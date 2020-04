Les téléspectateurs de Bravo sont-ils à l’écoute?

La famille Bravo’s Family Karma a été présentée avec beaucoup de fanfare, de couleur et d’optimisme comme les toutes premières docuseries indo-américaines.

Bali Chainani, Monica Vaswani, Brian Benni, Anisha Ramakrishna, Amrit Kapai, Vishal Parvani, Shaan Patel | Banque de photos Tommy Garcia / Bravo / NBCU via .

Le casting très attrayant apporte à la fois du drame et de l’humour chaque semaine, car la série a diffusé environ quatre épisodes jusqu’à présent. Les fans et la distribution tweetent activement tous les dimanches soirs, commentant les membres et les scénarios préférés de la distribution. L’acteur Kal Penn est également un fan, tweetant avant les épisodes et apparaissant même lors d’un récent chat en direct sur Instagram avec quelques membres de la distribution.

Et bien que la base de fans semble être très investie, comment l’émission est-elle reçue en termes d’audience? La série a connu un début explosif, avec un drame lourd entourant l’engagement entre Vishal Parvani et Richa Sadana. De plus, la série a filmé une romance florissante entre deux amis et une intrigue et une histoire multidimensionnelles et multicouches qui préparent le spectacle à la longévité.

Le spectacle a pris un bon départ

Family Karma a fait ses débuts le 8 mars et était même en vogue sur Twitter. La série a également semblé avoir un bon départ, positionnée après le home run de Bravo, The Real Housewives of Atlanta. Bravo Ratings a tweeté: “S01E01 – 0,740 million de téléspectateurs (démo 0,22 18-49).” Les téléspectateurs étaient optimistes, notant même que l’émission a reçu des notes plus élevées que Summer House, qui en est à sa quatrième saison.

La série a légèrement baissé la semaine suivante, cependant, le pays était aux prises avec l’idée qu’il entrait dans une pandémie. “S01E02 – 0,625 million de téléspectateurs (0,17 démo 18-49)”, a tweeté Bravo Ratings. L’acteur Bali Chainani, qui a été présenté lors du deuxième spectacle, se sentait optimiste. “Rester reconnaissant!” elle a répondu.

De là, la série a continué de plonger. “S01E03 – 0,638 million de téléspectateurs (0,19 démo 18-49)”, a partagé Bravo Ratings après le troisième épisode. Les fans fidèles ont exprimé leur déception. “Obsédé par cette émission, ces notes sont tristes à voir :(” a tweeté une personne. Le quatrième épisode a de nouveau baissé. “S01E04 – 0,611 million de téléspectateurs (0,19 18-49 démo)”, selon Bravo Ratings.

Les fans se rassemblent autour du spectacle

Même si les notes ont baissé, Family Karma est un tout nouveau spectacle sorti pendant des périodes inconnues. La série se bat probablement pour le temps d’antenne des nouvelles du câble. De plus, de nombreux spectacles, qu’ils soient nouveaux ou établis, semblent passer par des creux tandis que les scénarios se développent.

Mais les fans semblent inquiets, Family Karma subira le même sort que les dynasties mexicaines. Malgré leur fidèle base de fans, les dynasties mexicaines n’ont pas été renouvelées pour une deuxième saison. “Non! J’apprécie ce spectacle », a répondu une personne au dernier rapport de notation. «Dommage vraiment. Je l’aime », a écrit une autre personne.

Un fan optimiste pense que le spectacle va réussir. “En fait, les notes sont assez bonnes !!!!!! C’est un super spectacle! ” Quelqu’un d’autre a fait cette observation. “Cela semble être autour de ce qu’il a obtenu pour les derniers eps, il est intéressant de noter que son audience ne semble pas dépendre d’une introduction de Real Housewife, car elle a maintenu le nombre même sans nouvelle RHOA.”

Quelques fans ont comparé les cotes de l’émission à The Real Housewives of Dallas qui semblait planer dans une gamme qui n’est pas beaucoup plus élevée que Family Karma. RHOD est une série établie, qui peut donner de l’espoir aux fans de Family Karma. De plus, pendant le tapis rouge de Family Karma, la distribution a laissé entendre qu’un prochain voyage à Key West allait être assez explosif.

Family Karma est diffusé dimanche soir à 21 h. / 20 h central sur Bravo.