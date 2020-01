Les titres royaux du prince Harry et de Meghan Markle vont-ils changer maintenant qu’ils “reculeront” de Royal Life?

Le prince Harry et Meghan Markle ont fait une annonce mondiale le 8 janvier: ils démissionnent en tant que royals seniors. Le couple a publié l’annonce sur son compte Instagram, et maintenant, les rumeurs volent déjà sur la façon dont le reste de la famille se sent. La reine, semble-t-il, n’était pas informée du changement radical. Bien qu’il y ait encore beaucoup à faire, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander: qu’adviendra-t-il des titres du duc et de la duchesse de Sussex maintenant qu’ils ne seront plus des membres de la famille royale?

Meghan et Harry ont annoncé qu’ils se retiraient de leurs rôles royaux

Le 8 janvier, Meghan et Harry ont fait une annonce pressante sur Instagram, dont une partie disait: «Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres« supérieurs »de la famille royale.» Bien que les deux aient dit qu’ils continueront de soutenir pleinement la reine Elizabeth, ils a précisé qu’ils ne veulent plus être au cœur de la vie royale. Meghan et Harry ont été attaqués par les médias et le public britannique depuis leur mariage, et ils ont récemment pris six semaines de vacances pour passer du temps seuls ensemble. Il est possible que ce goût de l’intimité et d’une vie normale ait scellé l’accord à leur départ.

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l'intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine.

La reine peut donner et prendre des titres à sa guise

Lorsqu’un royal se marie, son titre change souvent pour refléter le Commonwealth britannique. Lorsque Harry et Meghan se sont mariés, ils sont passés du prince Harry et Meghan Markle au duc et à la duchesse de Sussex (ils sont également appelés prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex). Mais le titre appartenait à la reine, et elle a tout autant le droit de retirer ce titre qu’elle a le droit de le donner. Comme elle est la reine, elle peut changer, plier ou enfreindre les règles autant qu’elle le souhaite. Et si elle sentait qu’il y avait une raison de retirer le titre du couple, elle le pourrait.

Il y a une chance que les deux abandonnent leurs titres – ou que la reine les emporte

Les rumeurs tourbillonnent depuis l’annonce du 8 janvier, dont l’idée est que la reine n’a pas été informée du départ prévu de Harry et Meghan. Bien que Harry et Meghan ne quittent pas entièrement la famille, ils disent qu’ils se débarrassent de leur indépendance financière – et à ce stade, ils n’auraient aucun attachement légal à la famille royale; juste du sang. Si c’est vraiment le cas, Meghan et Harry pourraient choisir d’abandonner leurs titres alors qu’ils se séparent de plus en plus.

Il est également possible que la reine leur donne un ultimatum. Soit restez dans la famille royale, soit les titres seront annulés. Si elle n’était vraiment pas au courant de leur décision jusqu’à ce qu’ils l’annoncent, elle pourrait les punir en supprimant leurs titres.

Le changement de titre pourrait dépendre du sérieux de Meghan et Harry à propos de la confidentialité

Si la reine laisse à Meghan et Harry le soin de décider

leurs titres, cela dépendra probablement de leur sérieux en matière de confidentialité.

Puisqu'ils seront toujours techniquement des membres de la famille royale (mais pas des membres de la famille royale "seniors"), ils pourraient choisir de conserver leurs titres.

pourraient choisir de conserver leurs titres. Mais s’ils se séparent de la famille, deviennent

de plus en plus éloigné, et commencer à profiter d’une vie d’intimité, puis le royal

le titre peut devenir un bagage qu’ils ne souhaitent plus avoir.

On ne sait pas actuellement si leurs titres vont réellement changer. Buckingham Palace a publié une déclaration après l’annonce de Harry et Meghan, qui suggère qu’il reste encore de nombreux détails à régler – c’est probablement l’un d’entre eux.