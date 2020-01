Les superfans ‘Under Deck’ Leslie Jones et Jimmy Fallon testent leurs connaissances de la saison 7

Les anciens de Saturday Night Live Leslie Jones et Jimmy Fallon ont mis leurs connaissances approfondies sous le pont à l’épreuve lors du “One Second Quiz” sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon.

Le comédien Leslie Jones et l’hôte Jimmy Fallon jouent à un jeu | Andrew Lipovsky / NBC / NBCU Photo Bank via .

Jones a rassemblé une secte culte sur Twitter lorsqu’elle a commencé à tweeter en direct sur Under Deck. Elle partage non seulement des clips vidéo, mais aussi des commentaires où elle «dit vraiment comme ça». Elle a été très vocale sur son soutien au ragoût en chef Kate Chastain, d’autant plus que de nombreux hommes sur le bateau se sont déchaînés contre elle. Plus récemment, Jones a approfondi le dernier épisode. Elle était extrêmement en colère contre les hommes sur le bateau et a presque juré de ne plus regarder le spectacle.

Cependant, un aperçu d’un gâteau au pénis servi à l’invité suivant a suscité son intérêt. Les fans espèrent qu’elle sera là pour la durée. De plus, certains aimeraient la voir accueillir la réunion ci-dessous afin de tenir plusieurs des hommes responsables.

Ils parlent d’abord des tweets en direct de Jones

Jones est apparue sur Fallon pour discuter de son nouveau spécial Netflix, Time Machine. Mais Fallon voulait d’abord parler de Under Deck et de son populaire tweeting en direct. Jones voulait que les téléspectateurs sachent qu’il faut du temps pour créer les tweets en direct, ainsi que des vidéos et des commentaires avec chaque épisode. “Ce que vous voyez, c’est ce que je vous donne”, explique-t-elle. «Cela me prend trois heures pour le faire. Parce que je m’arrête. Je lave des vêtements, j’appelle ma tante. Je fais beaucoup de choses quand je regarde la télévision. “

Fallon se lance, voulant savoir comment Jones est ‘Team Rhylee [Gerber]. »Mais Jones réplique:« Qu’est-ce qui ne va pas avec toi? Vous savez, c’est comme s’ils allumaient directement cette pauvre fille et nous ne savons pas comment ils le coupent. Je ne dis pas que Rhylee n’a pas d’attitude. Mais si vous approchez de trois hommes qui ne vous aiment pas déjà et que vous obtenez cette énergie… je vais aussi vous approcher comme ça! »Elle ajoute:« Ashton est complètement inapproprié! Ce n’est pas un bon patron! »

Jones continue de penser à Pienaar en concluant: «Cet homme est un biscuit misogyne ambulant.» Bien que les fans implorent que Jones organise la réunion, cela ne se passerait pas bien pour Pienaar. Elle plaisante sur la façon dont s’il s’approchait d’elle, elle lui ouvrirait les portes de l’enfer. Elle ajoute: «Ferme ton trou à tarte Tanner [Sterback]! “

Jones est en feu pendant le «One Second Quiz»

Fallon explique les règles alors que lui et Jones se préparent pour la compétition. Il partage qu’ils ne verront qu’une seconde d’un précédent épisode de Under Deck. Celui qui peut nommer ce qui s’est passé dans le clip reçoit un point. Ils ont tous deux rapidement frappé leurs buzzers lorsque le premier clip montre Chastain en train de prendre d’assaut le bateau. Un producteur demande: «Kate, où vas-tu?» Fallon décrit le clip alors que Jones affirme hilarante: «Tu triches!»

Fallon dit: «Je n’ai pas triché! Kate Chastain, la grande Kate Chastain! »Jones est d’accord. «J’adore Kate!» Le clip suivant est celui de l’invité fondateur Brandy qui s’est évanoui à l’intérieur du kayak à fond clair. Jones prend celui-ci. “C’est à ce moment-là que la fille trop ivre est devenue trop ivre sur l’île. Et ils ont dû la ramener sur le bateau en plastique! »Pendant ce temps, Fallon fond de rire.

Les deux adorent le prochain clip du capitaine Lee Rosbach claquant les doubles portes tout en torse nu. «Ma scène préférée», dit Jones. «Le capitaine Lee vient les redresser sans chemise. C’est comme papa qui se lève au milieu de la nuit comme, “Pourquoi vous tous dans cette pièce! Faire tout ce bruit! J’essaie de dormir! Va te coucher!'”

Le tour final valait «1 000 points» selon Fallon. Jones intervient tôt et proclame que c’est le matelot de pont Brian de Saint Pern qui reçoit le vaccin antibiotique pour aider son genou infecté. “Mais ça n’a toujours pas fonctionné!”, S’exclame Jones.