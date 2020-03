Les théories de fans les plus susceptibles de se produire dans l’épisode de ce soir – et quelques idées ridiculement improbables

Nous nous dirigeons vers l’épisode 4 de Survivor 40: Winners at War et tout peut arriver. La semaine dernière, Ethan Zohn a été aveugle et les fans ont été scandalisés. Jetons un coup d’œil aux théories des fans qui pourraient se produire au cours de la semaine 4, et celles qui ne le seront probablement pas.

Conseil tribal Survivor 40 avec Jeff Probst | Robert Voets / CBS via .

Qui obtiendra le 4ème jeton feu sur Edge of Extinction ce soir sur “Survivor 40: Winners at War?”

Dans le tout premier conseil tribal, Natalie Anderson a été envoyée au bord de l’extinction, où elle a reçu un indice sur une idole d’immunité cachée. Elle a rapidement trouvé l’idole et l’a envoyée à Sandra Diaz-Twine pour lui acheter un jeton de feu. Bien sûr, Sandra n’a pas hésité à envoyer son seul jeton de feu à Natalie et à garder l’idole pour elle.

Avec l’ajout d’Amber Mariano puis de Danni Boatwright à l’EoE, les choses sont devenues un peu plus difficiles pour Natalie de trouver des avantages pour le jeu sans que les autres joueurs ne le voient. Cependant, le Crossfit Trainer athlétique a également trouvé et vendu les deux articles suivants aux joueurs encore dans le jeu.

“Natalie obtiendra son 4ème jeton de feu”, prédit un fan sur Twitter.

Le nombre de personnes qui conviennent que Natalie continuera de dominer l’EoE est écrasant. Beaucoup l’appellent une rockstar et espèrent qu’elle se remettra dans le match.

Qui sera envoyé à Edge of Extinction dans l’épisode 4 de «Survivor 40: Winners at War?»

De nombreux téléspectateurs croient que Dakal gagnera à nouveau l’immunité dans le défi. Sele ne peut pas tout faire. Les fans pensent également que ce n’est pas encore le moment pour l’échange de tribu. Il y a quelques théories différentes sur qui pourrait aller à EoE ce soir.

“Adam, Ben et Denise votent finalement pour Rob, mais il est trop tard parce que Michele et Jeremy font équipe avec Rob et Parvati”, a tweeté un fan. “Adam est éliminé 4-3 et donne à Denise un jeton de feu.”

La majorité des fans estiment qu’Adam Klein est la personne la plus susceptible de voter. Cependant, la bande-annonce de ce soir fait penser aux téléspectateurs que c’est Adam, donc ce n’est probablement pas le cas.

D’autres téléspectateurs pensent qu’il est temps que Sele remporte un défi, et Dakal se rendra au conseil tribal pour voter contre quelqu’un.

“Sandra veut que Tyson sorte”, a écrit un fan sur Reddit. «Sandra fait équipe avec Tony et Sarah de son côté, et parle aussi avec Kim – après tout; elle a été laissée de côté la dernière fois que Dakal était en tribu. Mais Kim va à Sophie avec cette information parce qu’elle veut prouver qu’elle peut être une alliée de confiance. »

“Alors, maintenant, c’est Tyson, Kim, Sophie, Yul, Nick et Wendell qui tirent sur Sandra”, poursuit le spectateur. “Sauf que Yul ne veut pas vraiment sortir Sandra pour l’instant. Il parvient à convaincre les autres d’aller chez Sandra. Sarah obtient Ethan’d et se rend chez Edge sans avoir la possibilité de profiter de son avantage Steal-A-Vote. “

Plusieurs téléspectateurs conviennent que si Dakal se retrouve au conseil tribal, ce sera Sarah Lacina qui rentrera chez elle.

Certains fans ont des théories uniques concernant l’épisode 4 de Survivor 40: Winners at War

“Ils ont divisé les naufragés restants en quatre tribus de 4, et ont ramené les joueurs EoE pour créer une cinquième tribu”, a tweeté un fan. “C’est au-delà de la folie, mais j’aimerais le voir.”

Jeff Probst et les producteurs de Survivor mélangent souvent les tribus; cependant, cinq tribus pourraient être un peu trop. Si les joueurs sont déjà revenus de l’EoE, nous aurons beaucoup plus de tribaux à prendre en compte.

“Les deux tribus vont devenir tribales”, a ajouté un autre fan. “Adam et Sophie obtiennent la botte.”

L’autre théorie que les fans ne semblent pas aimer est que les deux tribus doivent rejeter quelqu’un. Cette idée a été rejetée sur Reddit mais pourrait arriver. Nous verrons ce soir si l’une de ces théories de fans est correcte.

Survivor 40: Winners at War est sur CBS à 20 h HE le mercredi soir.