Les stars s’unissent à la maison pour un événement caritatif mondial avec des performances de célébrités incroyables et des histoires touchantes

Ce fut une nuit puissante de communauté et de charité, mais sans numéro gratuit ou appel à l’action de l’Amérique. Lady Gaga, qui a organisé la spéciale “One World: Together at Home”, a fait tout le travail de collecte de fonds avant la diffusion de la spéciale parce qu’elle sait que de nombreux Américains sont à court de liquidités en ce moment.

En tant que tel, ce n’était qu’une nuit de joie et d’hommage à tous ceux qui travaillaient en «première ligne» de la pandémie de coronavirus. Au début de la spéciale, animée par le trio de fin de soirée de Jimmy Fallon, Stephen Colbert et Jimmy Kimmel, Gaga et compagnie avaient déjà levé près de 50 millions de dollars.

La spéciale comprenait des performances musicales puissantes et émouvantes d’une gamme étoilée comprenant Stevie Wonder, Taylor Swift, Billie Eilish, Lizzo, Billy Joe Armstorng, Elton John, les Rolling Stones, John Legend, Sam Smith, Keith Urban, Celine Dion et Andrea Bocelli.

Mais il y a également eu des apparitions d’autres stars comme Beyonce, Matthew McConaughey, Lupita Nyong’o, Pharrell, Amy Poehler, Idris Elba et les anciennes premières dames Michelle Obama et Laura Bush dans une déclaration commune de solidarité et d’unité.

Dans un discours émouvant, Oprah Winfrey a qualifié les travailleurs de la santé de «meilleurs d’entre nous», ajoutant: «Nous devons veiller à ce que les gouvernements du monde entier interviennent maintenant et fournissent aux travailleurs de la santé l’équipement, les fonds et le soutien qu’ils avoir besoin.”

Elle a parlé de la lutte en Afrique du Sud, tout en citant Nelson Mandela, comme un appel pour nous tous à intensifier nos efforts et à faire ce qui est bien. “Ce soir, nous sommes un seul monde, unis dans notre combat pour débarrasser le monde de cette maladie et pour que rien de tel ne se reproduise”, a-t-elle déclaré. “Et quand et si c’est le cas, nous serons prêts.”

L’apparition de Beyonce a été une surprise bienvenue pour les téléspectateurs, même si elle est venue avec un message fort et important sur l’impact disproportionné de la pandémie sur les communautés noires en Amérique.

“À ceux de l’industrie alimentaire, des livreurs, des facteurs et des employés de l’assainissement qui travaillent pour que nous puissions être en sécurité dans nos maisons, nous vous remercions de votre service désintéressé”, a-t-elle déclaré. “Les Noirs américains appartiennent de manière disproportionnée à ces parties essentielles de la main-d’œuvre qui n’ont pas le luxe de travailler à domicile.”

“Ce virus tue des Noirs à un rythme alarmant ici en Amérique”, a-t-elle dit en les exhortant à “Veuillez vous protéger. Nous sommes une seule famille. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos voix, de vos capacités et de votre force partout dans ce mot” Je sais que c’est très difficile, mais soyez patient, restez encouragé, gardez la foi, restez positif et continuez de prier pour nos héros. “

Vous pouvez consulter l’événement complet dans la vidéo ci-dessus, ou certains des points saillants des performances ci-dessous:

Jimmy Fallon & The Roots, “Safety Dance”

Nous allons commencer les choses avec cette touche COVID-19 amusante sur une chanson classique. Non seulement Fallon et The Roots ont secoué les paroles pour mieux refléter notre monde pandémique, mais ils ont également changé leurs instruments de classe pour des techniques de lavage des mains plus pertinentes et d’autres astuces de nettoyage.

Lady Gaga, “Sourire”

Gaga a lancé l’émission elle-même avec un message et une permission pour nous tous de prendre un moment pendant cela et de ressentir quelque chose de peut-être différent, peut-être oublié ces dernières semaines.

“Je me soucie tellement de tous les travailleurs médicaux qui mettent leur vie en danger pour nous en ce moment”, a-t-elle déclaré. “Je pense à eux tous les jours, je prie pour eux tous les jours.”

