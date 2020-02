Les tendances de Chevy Chase après que Bernie Sanders a remporté la primaire du New Hampshire

Aussitôt que Bernie Sanders a été annoncé comme le gagnant de la primaire du New Hampshire, les médias sociaux ont commencé à s’allumer. Mais ce ne sont pas seulement ses partisans qui bouillonnaient. Apparemment sorti de nulle part, Chevy Chase tendait soudainement aussi.

Tout cela est dû à l’image utilisée par Politico pour déclarer Sanders vainqueur. Plutôt que de suivre la voie simple consistant à utiliser une photo du candidat pour annoncer sa victoire, le média a décidé d’utiliser un dessin de l’artiste Michael Hoeweler.

Et d’une manière ou d’une autre, Twitter est convaincu que Howeler a dû utiliser une image de Chevy Chase au lieu de Bernie Sanders pour créer ce dessin.

Breaking: Bernie Sanders a remporté la primaire du New Hampshire, marquant un grand coup de pouce dans la course présidentielle démocrate après les résultats désordonnés de l’Iowa la semaine dernière https://t.co/5TxlaCfXaS # NHprimary2020 pic.twitter.com/IX3wDnpAK5

– POLITICO (@politico) 12 février 2020

Nous sommes plus enclins à dire que le dessin ressemble à une sorte d’hybride génétique de Sanders et Chase sans ressembler exactement à l’un ou l’autre. Nous l’appellerons l’absence de menton fendu sur le dessin, qui est l’une des caractéristiques les plus emblématiques de Chase.

Bien sûr, tout le monde n’a pas vu Chevy Chase dans l’image, certains affirmant même que cela ressemblait peut-être un peu à Dick Cheney et que beaucoup d’autres voyaient toujours Sanders simplement dans l’image.

Mais assez de saut dans le train de Chase que son nom tendance a envoyé de nombreux fans dans la panique en pensant que quelque chose lui était arrivé.

Néanmoins, la ressemblance était suffisante pour envoyer Twitter aux courses car ils se réjouissaient du dessin étrangement ne ressemblant pas assez à Sanders pour être légitimement lui. Il est difficile de célébrer une énorme victoire politique si les gens vont donner tout le crédit à quelqu’un d’autre, même si celui-ci est un comédien et acteur légendaire.

Vous pouvez découvrir plus de ressemblances de célébrités de Hoeweler sur son Instagram page. Il n’a pas encore pesé là-dessus – est-ce une controverse?

Et vous pouvez consulter quelques-unes des meilleures réactions à son dessin Sanders ci-dessous:

Le dessin de Bernie Sanders de Politico ressemble-t-il à Chevy Chase? https://t.co/vW5nLyBP34

– Keith Pangilinan (@TheGloriousSOB) 12 février 2020

Je pensais d’après le portrait que Chevy Chase avait gagné. pic.twitter.com/YDWmvtKbRu

– TimC (@ TimCart26313608) 12 février 2020

Suis-je le seul à penser que c’est une photo de Chevy Chase? pic.twitter.com/b6Za8uhLF3

– mhurtem (@Luke_the_boxer) 12 février 2020

Chevy Chase a gagné # NHprimary2020

– Xander Meander 🧢 (@XanderMeander) 12 février 2020

Vous savez y penser … Je n’ai jamais vu Chevy Chase et Bernie Sanders ensemble en même temps avant hmmm

– Void (@PseudoSpectre) 12 février 2020

Je fais partie de ces gens qui sont toujours les derniers à plaisanter. Et après avoir vu pourquoi #ChevyChase a tendance, je dois dire que je ne comprends toujours pas. Je ne pense pas que cette photo ressemble à Chevy Chase. Je pense que cela ressemble à @BernieSanders # NHprimary2020 pic.twitter.com/GkrZzYG6Hb

– Eroteme Spirit (@ EggsyKingsman5) 12 février 2020

Je me souviens quand Chevy Chase était dans tous les films

Le gars qui a remporté la primaire NH?

Non, celui qui est toujours en vacances

Tu veux dire le gars WH?

Non, le golfeur de Caddyshack

Ne me jugez pas, mais avons-nous vraiment besoin de plus de golfeurs et d’acteurs à DC?

Soupir. Années électorales feckin # vss365 pic.twitter.com/V8y5chfVOw

– C.E.Robb (@CERobbAuthor) 12 février 2020

Cet homme a l’air en colère même lorsqu’il usurpe l’identité de Chevy Chase, le gars drôle. # BernieSandersAngry pic.twitter.com/QJsP2qSbNP

– p_Johanna (@p_Johanna) 12 février 2020

Mesdames et messieurs, Chevy Chase a remporté la primaire du New Hampshire pic.twitter.com/e1GNcKF0yO

– AlyKat ♣ ️ (@ AlyKat_89) 12 février 2020

Qui va faire savoir à Bernie que Chevy Chase a remporté la primaire? 👀 pic.twitter.com/VzFENGD9Q3

– praxis ce que vous prêchez (@canaryfilmmaker) 12 février 2020

Je sais pas, ressemble plus à Dick Cheney qu’à Chevy Chase pour moi. pic.twitter.com/M6IfzVpPWP

– S C A R Y _ F O N T (@scaryfont) 12 février 2020

ils disent que le dessin de bande dessinée ajoute 15 livres et vous fait ressembler à Chevy Chase pic.twitter.com/MTZr6LU4dL

– Panasonic Corporate Event (@andyateacrayon) 12 février 2020

Chevy Chase va bien … jusqu’à ce qu’il découvre qu’il se présente pour PRESIDENT! pic.twitter.com/fabbcqSZuL

– Matt Rappaport (@nyactor) 12 février 2020

ACTUALITÉS: Warner Bros. annonce la production du redémarrage de Chevy Chase “National Lampoons New Hampshire Vacation” pic.twitter.com/hBdyzaIp05

– Redd Mendana (@ReddMendana) 12 février 2020

Chevy Chase essaie un peu trop pour le Latino Vote IMO. pic.twitter.com/9UpyhH4i60

– Beto Gomez (@ EastLos01) 12 février 2020

