Les voix de Jimin et Jungkook sur la chanson de Lauv «Who» Wow BTS Fans

Le 6 mars, Lauv a sorti son premier album studio How I’m Feeling. L’album présente une collaboration avec les chanteurs des BTS Jimin et Jungkook sur la chanson «Who». Le jour de sa sortie, les fans de BTS ont félicité Jimin et Jungkook sur les réseaux sociaux pour leur voix impressionnante sur la chanson.

BTS | Amanda Edwards / FilmMagic

Lauv a collaboré avec BTS en 2019

En 2019, Lauv a rencontré les sept membres du BTS et a fini par collaborer sur le remix de leur chanson «Make It Right». Dans une interview avec Zach Sang, Lauv a révélé comment les collaborations sur «Make It Right» et «Who» ont vu le jour.

“Je veux dire malheureusement, nous n’avons pas pu être ensemble en studio”, a déclaré Lauv. “Parce qu’ils sont très occupés. Probablement les artistes les plus occupés au monde que j’imagine. »

Sang a ensuite interrogé Lauv sur le processus de création de «Make It Right».

“Celui-là était comme envoyer les paroles évidemment”, a déclaré Lauv. “Et puis en quelque sorte le message général de la chanson, et puis on me demande de ne pas simplement chanter une traduction littérale, d’écrire mes propres paroles qui sont en quelque sorte dans la même ambiance.”

Selon Lauv, il était nerveux de travailler sur «Make It Right».

“J’étais même nerveux de le faire parce que comme je les avais rencontrés une fois et en sortant de les rencontrer, ils étaient comme” Voulez-vous faire ce remix …? “”, A-t-il dit à Sang.

“Who” en tête des palmarès iTunes dans le monde

Avant la sortie de l’album, Lauv a organisé une soirée d’écoute privée pour How I’s Feeling. Lors de la soirée d’écoute, il a révélé comment «Who» a été créé. Billboard a rapporté que Lauv a envoyé la chanson à BTS, ne s’attendant pas à ce qu’ils acceptent une collaboration.

Au lieu de cela, le groupe a envoyé des voix dans les deux sens avec Lauv. Finalement, le produit fini était «Who». Après sa sortie, la collaboration de Lauv avec Jimin et Jungkook a atteint le sommet des palmarès iTunes. Il a atteint la première place du classement mondial iTunes Song et a également atteint la première place des palmarès iTunes dans plus de 40 pays.

Les fans de BTS aiment la collaboration avec Jimin et Jungkook

Après que la chanson ait été abandonnée, les fans ont posté leur amour pour la chanson sur Twitter. Pour les fans de BTS, les voix de Jimin et Jungkook ont ​​ajouté de l’émotion à «Who» et se sont bien harmonisées avec Lauv.

«J’adore la chanson sm! Les paroles, leur chant, l’harmonisation de Jikook, et vous pouvez vraiment ressentir leurs émotions dans chaque couplet! Je suis amoureux de cette chanson #lauvxbts », a tweeté un fan.

“Cette partie où tous les trois (Lauv jungkook et jimin) s’harmonisent ensemble dans des cris passionnés de douleur, d’angoisse et de confusion … et puis le dernier ‘un’ sonne comme s’ils ont accepté le chagrin c’est puissant et c’est l’art #WhoFeatBTS # lauvxbts @ lauvsongs @ BTS_twt », a écrit un utilisateur de Twitter.

«’WHO’ by lauv ft the boys is SO GOOD and jungkook’s and jimin’s vocals are so smooth and why it is so short and why can’t we get a longer version and if we get a visual i i will cry and just WHY # lauvxbts # WhoFeatBTS », a tweeté un fan.

“Cela va définitivement rester coincé dans ma tête … jungkook et jimin semblent si angéliques … je l’adore sm # WhoFeatBTS # LauvxBTS”, a écrit un fan sur Twitter.

“Leurs voix: ((jimin et koo ont si bien fait, comme si je pleurais un amour que je n’ai même pas pls # WhoFeatBTS @ BTS_twt”, a tweeté un fan).