“Et je pense aussi à tous ceux qui sont à la maison et qui se demandent quand tout cela sera différent”, a poursuivi Gaga. “Ce que je voudrais faire ce soir, si je peux, c’est simplement vous donner la permission de sourire un instant.

Taylor Swift, “Bientôt, vous irez mieux”

Taylor Swift a offert une nouvelle performance live de sa propre obsédante “Soon You Get Better”, avec des paroles étonnamment résonnantes pour une pandémie mondiale. Sa performance était discrète et timide, comme si elle se débattait avec les émotions de la chanson, l’atmosphère et vraiment tout.

Sérieusement, elle n’a regardé la caméra que quelques secondes tout au long de la pièce. Et pourtant, elle n’a pas manqué de se connecter magnifiquement aux paroles et même au public. C’était une interprétation puissamment silencieuse et respirante qui vous accompagne longtemps après qu’elle ait fini.

Céline Dion, Andrea Bocelli, Lady Gaga, Lang Lang & John Legend, “La prière”

L’une des performances les plus puissantes de la soirée a été une collaboration étonnante entre certaines des plus grandes voix et talents de l’industrie musicale.

Nous étions déjà ravis de la montée en puissance de Céline Dion et d’Andrea Bocelli, mais Lady Gaga et John Legend ont ensuite investi leur talent dans le mix, tandis que Lang Lang a tout mis ensemble sur les ivoires. C’était comme une grande finale, si cela avait été une mise en scène, c’était impressionnant.

Paul McCartney, “Lady Madonna”

Fils d’une infirmière et sage-femme, McCartney est passionné par l’importance des travailleurs de la santé en général, et encore moins de leur rôle clé lors d’une pandémie mondiale. Et il est tout aussi passionné qu’ils aient besoin de notre soutien maintenant et à l’avenir lorsque cette crise passera.

Je suis très honoré de faire partie de ce programme ce soir qui célèbre les véritables héros, nos agents de santé du monde entier “, a-t-il déclaré en haut de son exposé.” Comme cette pandémie de COVID-19 est une crise mondiale, nous doivent tous se rassembler pour le combattre à l’échelle mondiale. Disons à nos dirigeants que nous avons besoin d’eux pour renforcer les systèmes de santé du monde entier afin qu’une telle crise ne se reproduise plus. “

Il a ensuite flanqué une vidéo de sa performance discrète et émouvante de “Lady Madonna” avec des images de professionnels de la santé, frottés et prêts à risquer leur vie pour essayer de sauver les autres.

Jennifer Lopez, “People”

“Il y a une chose que je réalise plus que tout pendant tout ce temps et c’est à quel point nous avons tous besoin les uns des autres”, a déclaré Jennifer Lopez avant de se lancer dans une version incroyablement montante de “People” de Barbra Streisand.

Sérieusement, quiconque a soutenu que J.Lo n’est pas si grand qu’un chanteur n’a qu’à se brancher ici et il devra tout repenser. Bien sûr, comme il s’agit de J.Lo, nous n’avons pas non plus obtenu seulement une performance de salon. Assise près d’un arbre suspendu à de superbes lumières, ce film a été filmé par un professionnel, donc c’était aussi magnifique visuellement que sa voix.

Elton John, “Je suis toujours debout”

David et Victoria Beckham ont exprimé leurs sincères remerciements et leur appréciation à tous les professionnels de la santé qui se battent si dur pour tout le monde dans le cadre d’une introduction sincère à l’hymne emblématique et habilitant d’Elton John à une nation qui pourrait être en difficulté émotionnelle pendant ces temps tumultueux.

“C’est pour tous ceux qui travaillent en première ligne 24h / 24 et 7j / 7″, a-t-il déclaré avant de se lancer sur sa piste classique. «Merci pour toute votre expertise, votre amour, vos soins, votre humanité. Merci merci merci.”

