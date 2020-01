Les stars de la franchise “NCIS”, Mark Harmon et Scott Bakula, sont-elles des amis dans la vraie vie? “

Le succès du NCIS est passé à sa version sud, NCIS: New Orleans. Les fans des deux émissions savent que le mérite revient aux hommes de premier plan, Mark Harmon dans le rôle de Leroy Jethro Gibbs dans l’original et Scott Bakula dans le rôle de Dwayne Pride dans le spin-off. Les deux sont apparus ensemble dans des événements croisés, mais Harmon et Bakula sont-ils amis dans la vraie vie ou est-ce juste une affaire de travail?

Les fans peuvent remercier les balayeurs pour le spin-off de «NCIS: New Orleans»

Mark Harmon et Scott Bakula | Évitez Bolen / CBS via .

Non pas que NCIS ait eu besoin d’une autre retombée pour faire ses preuves, mais NCIS: La Nouvelle-Orléans est arrivée en 2014 et a ouvert les vannes du possible. NCIS: Los Angeles a commencé en 2009 – six ans après la création de l’original.

La version NOLA, qui est filmée sur place, a pris forme lorsque le producteur exécutif et star de la série, Mark Harmon, a réfléchi à des idées avec le co-producteur exécutif [the late] Gary Glasberg.

Les deux recherchaient des épisodes spécialement créés pour la semaine des balayages, qui suivent le nombre de téléspectateurs. Diffuse des épisodes «spéciaux» dans différents endroits ou avec des vedettes invitées pour attirer de nouveaux fans et obtenir de meilleures cotes.

Harmon et Glasberg ont décidé de mettre en place quelques épisodes du NCIS à la Nouvelle-Orléans. Cependant, Harmon a alors pensé: «ce ne sont pas les épisodes de balayage. C’est une série », selon une précédente interview de la Television Critics Association (TCA).

Ainsi, NCIS: La Nouvelle-Orléans a été présenté à travers un arc narratif de deux épisodes sur NCIS “dans ce contexte merveilleusement riche de musique et de culture et de gens et de tout ce que la Nouvelle-Orléans a à offrir”, a déclaré Glasberg.

Harmon et Glasberg ont toujours prévu des croisements

Dès le début, Glasberg a déclaré que les fans pouvaient s’attendre à un croisement avec “le vaisseau-mère”, comme il l’a mentionné au NCIS. À l’époque, il a évoqué un futur épisode impliquant Gibbs (Harmon), Michael Weatherly, Pauley Perrette et David McCallum.

“C’est le plaisir de ce que nous avons ici”, a-t-il ajouté.

Plusieurs personnages NCIS sont apparus sur NCIS: New Orleans. Certains dans un seul épisode, tandis que d’autres sporadiquement. Par exemple, McCallum est apparu dans deux épisodes, «Musician Heal Thyself» en 2014 et «Sister City Part II» en 2016. Pauley Perrette a rejoint McCallum en 2016 mais est également apparu dans l’épisode de 2014, «Carrier».

Jusqu’à présent, Harmon ’Gibbs a la tête, apparaissant dans quatre épisodes de NCIS: New Orleans entre 2014-2018. C’est juste depuis qu’il a aidé à créer le spectacle et qu’il reste producteur exécutif.

On ne sait pas si Harmon prévoit de revisiter Bakula’s Pride dans la moitié arrière de NCIS: New Orleans Season 6.

Harmon et Bakula sont-ils réellement amis ou simplement collègues?

Dans la même interview de TCA, Harmon a expliqué comment il avait choisi Bakula pour le rôle de Pride – qui est basé sur un véritable ancien agent du NCIS.

“Je connais Scott depuis des années, et il a travaillé avec ma femme, et nous avons connu les mêmes personnes et nous nous sommes rencontrées plusieurs fois”, a-t-il déclaré.

“Je pense qu’obtenir une opportunité de jouer un rôle comme celui-ci, et certainement sortir d’une émission à succès comme NCIS est une opportunité assez rare.”

Bakula a convenu de noter la pression pour que la série NOLA se porte bien.

«Nous avons de grandes chaussures à suivre, et l’espoir est où nous allons et avec les personnages que nous obtenons et qui sont développés pour nous, que nous pouvons investir et amener un public à investir avec nous et nous pouvons continuer ça. », a-t-il dit.

Il a poursuivi: «C’est en quelque sorte potentiellement un excellent partenariat pour un nouveau spectacle. La balle qui est remise est une spirale parfaite. Et il y a aussi de la pression. Cela ne fait aucun doute. “

Harmon a promis son dévouement à la série de la Nouvelle-Orléans

Harmon a ajouté qu’en raison de son expérience et de son succès tout au long de la course du NCIS, il était toujours prêt à aider.

“J’ai appris quelques choses en 12 ans, et je serai heureux de les transmettre ou non”, a-t-il déclaré.

Bakula savait qu’il allait y entrer, son rôle était spécial, basé sur une carrière extraordinaire de D’Wayne Swear.

«J’ai la chance d’avoir ce grand caractère très riche qui existe, que je peux trouver des idées et des expériences.» Il a souligné le travail à venir pour obtenir la moitié du succès que «le vaisseau mère.

«Nous devons gagner notre place. Ce n’est pas une évidence », a-t-il ajouté.

Harmon et Bakula semblent avoir des racines profondes qui remontent à longtemps. Maintenant, il est difficile d’imaginer quelqu’un d’autre jouer le rôle de Pride. Espérons que les fans verront un autre croisement dans un avenir proche.

NCIS: La Nouvelle-Orléans revient à SBC le dimanche 16 février.