Les souvenirs du prince Harry et de Meghan Markle ont été effacés du site Web de la famille royale

Si vous espériez prendre des souvenirs de mariage avec le

Duc et Duchesse de Sussex, vous n’avez pas de chance, au moins, vous n’avez pas de chance

sur le site officiel de la famille royale. Ces derniers jours, l’équipe derrière

le site du royal a travaillé dur pour nettoyer la boutique de cadeaux de toute mention

du prince Harry et Meghan

Markle. En fait, la recherche de leurs noms ne donne aucun résultat.

Le changement soudain du site Web prouve-t-il que la famille royale est en colère contre

Le prince Harry et Meghan Markle?

La famille royale frotte Meghan Markle et le prince Harry de

leur site officiel

Le duc et la duchesse de Sussex ont pris la décision audacieuse de

prendre du recul de senior

vie royale. Désir de se frayer un chemin et traitement de la presse britannique

du couple a apparemment informé sa décision. Maintenant, cependant, il semble

la famille royale essaie de prétendre que le couple n’a jamais existé, et le palais

le personnel est occupé à retirer toute trace du couple du souvenir du site Web royal

magasin.

Prince Harry, duc de Sussex et Meghan, duchesse de Sussex | MICHELE SPATARI / . via .

Les personnes intéressées par la famille royale peuvent acheter des souvenirs

et bibelots de la collection royale directement en ligne. La boutique en ligne abrite tout

des bonbons à la porcelaine aux produits pour la maison. La plupart des pièces de la collection semblent

pour célébrer un moment monumental de l’histoire de la famille royale. Souvenirs

commémorant les mariages royaux, le

naissance d’enfants royaux et anniversaire de mariage ont tous été produits.

Bien que la majorité se vendent rapidement, ils restent sur le site Web pour consultation. Cette

est, sauf si un couple choisit de prendre du recul, apparemment.

L’enlèvement de leurs souvenirs est-il un camouflet?

Au milieu de «Megxit»

adeptes de la famille royale, sont à la recherche de tout indice que la reine Elizabeth II

est en colère contre le couple pour avoir démissionné de ses fonctions royales. Alors que la reine

déclaration à ce sujet était concise et ne suggérait aucune trace de colère, les adeptes

croire qu’il y a du mal à infuser sous la surface. La suppression du couple

la porcelaine du site royal une indication d’une faille? Ça y ressemble.

Selon Radar

En ligne, la Chine a depuis longtemps été vendue mais était disponible pour la visualisation

directement sur le site royal. Dans le sillage de «Megxit», toutes les images du duc

et la duchesse de Sussex ont été retirées du site. Alors que la famille royale

aurait des disciples croient que la nature à guichets fermés du produit est le

raison pour laquelle il a été supprimé du site, cela ne semble pas probable. Princesse

La porcelaine d’Eugénie, qui est également épuisée, apparaît toujours sur le site Web. Princesse

Eugénie a épousé Jack

Brooksbank en octobre 2018.

L’enlèvement des souvenirs du couple n’a eu lieu que

après avoir annoncé leur décision de prendre du recul par rapport à la vie royale et

racines en dehors du Royaume-Uni. Le timing semble certainement donner foi

à l’idée que la famille royale efface le couple de l’histoire royale.

Le duc et la duchesse de Sussex ne sont pas les seuls membres de la famille royale à

démissionner

Alors que le prince et la décision de son épouse de s’éloigner de

la vie royale était choquante, ce n’est pas tout à fait sans précédent. À travers l’histoire,

plusieurs membres de la famille royale ont fui leurs responsabilités en faveur d’une vie plus calme,

et une

la décision de l’homme de démissionner a en fait conduit à la famille royale actuelle. Roi

Edward VIII a quitté le trône par amour, menant à la ligne actuelle

de la famille royale.

Le roi Édouard VIII et Wallis Simpson | Universal History Archive / Universal Images Group via .

Le roi Édouard VIII a démissionné pour pouvoir épouser Wallis

Simpson, une mondaine américaine qui avait divorcé deux fois lorsqu’elle a rencontré le

Roi. Le prince Édouard VIII s’est éloigné de la vie royale quand il est devenu clair que

le gouvernement ne soutiendrait jamais son mariage. Ils se sont mariés et

est resté ensemble jusqu’à la mort du roi Édouard VIII en 1972. Simpson n’a jamais

marié à nouveau et a été enterré à côté de son défunt mari en 1986. Selon la biographie, la paire de

histoire d’amour est considérée comme l’une des plus grandes de tous les temps. Du roi Édouard VIII

la décision de démissionner a conduit à la nomination du roi George VI. Le roi George VI

était le père de la reine

Elizabeth II.