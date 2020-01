Les tomates pourries ont-elles un impact significatif sur les performances du box-office?

Après la sortie de Dolittle, Rotten Tomatoes s’est retrouvé à nouveau dans la ligne de mire. Le film à gros budget et familial met en vedette Robert Downey Jr. dans le rôle principal, aux côtés d’un groupe de A-listers sans fin comprenant la distribution vocale. Alors, comment pourrait-il faire si mal au box-office? C’est Downey qui parle aux animaux; semble être la soirée parfaite pour la famille, non? Les responsables du film devraient-ils blâmer le consensus de 17% des critiques sur Rotten Tomatoes?

Robert Downey Jr. assiste à la première de Universal Pictures »

«Dolittle» | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Au cours des dernières années, Rotten Tomatoes est devenu à la fois la source du pire cauchemar des réalisateurs et leur grâce salvatrice. Quand un film s’ouvre à de mauvaises critiques critiques – et fait ensuite face à de mauvaises ventes au box-office – Rotten Tomatoes est le coupable, le bouc émissaire.

D’un autre côté, lorsqu’un film s’ouvre à un examen critique positif avant sa sortie généralisée – et que les ventes de billets sans fin suivent – c’est un cadeau, une petite preuve de mérite pour aider le film à avancer. Cependant, Rotten Tomatoes a-t-il réellement un impact sur les performances au box-office d’un film? Et, n’y a-t-il pas d’autres scénarios – à part les deux mentionnés ci-dessus – qui peuvent venir jouer lors de la discussion de la relation entre le consensus des critiques et la vente des billets? Il y a quelques arguments différents autour de la question, alors commençons par l’analyse statistique une fois rapportée par Variety.

Une étude révèle que les scores de Rotten Tomatoes «n’ont jamais joué un très grand rôle dans la performance du box-office»

En 2017, Variety a écrit un article sur la relation entre les ventes au box-office et Rotten Tomatoes. S’appuyant sur une analyse statistique réalisée par Yves Bergquist – le directeur du projet de données et d’analyse au centre de technologie de divertissement de l’UCS – l’article a affirmé un fait contraire à l’opinion qui prenait rapidement de l’ampleur à Tinseltown.

Alors que beaucoup ont commencé à croire qu’il existait une relation de cause à effet entre Rotten Tomatoes et les ventes au box-office, l’étude a révélé que «les scores Rotten Tomatoes n’ont jamais joué un rôle très important dans la conduite des performances au box-office, que ce soit de manière positive ou négative», comme l’a cité Variety. Bien que l’étude soutienne que Rotten Tomatoes ne joue pas un «très grand rôle» dans la vente de billets, pourrait-il y avoir un rôle en jeu et dans quelle mesure les tomates pourries peuvent-elles aider ou entraver les films?

L’autre côté de la pièce

Vox, dans un article sur Rotten Tomatoes – du processus de calcul du score à la relation au box-office – a fait valoir que le site peut avoir un impact sur les performances du box-office, mais «pas nécessairement de la manière que vous pourriez penser».

Le site a expliqué qu’un bon score de Rotten Tomatoes peut être bénéfique pour les petits films en particulier – des films qui ne sortent que dans quelques grandes villes avant une sortie généralisée. L’espoir est que le buzz positif qu’un score élevé puisse créer – sur les réseaux sociaux et au-delà – aidera le film à vendre des billets lorsqu’il sortira à plus grande échelle.

D’autre part, le média a expliqué que développer une corrélation (ou une relation causale) entre Rotten Tomatoes et les films à gros budget et / ou en franchise est beaucoup plus complexe et, s’il y a un lien, ce n’est pas immédiatement évident. Un bon score pour un “blockbuster” attendu n’a pas garanti le succès dans le passé, pas plus qu’un mauvais score n’a démoli les ventes de billets pour chaque film de franchise à gros budget qui ne réussit pas; si tel était le cas, Warner Bros aurait cessé de faire des films DC il y a longtemps.

Les gens continueront de blâmer Rotten Tomatoes lorsqu’un film «destiné au succès» risque d’être condamné par la critique – car il semble être le parfait coupable à attaquer. Cependant, il est difficile de prouver si les critiques médiocres de plusieurs critiques modifient réellement le résultat. Et, peut-être que la vraie question est: «comment déterminer quand un film est destiné à réussir?» Qu’est-ce qui fait fracasser un box-office? Faut-il réévaluer les facteurs nécessaires présumés une fois?