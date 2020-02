Les téléspectateurs de SuperM ont épaté leur performance sur “Jimmy Kimmel Live!”

Le groupe K-pop SuperM a joué sur Jimmy Kimmel Live! le 11 février. Le groupe a interprété leur single à succès «Jopping» et une chanson inédite intitulée «Dangerous Woman». Il est sûr de dire que les fans ont adoré la performance et attendent avec impatience la sortie d’une version officielle de “Dangerous Woman”.

SuperM a fait ses débuts en octobre 2019

En août 2019, SM Entertainment a annoncé son partenariat avec Capital Music Group et son label indépendant Caroline pour former SuperM. Le partenariat a uni les industries musicales coréennes et américaines.

Les sept membres de SuperM sont issus de groupes déjà établis sous SM Entertainment. Taemin a fait ses débuts dans SHINee, Taeyong et Mark proviennent de NCT 127, Baekhyun et Kai de EXO, et Ten et Lucas de la sous-unité de NCT basée en Chine WayV.

SuperM a sorti son premier EP en octobre 2019 et est devenu le premier groupe de K-pop de l’histoire à faire ses débuts au n ° 1 du Billboard 200. Lorsque Kimmel a annoncé les performances de SuperM, il a mentionné les réalisations de SuperM Billboard.

“Le premier groupe kpop à faire ses débuts au n ° 1 sur le panneau d’affichage” a fait QUE #SuperMxJimmyKimmel “, a tweeté un fan.

SuperM a réalisé ‘Jopping’ sur ‘Jimmy Kimmel Live!’

Le premier single du groupe s’intitule “Jopping”, une combinaison amusante des deux mots “jumping” et “popping”. La chanson éblouissante présente une chorégraphie dynamique, et les membres de SuperM n’ont pas déçu lors de leur performance sur Jimmy Kimmel Live! Tout au long de la représentation, les membres du SuperM ont semblé se déplacer sans effort dans la chorégraphie tout en chantant impeccablement en direct.

“@Superm a dit: nous sommes SINGERS. nous chantons. #SuperMxJimmyKimmel », a tweeté un fan.

«La façon dont moi, une mezzo-soprano, ne peut pas tenir un F # 5 avec autant de facilité. baekhyun est un monstre #SuperMxJimmyKimmel # 백현 », a écrit un utilisateur de Twitter.

«C’est comme ça qu’il est difficile d’être surpris car les performances des superms sont toujours bonnes, les icônes qu’elles sont! #SuperMxJimmyKimmel », a écrit un fan sur Twitter.

Le groupe a interprété une nouvelle chanson

Peu de temps après la sortie de leur premier EP, SuperM part en tournée à travers le monde. Leur EP SuperM – Le 1er mini album comprend cinq chansons et deux pistes instrumentales. Pour la tournée, les membres de SuperM ont débuté quelques nouvelles chansons qui n’ont pas de sorties officielles en studio.

“Dangerous Woman” est l’une de ces chansons. En tournée, les membres de SuperM chanteraient les notes d’ouverture a capella avant de danser ensemble et d’interagir avec les membres du public.

Sur Jimmy Kimmel Live !, SuperM a montré sa chimie en chantant «Dangerous Woman» au public. Bien que la chanson n’ait pas une chorégraphie intense comme «Jopping», SuperM a tout de même montré à quel point ils sont doués pour le chant. Sur la base de la réaction du public, une version studio de la chanson devrait être publiée prochainement.

“Pouvons-nous dire à quel point c’était incroyable, @superm, le public a besoin hier d’une femme dangereuse #SuperMxJimmyKimmel”, a tweeté un fan.

«SuperM est vraiment un groupe d’as et de visuels! Je suis tellement stupéfait par les notes hautes de Taemin et Baekhyun suivies par le rap de Lucas et Mark et je regarde juste Kai, Taeyong et Ten sentir la chanson. Ils sont tous si charismatiques », a écrit un utilisateur de Twitter.

«Superm a joué une femme dangereuse sur Jimmy Kimmel en direct !!! c’est tellement bon, libérez-le T_T », a tweeté un fan.