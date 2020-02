Les tendances de «Dick Pound» face aux craintes d’annulation olympique du coronavirus

Les Jeux Olympiques de 2020 pourraient être annulés par crainte de coronavirus. Mais, parce que Twitter doit Twitter, tout le monde sur les réseaux sociaux pourrait parler était le nom de l’homme qui a émis l’avertissement: Dick Pound.

L’ancien champion canadien de natation, qui est le membre le plus ancien du Comité international olympique, a affirmé mardi que les Jeux de Tokyo seraient plus susceptibles d’être annulés si nécessaire, plutôt que reportés ou déplacés.

Les jeux devraient débuter le 24 juillet, mais les craintes grandissantes concernant la propagation du virus – qui a désormais infecté près de 80000 personnes dans le monde et fait plus de 2500 morts – ont des organisateurs envisageant des actions drastiques. Les Jeux olympiques d’été n’ont été annulés que trois fois auparavant et partout dans les guerres mondiales.

Selon M. Pound, le comité dispose d’un délai de trois ou peut-être deux mois avant le début prévu pour décider du sort des Jeux.

“À cette époque et à peu près à ce moment-là, je dirais que les gens vont devoir demander:” Est-ce sous un contrôle suffisant que nous pouvons être sûrs d’aller à Tokyo ou pas? Presse associée.

Il a dit qu’à l’approche des jeux, “beaucoup de choses doivent commencer à se produire. Vous devez commencer à augmenter votre sécurité, votre nourriture, le village olympique, les hôtels. Les médias seront dans leur immeuble de leurs studios.” “

Si le CIO décide d’ici la fin du mois de mai, il ne pourra pas se dérouler à Tokyo comme prévu à l’origine: “vous envisagez probablement une annulation”.

Mais bien sûr, ce n’était pas le sombre avertissement de Dick Pound qui avait tendance sur Twitter – c’était son nom. Couplé au fait que #BisexualMenExist et #HotPockets étaient également en vogue mardi, c’était presque trop pour certains utilisateurs.

L’humour de 12 ans en moi brille vraiment quand «Hot Pockets» et «Dick Pound» ont tous deux tendance sur Twitter. pic.twitter.com/DWZoZpqZrx

– Brett Putsch (@YerBoyPutsch) 25 février 2020

Les choses vont si mal que même quand une chose amusante comme “Dick Pound” a tendance c’est à cause d’une pandémie mondiale mortelle https://t.co/5rIbTvEvLz

– Jess Dweck (@TheDweck) 25 février 2020

des gars comme Dick Pound et Dick Wolf ont eu toutes les occasions dans la vie de passer par Richard ou Rick, ils savent ce qu’ils font

– Al Shipley (@alshipley) 25 février 2020

Je ne suis tout simplement pas assez mature pour gérer le fait que quelqu’un nommé DICK POUND a tendance. Je suis désolé de vous avoir échoué.

– Kelly Sue DeConnick (@kellysue) 25 février 2020

Se rendre sur Twitter pour voir les tendances de «Dick Pound»: pic.twitter.com/abXWTPF8RR

– 𝕂𝒾𝚍𝕯𝗋𝟷𝖋𝚝🛸 Dick Pound (@ iAmKidDr1ft) 25 février 2020

Membre le plus long Dick Pound. Je ne peux pas inventer ça. pic.twitter.com/jaVi2KUaxP

– mo (@labubbakeith) 25 février 2020

Dick Pound nomme vraiment quelqu’un pic.twitter.com/pTRtcSpuSG

– ImHonestTho (@ImHonestTho) 25 février 2020

L’avertissement de Dick Pound ici devrait susciter une certaine inquiétude. https://t.co/Yef9qVyCrK

– Charlotte Clymer 🏳️‍🌈 (@cmclymer) 25 février 2020

