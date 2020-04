Les tweets sur le coronavirus de Kim Kardashian ont des fans la pressant de donner de l’argent

Pendant l’épidémie de coronavirus (COVID-19), les gens font ce qu’ils peuvent pour aider, et pour Kim Kardashian West, cela signifie des tweets. Elle a utilisé les médias sociaux pour exhorter ses fans à faire ce qu’ils peuvent en cette période difficile, et ses fans avaient un message de retour pour elle: peut-être que vous devriez aider.

Kardashian West a une histoire de mauvais choix sur les médias sociaux, mais toutes les critiques concernant sa réponse au coronavirus sont-elles justes?

Kim Kardashian West | Evans Vestal Ward / Banque de photos NBCUniversal / NBCU via .

Kim Kardashian West a tweeté des conseils

Comme beaucoup d’entre nous, Kardashian West a passé beaucoup d’heures à la maison, tuant du temps sur les réseaux sociaux. Elle fait notamment part de ses encouragements et de ses conseils sur la meilleure façon de répondre à la pandémie. Elle a posté un mème, montrant des professionnels de la santé en masques et robes, tenant des pancartes qui disaient: “Nous restons ici pour vous, restez à la maison pour nous.”

Un autre tweet a plaidé: «VEUILLEZ ne pas ignorer la sévérité des avertissements de rester à l’intérieur pour arrêter la propagation de ce virus. Nous allons tous passer à travers ça! » Elle a terminé le tweet avec le hashtag #TogetherApart, qui est largement utilisé pour encourager les gens à être vigilants sur la distance sociale.

Les tweets sont de bons conseils, mais comme ils viennent de Kardashian West, ils ne sont pas bien avec tout le monde.

Les fans ont des objections à partager

Une partie du retour de flamme à Kardashian West est basée sur le peu qu’elle semble comprendre sur les luttes que la plupart des gens connaissent. “Certains d’entre nous doivent travailler Kimmie.” Un autre intervenant a souligné à quel point la vie de Kardashian West était différente, en disant: «Oh mon garçon, nous n’avons pas tous la liberté financière de rester à la maison. Nous n’avons pas non plus de cinéma maison et d’acres de terrain pour courir pendant une quarantaine. “

Mais toutes les réponses négatives à Kardashian West n’ont pas été sur le fait qu’elle soit sourde. Certaines personnes pensent qu’elle essaie en fait de tirer profit de la pandémie, et ce n’est pas bien. Elle a récemment annoncé sur Instagram que 20% des bénéfices de la vente de sa ligne de coton Skims seraient reversés à un organisme de bienfaisance appelé Baby2Baby, pour soutenir leurs efforts de réponse aux coronavirus.

Beaucoup de gens pensent qu’une personne aussi riche que Kardashian West pourrait faire plus d’un don pour aider les gens. Comme l’a dit une personne, «Kim vous et votre famille êtes riches comme l’enfer pourquoi avez-vous besoin de faire un profit de tout? Si vous vous souciez vraiment de faire un don, faites un don de 1 million de dollars, mais le fait est que vous ne vous souciez pas des gens qui ont moins que vous. “

Toutes les critiques sont-elles justes?

rien ne me réchauffe plus que de voir les gens penser qu’ils savent à quoi nous avons fait un don et penser que nous devons tout faire connaître https://t.co/9qW1h2eZXe

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 6 janvier 2020

Kardashian a depuis doublé le don de Skims, s’engageant à donner au moins 1 million de dollars. Au-delà de cela, elle a déclaré que tous ses dons de bienfaisance ne sont pas publiés. Elle a souligné ce fait lorsque les fans l’ont rôtie pour avoir tweeté sur les feux de brousse australiens. Les gens ont dit qu’elle devrait donner de l’argent pour aider au lieu de tweeter, et elle a répondu: “rien ne me réchauffe plus que de voir les gens penser qu’ils savent à quoi nous avons fait des dons et penser que nous devons tout faire connaître.”

Ce pourrait être le cas avec la crise actuelle. Kourtney Kardashian a reçu une partie du même jugement lorsqu’elle a tweeté sur le coronavirus, et elle a répondu avec un verset biblique: «Ainsi, lorsque vous donnez aux nécessiteux, ne sonnez pas de trompette devant vous, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. , afin qu’ils soient loués par d’autres. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense (Matthieu 6: 2 ESV). »

Il est possible que Kardashian et tous les Kar / Jenners fassent beaucoup plus que ce que nous savons pour aider les gens pendant cette crise sans précédent. Nous ne savons pas vraiment, mais nous ne pouvons qu’espérer.