Les téléspectateurs «sous le pont» adorent le capitaine Glenn du «voilier sous le pont»

Les téléspectateurs ci-dessous Deck ont ​​été présentés à un nouveau capitaine et une nouvelle série. Le capitaine Glenn Shephard de ci-dessous Deck Sailing Yacht a fait ses débuts à la télévision ce mois-ci et les fans adorent déjà le capitaine ensoleillé.

Le chef Adam Glick a chanté ses louanges non seulement dans l’émission, mais quand il est apparu sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen. “Ça fait vraiment du bien de travailler pour quelqu’un qui fait vraiment confiance à l’équipe”, a déclaré Glick dans un confessionnal lors du premier épisode. Plus tard sur la WWHL, il a ajouté: «La principale différence est que Glenn m’a vraiment permis d’exceller», a-t-il déclaré en comparant Shephard à travailler avec le capitaine Sandy Yawn. «Tu sais, il m’a juste laissé partir. Et il m’a fait confiance. ”

Capitaine Glenn Shephard | Karolina Wojtasik / Bravo

Glick n’est pas le seul membre d’équipage à être ravi de travailler avec Shephard. Le matelot de pont Parker McCown a déclaré à Showbiz Cheat Sheet que Shephard rend le travail amusant. “Le capitaine Glenn est un capitaine formidable pour lequel travailler”, a-t-il déclaré. «C’est un gars super amusant. Et, vous savez, il dirige un navire sûr et s’assure que tout le monde s’amuse. »

Les fans partagent leurs impressions sur le capitaine Glenn

Twitter s’est illuminé avec de nombreux fans partageant combien ils apprécient le nouveau capitaine. “Les invités affrétés ivres sont les meilleurs amoureux de #BelowDeckSailingYacht Captain Glenn”, a tweeté un spectateur. Un autre a partagé: «J’adore la façon dont le capitaine Glenn est si pratique et prêt à faire n’importe quelle tâche sur le bateau. C’est tellement rafraîchissant. ”

On ne voit que deux épisodes et Shephard transporte des provisions sur le bateau et aide les ragoûts à ouvrir les armoires. Il a partagé que lorsque ses mains sont libres, il est toujours heureux de participer. Yawn interviendra souvent aussi souvent que possible. La saison dernière, elle a fini par montrer au chef comment trancher correctement la viande.

Les téléspectateurs ont également remarqué que Shephard est un peu plus facile à vivre aussi. “Intéressant Adams de retour et il y a un couple marié qui embauche principalement en Afrique du Sud. Je remarque beaucoup de casting à partir de là. Ok Glenn le capitaine que je n’ai pas entendu se qualifier de capitaine sympa devrait être une excellente saison” remarqua la personne.

Le capitaine Glenn dit que l’ambiance de navigation est un peu plus détendue

Les téléspectateurs ont peut-être remarqué que l’équipage travaille principalement dans des t-shirts d’équipage et leurs polos plutôt que des uniformes avec des épaulettes. “De toute évidence, la hiérarchie et le rang sont importants”, a déclaré Shephard à Showbiz Cheat Sheet. «Vous devez suivre cela, sinon tout tombe en panne. Mais je dirais que nous sommes définitivement moins formels que les grands yachts à moteur. »

Shephard ne craint pas non plus de voyager avec un autre membre d’équipage. Les téléspectateurs ne voient jamais vraiment les quartiers du capitaine privé sous le pont et sous le pont de la Méditerranée. Mais Shephard a couché avec l’ingénieur en chef Byron Hissy, qui est un vieil ami. “Byron, qui est l’ingénieur en chef de l’émission, travaillait déjà ici depuis un an et travaillait sur un navire jumeau appartenant à la même compagnie”, a-t-il déclaré.

Il est également plus un capitaine de grande taille. «J’aime dire que je suis un macro-manager et un gars de grande image», a-t-il fait remarquer. «J’essaie d’embaucher de bonnes personnes et de m’éloigner autant que possible.»

“Évidemment, je veux être un guide et avoir une idée de ce qui se passe dans les départements”, a-t-il ajouté. «Mais j’essaie de ne pas être autoritaire parce que je trouve que cela aliène les gens. Je les ai toujours encouragés à penser par eux-mêmes mais si vous n’êtes pas sûr, venez demander. “