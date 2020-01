Les stars louent la performance des Grammys de Demi Lovato

Demi Lovato’s La performance émotionnelle des Grammys a non seulement séduit le public de la télévision et les autres musiciens présents, mais aussi de nombreuses célébrités qui ont regardé de la maison.

Après que la pop star a frappé la scène des Grammys pour interpréter son nouveau single, “Anyone”, qu’elle a écrit quelques jours avant sa surdose de drogue en 2018,

Kate Hudson, Rose, Selena Gomez et de plus en plus de stars se sont tournées vers les réseaux sociaux pour faire l’éloge de Lovato, qualifiant sa performance de “belle”, “inspirante” et “venant du cœur”.

Plus tard dans la soirée, Lovato est allé sur Instagram pour remercier tout le monde pour leur soutien. Sous-titrant une superbe photo d’elle-même sur scène, ci-dessous, elle a écrit: “Quelle nuit incroyable. Ma première fois de retour sur scène en près de 2 ans.”

“Tellement émouvante pour moi”, a-t-elle ajouté. “Merci à tous pour l’amour, le soutien et le partage de ce moment avec moi. Je vous aime tous. 💗”

Les stars ont afflué vers la section commentaires de l’article pour envoyer leur amour et partager leur soutien à Lovato. Beaucoup de célébrités ont expliqué comment la performance les avait personnellement émues.

“Magnifique”, a commenté Kate Hudson. Actrice Eiza Gonzalez a écrit: “Vous êtes une telle force Demi. C’est tellement beau de vous voir grandir dans cet être humain fort et sincère. Raw et honnête est votre plus belle forme, juste vous. @ddlovato vous aime. Toujours fier de vous.”

Manager de Lovato, Scooter braun, a ajouté: “Pas de mots. Si fier de vous.” Star “This Is Us” Chrissy Metz a commenté: “Vous êtes incroyable! ❤️❤️❤️”, tandis que Colton haynes a écrit: “Votre performance m’a fait pleurer! Je suis tellement époustouflé par votre vulnérabilité et c’était tellement magnifique ❤️❤️❤️”

Chers chanteurs Rose et Sam Smith, ainsi que l’amie proche de Lovato, Selena Gomez, ont également partagé leurs réactions à la performance de Lovato.

Rose tweeté, “Oh Demi Lovato, tu viens de me démolir. Je suis tellement content que tu sois là pour chanter ces mots, pour chanter comme ça. Tu viens de donner au monde entier un cadeau qui vient du cœur. Merci.”

Smith a exprimé ses pensées sur son histoire Instagram, écrivant: “DEMI LOVATO. Je suis en larmes. C’est du chant. C’est du cœur et c’est la vérité.”

Gomez a également pris son histoire Instagram et a partagé une photo de la performance de Lovato. “Je souhaite qu’il y ait des mots pour décrire à quel point ce moment était beau, inspirant et mérité”, a-t-elle écrit à côté de la photo. “Demi, je suis si heureux pour toi. Merci pour ton courage et ta bravoure.”

Pour en savoir plus sur la performance de Lovato et son nouveau single, cliquez sur ici.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Meilleures Instas de Célébrités de la Semaine

Instagram

Demi Lovato semble devenir un officiel d’Instagram avec New Man