The Rolling Stones, “Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez”

Nous aimons que les Rolling Stones aient pu réunir l’ensemble du groupe pour leur performance, se réunissant de quatre maisons différentes pour apporter l’une de leurs chansons les plus emblématiques – avec un titre très significatif à cette époque – à une vie glorieuse.

Autant que nous aimons la voix de Mick Jagger, les Rolling Stones ont toujours été au sujet de ces quatre gars qui se réunissent pour créer de la magie, donc c’est génial que la magie de la technologie ait permis à tous les quatre d’être ensemble pour cet événement spécial. Et sérieusement, seul Charlie Watts pouvait faire fonctionner cette configuration de batterie. Nous mourons!

John Legend et Sam Smith, “Stand By Me”

Avec un duo flanqué de leurs Grammy Awards, Legend et Smith ont prouvé pourquoi ils sont deux des voix les plus puissantes du divertissement en prenant l’un des classiques de la musique.

Avec une voix sans effort, ils ont porté la chanson vers de nouveaux sommets de passion tout en diffusant ensemble un message d’espoir et de solidarité, même si nous devons rester séparés.

Stevie Wonder, “Appuie-toi sur moi” et “L’amour a besoin d’amour aujourd’hui”

Que devons-nous dire de plus? Rendant hommage à Bill Withers, décédé plus tôt ce mois-ci, Stevie Wonder a prouvé que sa voix incroyable devient seulement plus soyeuse et plus puissante avec l’âge.

Ce fut une masterclass de professionnalisme et d’équilibre, sans parler d’un moment impressionnant en présence d’une vraie grandeur honorant la vraie grandeur.

Lizzo, “Un changement va venir”

Lizzo a montré son côté émouvant avec une superbe interprétation de “A Change Is Gonna Come” de Sam Cooke. Son élan vocal a rappelé sa polyvalence et sa puissance en tant que chanteuse.

Elle a clôturé sa performance avec un message à ses fans. “Merci à tous ceux qui restent à la maison et se gardent en sécurité”, a-t-elle déclaré. “Je t’aime. On a ça. On va s’en sortir ensemble.”

Billie Eilish & Finneas, “Sunny”

Eilish et son frère ont essayé de nous faire sentir bien avec une chanson qui a toujours réussi à faire livrer Billie dans son style doux et haletant.

“Nous vous transmettons notre amour et je tiens à remercier tous les travailleurs de la santé qui risquent leur vie pour sauver la nôtre”, a déclaré Eilish à la fin de sa performance. “Merci beaucoup les gars!”

Keith Urban, “Amour supérieur”

Keith Urban s’est amusé sur “Higher Love” de Steven Winwood, créant une ambiance country sur la piste avec beaucoup d’énergie plus élevée pour correspondre à son amour.

Encore mieux, dans sa vidéo, il a réussi à contourner l’auto-isolement en fournissant son propre accompagnement: trois guitaristes, trois chanteurs, un Keith Urban.

Dans ses adieux, où il remercie tous les professionnels de santé en première ligne, Nicole Kidman est sortie rejoindre un seul de lui pour un moment de sincérité surréaliste.

Kacey Musgraves, “Arc-en-ciel”

Inspiré par «voir les arcs-en-ciel de tout le monde dans leurs fenêtres», Musgraves a interprété son propre succès «Rainbow». Elle a également rendu hommage aux professionnels de la santé “risquant leur vie”.

“Je voulais juste dire un sincère merci à toutes les personnes qui risquent leur vie pour faire passer tout le monde à travers cette période folle”, a-t-elle déclaré depuis son piano avant de se lancer dans une performance très douce et édifiante. “Merci, cela signifie tellement pour moi.”

Tout au long, elle a partagé des images de ces arcs-en-ciel que les gens ont mis en place comme symbole qu’à la fin de chaque tempête viennent la grâce et la beauté; un message d’espoir pour ces temps orageux.

Billie Joe Armstrong, “Réveillez-moi quand le mois de septembre arrivera”

Le leader du Green Day a réussi à arracher encore plus de chagrin et de résonance à leur hit classique dans le climat actuel. Une correction mineure, cependant, il semble que nous soyons toujours en mars … et septembre se sent toujours à l’écart à ce stade!

