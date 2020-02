Les tragédies de Mark Ruffalo l’ont façonné

2020-02-22 22:30:05

Les expériences tragiques de Mark Ruffalo l’ont façonné en tant que personne – y compris le diagnostic d’une tumeur au cerveau en 2001, puis la perte tragique de son jeune frère Scott en 2008 lorsqu’il a été abattu dans l’appartement de Mark’s à Beverly Hills.

La star de “ Avengers: Endgame ” a traversé un certain nombre de difficultés dans sa vie – dont le diagnostic d’une tumeur au cerveau en 2001, puis la perte tragique de son jeune frère Scott en 2008 lorsqu’il a été abattu dans l’appartement de Mark’s Beverly Hills – mais il se sent ils l’ont fait qui il est et cela lui a fait “douloureusement prendre conscience” de la “vulnérabilité” des gens.

Il a dit: “Je ne sais pas ce que je serais sans ces expériences. Quelque chose comme ça se produit ou n’importe quelle sorte de tragédie ouvre juste le monde dans un autre … vous réalisez la faillibilité des êtres humains. J’ai ma propre insécurité profonde . Et donc je ne suis pas sûr de quoi que ce soit. Aucun de nous ne connaît la fin de l’histoire. Nous nous promenons tous avec une énorme incertitude et donc peut-être que j’apporte cette incertitude aux rôles que je joue. Je suis douloureusement conscients de cette vulnérabilité de nous en tant qu’êtres humains. Et à la fin, nous portons un toast. Personne ne sort d’ici vivant, personne ne sort de la vraie lutte et de la souffrance. ”

Et l’acteur de 52 ans sent qu’il y a un “cadeau dans tout ce qui est tragique si vous y survivez”.

Il a ajouté à The Independent: “Quelque chose comme ça ne vous quitte jamais vraiment. Il est toujours là. Je me trouve attiré par certains matériaux basés sur ces relations et le pouvoir de cette relation et de cette perte. Vous savez, il y a un cadeau dans tout tragique si vous y survivez.

“Vous ne traversez pas cela sans la personne qui vous a quitté. Ils vous laissent un cadeau que seul leur passage peut vous donner. C’est la seule grâce que nous avons en tant qu’êtres humains, que grâce à la souffrance, nous gagnons réellement quelque chose qui ne pourrait pas” être atteint de toute autre manière. “

