduites en studio. (“All Things Must Pass” était parmi eux.) Le troisième jour, George et Paul ont eu l’échange tendu filmé dans Let It Be. Et au septième jour, George avait quitté les Beatles.

La situation s’est quelque peu améliorée après le retour de George dans le groupe

George Harrison (1943 – 2001) quitte un studio d’enregistrement à Twickenham, Londres, 16 janvier 1969. | William Lovelace / Daily Express / Archives Hulton / .

En ce qui concerne les sessions de Twickenham, chaque Beatle a convenu que la partie était misérable. “En regardant en arrière sur Let It Be maintenant, je peux voir que cela pourrait être facilement interprété comme quelqu’un venant un peu trop lourd”, a déclaré Paul dans Anthology. “Je pense que cela a conduit à quelques barneys.”

“Personne n’y était du tout”, se souvient John. “C’était juste une sensation terrible et terrible et, étant filmé tout le temps, je voulais juste qu’ils s’en aillent.” (John a également reconnu être accro à l’héroïne à l’époque.) “Au moment où nous sommes arrivés à Let It Be, nous ne pouvions plus jouer au jeu.”

Après le débrayage du 10 janvier, George a essayé de favoriser un meilleur environnement de travail. Il a insisté pour que la scène revienne aux studios Apple sur Abbey Road, où ils pourraient se mettre à l’aise et jouer. Et George a fait venir le claviériste Billy Preston le 22 janvier pour égayer l’ambiance.

“Billy est monté sur le piano électrique et tout de suite il y a eu une amélioration de 100% de l’ambiance dans la pièce”, a-t-il déclaré dans Anthology. Bien que George ait rejeté l’idée d’une performance en direct dans un endroit exotique (ou même à Londres), il a accepté de se produire sur le toit. Cela s’est produit le 30 janvier.

Bien que George ne semble pas particulièrement ravi dans la vidéo, il a dit qu’il aurait pu jouer plus longtemps. «Nous avons enregistré quatre ou cinq morceaux et nous aurions pu jouer beaucoup plus si [the police] ne nous avait pas éteints. ” Peut-être que la négativité avait rompu d’ici là. Mais si Get Back réécrit cette histoire, elle ne contiendra probablement pas beaucoup de séquences de Twickenham.