Armstrong a fait écho au ton mélancolique de sa performance avec des images obsédantes de rues stériles et de lieux à travers le monde alors que l’auto-isolement a créé un monde d’étrange calme et de solitude.

Maluma, “Carnaval”

Maluma a laissé sa voix époustouflante parler pour lui, alors qu’il se lançait simplement dans son hit depuis un balcon donnant sur l’une des plus belles vues sur la vallée de la spéciale.

Sérieusement, cela ne nous dérangerait pas de s’isoler avec Maluma, où qu’il soit.

Shawn Mendes et Camila Cabello, “Quel monde merveilleux”

En essayant de donner à Lady Gaga et Bradley Cooper une course pour leur argent aux Oscars, Mendes et Cabello étaient tous des yeux capricieux et une douceur saccharine sur un beau duo d’espoir.

Et non, ils ne se sont pas embrassés à la fin.

Eddie Vedder, “River Cross”

Ce gémissement de Pearl Jam était bien visible même lorsque Vedder l’a réorganisé pour une performance plus douce. Assis à son piano, c’était la passion et l’émotion pure d’un des meilleurs chanteurs de l’industrie.

Vous pouvez consulter encore plus de performances en ligne ci-dessous, avec plus étant ajouté sur le Citoyen global page YouTube officielle:

Kesha, “Prier”

La chanson la plus personnelle et passionnée de Kesha a grimpé à nouveau en apportant toute sa douleur et ses expériences à cette dernière performance, qu’elle a donnée en s’asseyant! C’était beau, puissant et émouvant du début à la fin!

Burna Boy, “African Giant” & “Hallelujah”

Jouant du Nigeria, Burna Boy a partagé des images de l’impact de COVID-19 sur les nations et les cultures africaines, qui sont largement sous-représentées dans les médias occidentaux. Ce n’était qu’une belle performance et un rappel de l’impact mondial de la pandémie qui était parfois absolument nécessaire.

Hozier, “Emmène-moi à l’église”

Exhortant tout le monde à prendre ce virus au sérieux, Hozier a rappelé aux téléspectateurs que “c’est une pandémie qui ne respecte ni frontières, ni murs, ni persuasions politiques. C’est donc quelque chose que nous avons tous la responsabilité de combattre ensemble.”

Annie Lennox, “Je sauve le monde aujourd’hui”

Avant de prendre son piano pour nous montrer pourquoi elle est considérée comme l’une des voix les plus emblématiques de la musique populaire, Annie Lennox a rappelé à tout le monde qu’il y avait encore du travail à faire même après la fin de cette pandémie.

“En ce moment sans précédent de l’histoire, nous avons la responsabilité collective de nous assurer que les systèmes de santé mondiaux sont suffisamment solides pour identifier et prévenir de futures pandémies avant qu’elles ne se reproduisent”, a-t-elle insisté.

Charlie Puth, “Attention”

Puth a montré son côté ludique en retournant dans sa chambre d’enfance pour offrir l’un de ses plus grands succès. De façon hilarante, il a dû prendre un moment pour assurer aux téléspectateurs qu’il jouait en fait un piano et pas seulement l’air, avant de plonger dans la chanson elle-même avec une belle et confiante voix.

SuperM, “Avec toi”

Dans un départ spectaculaire pour les fans qui ont l’habitude de voir les mouvements de danse à haute énergie de SuperM, le septu K-pop est devenu créatif en offrant des visuels amusants de leurs maisons respectives tout au long de cette performance.

Nous avons vu la création artistique, une séance d’entraînement, la cuisine et même la création de Lego. Il y avait une ludique amusante entre les membres qui s’est traduite tout au long de cette performance amusante.

Cassper Nyovest, “Malome”

Café noir et Delilah Montagu, “Drive”

Christine and the Queens, “People I Been Sad Sad Dernièrement”

Jessie J, “Lampe de poche”

Jessie J, “Bang Bang”

Commun, “Dieu est amour”

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

abc

Tous les meilleurs moments de la famille Disney Singalong