Les travailleurs de la santé prennent position contre les manifestants anti-lockdown au Colorado

Dimanche, deux travailleurs de la santé de Denver ont pris position contre les manifestants qui s’opposaient aux ordonnances de séjour à domicile.

Dans la vidéo puissante, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, deux infirmières en gommage et masques N95 ont affronté des manifestants klaxonnants dans la rue qui exigeaient la fin des méthodes d’atténuation utilisées pour lutter contre la pandémie de Coronavirus.

“Ils bloquaient les routes jusqu’à ce que la police intervienne”, a déclaré la photojournaliste Alyson McClaran, qui a capturé des images de l’événement et les a partagées sur Facebook, a dit au New York Times. “Les gens mettaient leur voiture contre eux.”

Alyson McClaran

Une vidéo virale de la manifestation mettait en scène une femme vêtue d’une chemise de drapeau américain et tenant une pancarte indiquant “terre de la liberté” alors qu’elle s’adressait à l’un des travailleurs médicaux devant elle.

Suspendue à l’extérieur de la fenêtre de sa voiture, la femme a crié: “Allez en Chine si vous voulez le communisme. Vous pouvez aller travailler, pourquoi ne puis-je pas aller travailler?”

La femme était l’une des centaines de manifestants rassemblés devant le State Capitol à Denver, où plus de 9700 personnes ai contracté le virus et 400 sont morts. Selon le Denver Post, les manifestants brandissaient des pancartes indiquant “End the Virus, Not the Economy”, “Nous avons besoin de stabilité pour rester en bonne santé” “Don’t Tread on Me” et plus encore.

Un manifestant, Mary Conley de Jefferson Country, a porté une pancarte sur laquelle il était écrit «Faites confiance au peuple» et avez déclaré que la fermeture à l’échelle de l’État a duré trop longtemps.

“Les magasins de poterie sont ouverts, les cliniques d’avortement sont ouvertes et mon église est fermée”, a-t-elle déclaré à la publication. “La mort fait partie de la vie et il est temps de recommencer à vivre.”

En tant que chirurgien, je me rappelle constamment que les infirmières sont la colle qui tient vraiment tout ensemble. Fiers de ces 2 IA du Colorado qui se sont levées pour protester pacifiquement contre les personnes qui ne respectent pas les ordres de rester à la maison. #CoronavirusUSA #COVID ー 19 # TogetherAtHomepic.twitter.com / 7CpbiVYwbG – Joseph Sakran (@JosephSakran) 20 avril 2020

Une infirmière de Denver du nom d’Alexis, qui a choisi de ne pas fournir son nom de famille, a qualifié la manifestation de «gifle au visage pour les travailleurs médicaux» et de «vers l’arrière», tout en parlant avec les autorités de la ville. NBC News affilier.

“Je ne veux pas non plus être coincée dans ma maison”, a-t-elle ajouté. “Je ne pense pas que beaucoup de gens apprécient ça. Ce n’est pas le but.”

L’incident est survenu deux jours après Le président Donald Trump semblait encourager les gens à protester contre les ordonnances de séjour à la maison quand il tweeté sur la libération du Minnesota, du Michigan et de la Virginie.

Au 20 avril, le coronavirus (COVID-19) a plus de 2,4 millions de cas confirmés et a tué plus de 167 000. Originaire de Wuhan, en Chine en décembre, le coronavirus s’est propagé à au moins 200 autres pays et territoires. Aux États-Unis, plus de 760 000 ont contracté le virus et 40 000 sont morts.

Cliquez sur ici pour en savoir plus sur le coronavirus.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

. / Instagram

Comment les célébrités s’auto-isolent pendant le verrouillage du coronavirus