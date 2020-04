Les théories de fans les plus susceptibles de se produire dans l’épisode de ce soir – et peu de choses se produiront

Nous nous dirigeons vers l’épisode 8 de Survivor 40: Winners at War, et tout peut arriver. La semaine dernière, Yul Kwon a été aveugle et les fans ont été scandalisés. Jetons un coup d’œil aux théories des fans qui pourraient se produire au cours de la semaine 8 et à celles qui ne le seront probablement pas.

Kim Spradlin, Jeremy Collins, Sophie Clarke, Adam Klein, Ben Driebergen, Michele Fitzgerald, Denise Stapley et Tony Vlachos | Robert Voets / CBS Entertainment

Qui reviendra ce soir d’Edge of Extinction sur «Survivor 40: Winners at War»?

La majorité des fans pensent que Tyson Apostol est le retour d’Edge of Extinction dans l’épisode 8 de Winners at War.

“Natalie [Anderson] et Rob [Mariano] utilisez leurs jetons pour acheter autant d’avantages que possible, mais perdez toujours un défi de taille pour Tyson qui est riche en beurre d’arachide », a écrit un fan sur Reddit.

Tyson a utilisé son premier jeton de feu pour acheter un énorme pot de beurre d’arachide, mais a ensuite trouvé un autre jeton de feu dans l’épisode 7. Les fans sentent que l’énergie supplémentaire l’aide à retourner dans le jeu.

«Tyson rejoint le [Nick Wilson], Wendell [Holland]et Michele [Fitzgerald] groupe, mais la scission est un peu hors de propos cette semaine comme Adam [Klein] obtient à l’unanimité (sauf son vote) envoyé à Edge », a ajouté un autre joueur qui convient que Tyson revient dans le match.

Les fans qui analysent le montage hebdomadaire des producteurs pensent que le beurre d’arachide de Tyson est tellement mis en évidence parce qu’il le fait hors du bord.

Qui bénéficiera de l’immunité individuelle dans l’épisode de ce soir de «Winners at War»?

“Les photos de prévisualisation / presse montrent deux colliers Immunity Idol”, a écrit un spectateur. “Donc, je suppose que celui qui vient d’EoE a eu une marge de manœuvre supplémentaire à condition qu’il puisse monter dans les deux premiers.”

Les fans sont ravis de voir que deux naufragés pourraient obtenir l’immunité ce soir. Cependant, ils ne savent pas qui pourrait l’obtenir. Quelques fans commentent que Tony Vlachos remportera le défi; cependant, d’autres pensent que c’est Kim Spradlin-Wolfe.

“Tyson revient d’Edge”, a ajouté un autre fan. «Kim gagne l’immunité, augmentant involontairement son niveau de menace. “Tony, Kim, Jeremy [Collins], Denise [Stapley], Sarah [Lacina], Sophie [Clarke], Ben [Driebergen]et Tyson votent pour une cible facile – Adam.

Deux joueurs pourraient-ils revenir d’Edge of Extinction ce soir sur ‘Survivor 40’?

“Je pense que nous verrons DEUX joueurs revenir d’EoE”, a écrit un Redditor. «Tyson et probablement Rob. Rob s’achètera une sorte d’avantage! Tyson et Rob essaieront de travailler avec Tony et son alliance et ils viseront Lil ’Adam. Ça ne marchera pas car Sophie et son alliance de Sarah, Ben, Kim, Jeremy, Denise, Tony et Adam tireront sur Wendell! A bientôt, Wendy! »

Les fans ont voté cette idée sur le forum de discussion Reddit, donc ils l’adorent mais pourraient ne pas penser que c’est probable. Dans l’aperçu de l’épisode de ce soir, Jeff Probst dit que nous sommes sur le point d’ajouter un autre joueur au jeu. Cependant, nous savons par le passé que les aperçus ne nous montrent pas toujours tout.

Qui sera exclu de l’épisode 8 de «Survivor: Winners at War»?

«Qui est voté? Wendell ou Adam », a commenté un fan. «Ces deux modifications négatives s’accumulent depuis quelques épisodes. Le point culminant pourrait être maintenant pour l’un de ces deux. Je suppose que Wendell sera voté en premier. “

De nombreux autres fans conviennent qu’Adam ou Wendell est le premier à être envoyé à Edge of Extinction après la fusion. Découvrez ce qui se passe ce soir à 20 h sur CBS sur Survivor 40: Winners at War.

