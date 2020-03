Les tatouages ​​de Post Malone viennent d’un lieu d’insécurité

2020-03-03 07:30:03

Post Malone admet que ses tatouages ​​faciaux proviennent “d’un lieu d’insécurité”.

Les tatouages ​​faciaux de Post Malone viennent “d’un lieu d’insécurité”.

Le hitmaker “Better Now” insiste sur le fait qu’il est un “laid-a ** motherf *** er” et admet que ses nombreuses encrages sur le visage aideront à améliorer sa confiance en soi.

Il a dit: “Je suis une vilaine-une ** mère ***. Cela vient peut-être d’un lieu d’insécurité, où je n’aime pas à quoi je ressemble, donc je vais mettre quelque chose de cool là-bas pour que je puisse me regarder et dire: “Tu as l’air cool, gamin”, et avoir un minimum de confiance en moi quand il s’agit de mon apparence. ” ]

Et le rappeur de 24 ans admet que l’école a été difficile pour lui.

Il a ajouté: “Collège, je pleurerais moi-même pour dormir chaque f *** dans la journée. Lycée, la même chose. J’ai essayé de boire des bières pour me débarrasser de cette merde, mais ça ne va jamais Et je ne pense pas que ce soit la faute de personne; cela a à voir avec quelque chose de prédisposé en vous. ”

Post essaie maintenant de s’ouvrir et de gérer ses sentiments à travers la musique.

S’adressant au numéro printemps / été du magazine GQ Style: “Je le suis maintenant – j’essaie. C’est difficile. Grâce à mes chansons, je peux parler de tout ce que je veux. Mais assis ici, face à face, c’est difficile . ”

Pendant ce temps, Post avait précédemment révélé qu’il avait obtenu ses tatouages ​​pour prouver qu’il était “plus dur” que Justin Bieber.

Il a expliqué: “J’avais toujours si peur d’en obtenir un, puis j’en ai eu un. Nous travaillions sur [debut album] «Stoney», puis nous avons fait venir un tatoueur, et je me disais, tu sais quoi? Justin Bieber a quelques tatts, et je t’aime, mais je sais que je suis beaucoup plus difficile que toi. Je suppose que Justin regardait cette interview à l’avenir quand j’ai dit que j’étais plus dur que lui parce que nous avons joué au basket deux jours plus tard et il a tout frappé [the Playboy bunny tattoo] de. C’était juste du sang coulant sur ma main. On dirait que mon tatouage est tombé dans la lave, mais j’aime quand même l’histoire. “

Mots clés: Post Malone

