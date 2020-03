Les théories des fans pour l’épisode 6 de ce soir pourraient voir un autre acteur majeur se diriger vers l’extinction

Après l’échange de la tribu sur l’épisode de Survivor 40: Winners at War de la semaine dernière, les choses se sont dégradées pour les favoris des fans. Boston Rob Mariano a été envoyé au bord de l’extinction (EoE), et il a donné son jeton de feu à Tyson Apostal.

Les fans ont peur que l’épisode de ce soir puisse voir un autre côté d’un autre acteur majeur. Voyons ce que les fans de tribu pensent gagner l’immunité ce soir et qui ira à l’EoE.

Sandra Diaz-Twine, Wendell Holland, Ethan Zohn, Sophie Clarke, Jeff Probst, Parvati Shallow, Amber Brkich Mariano et Boston Rob Mariano | Francis Specker / CBS via .

Les fans pensent que Sele gagnera l’immunité – Un favori des fans sera envoyé au bord de l’extinction

“Sele gagne l’immunité”, a écrit un fan sur Reddit. «Adam sera exclu de Yara et Tony sera exclu de Dakal. Tyson trouve un avantage sur EoE et le vend à Parvati pour un jeton de feu. »

D’autres fans sont d’accord avec certaines parties de ce scénario. Si Sele gagne, alors quelqu’un de Dakal et de Yara ira au bord de l’extinction. Les théories des fans concernant qui rentre chez lui dans ce scénario varient considérablement.

“Sele gagne”, convient un autre Redditor. “Ben va de Yara, et je me sens mal juste en pensant à ce qui est susceptible de se passer sur Dakal.”

La tribu Dakal comprend actuellement Sandra Diaz-Twine, Jeremy Collins, Kim Spradlin-Wolfe, Denise Stapley et Tony Vlachos. Il y a de nombreux favoris des fans, donc c’est un appel difficile à savoir qui pourrait être voté pour la tribu Dakal.

Les fans pensent que la tribu Dakal pourrait aveugler la reine Sandra Diaz-Twine

“Bien que cela soit peu probable, je vais faire preuve de créativité et dire que Sophie travaille avec les hommes et les côtés aveugles du GAGNANT FÉMININ DU CHAMPION REIGNANT.”

Dans ce scénario de fans, Jeremy, Tony et Sophie pourraient aveugler Sandra. La reine a actuellement une idole d’immunité cachée, ils devraient donc être sûrs qu’elle ne voit pas l’aveugle venir. Si elle utilise son idole, les choses pourraient changer.

“Je pense que cela pourrait être Jeremy – idolâtré par Sandra”, a commenté un autre fan.

Cependant, Kim a également une idole d’immunité, donc la tribu pourrait essayer de l’aveugler. Les scènes de l’épisode la montrent au bon endroit, donc c’est peut-être elle qui a été rejetée.

“Kim pense qu’elle est au milieu de décider qui sera élu (Tony ou Jeremy), mais à la place, les autres la ciblent”, estime un fan. «Elle est aveuglée et renvoyée chez elle avec une idole dans sa poche. Malheureusement, elle ternit sa réputation de l’une de nos meilleures gagnantes. »

Les fans sont très divisés sur le vote de Dakal – ils pensent que cela pourrait être Sandra, Jeremy ou Kim.

La tribu Yara votera contre Ben Driebergen

La semaine dernière, la tribu Yara a envoyé Boston Rob Mariano au bord de l’extinction. Cette semaine, ils sont à Ben Driebergen, Adam Kline, Sophie Clarke et Sarah Lacina. Il semble que de nombreux fans pensent que Sophie et Sarah sont dans un super endroit. Ils ont trouvé une idole d’immunité commune la semaine dernière.

“Ben regrettera d’avoir voté contre Rob la semaine dernière quand Adam, Sophie et Sarah le sortiront du jeu”, a écrit un autre Redditor. “Sele gagne l’immunité, et Jeremy ou Kim rentrent chez eux avec une idole / un avantage dans leur poche.”

Adam semble être la personne la plus susceptible de s’aligner avec Sophie et Sarah. Il semble que les fans soient convaincus que Sele gagnera l’immunité ce soir dans l’épisode 6 de Survivor 40: Winners at War.

