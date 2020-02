Les vrais fans de la raison sont nostalgiques des premières saisons

Notre drame médical bien-aimé, Grey’s Anatomy, en est maintenant à sa 16e saison. Les personnages sont venus et sont partis. Il ne reste plus que trois acteurs originaux; Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens, Jr. Les fans d’Avid regardent toujours le spectacle, mais sont nostalgiques du bon vieux temps. Pourquoi tant de téléspectateurs manquent-ils tant les premières saisons de Grey’s Anatomy?

Casting de Grey’s Anatomy | Frank Ockenfels / Walt Disney Television via .

Les acteurs et actrices OG nous manquent, mais il y a plus à la nostalgie

«J’ai donc réussi mon premier quart de travail», explique Meredith Gray dans l’épisode pilote. «Nous l’avons tous fait. Les autres stagiaires sont tous de bonnes personnes. Vous les aimeriez, je pense. Je ne sais pas, peut-être. Je les aime.”

Au cours des premières saisons, nous avons vu des liens solides se former entre Meredith et ses collègues stagiaires. Les fans aiment le drame médical, mais surtout, ils aiment ces personnages.

La mort de George O ‘Malley (T.R. Knight) dans la première de la saison six a été le début de la fin pour les fans qui aiment la distribution originale. Ce fut le premier coup dur porté à ce qui fut une solide six saisons de tomber amoureux des personnages principaux.

Izzie Stevens ’(Katherine Heigl) n’a duré que la moitié d’une saison de plus que O’ Malley. Mais, lorsque Cristina Yang (Sandra Oh) a quitté la série, les fans disent que Grey’s Anatomy n’a plus jamais été la même. Le départ de Derek Shepherd (Patrick Dempsey) a également marqué un point où certains téléspectateurs ont même cessé de regarder.

Nous avons appris à aimer de nombreux autres personnages qui ont rejoint le casting, notamment Callie Torres (Sara Ramirez), Mark Sloan (Eric Dane), Lexie Gray (Chyler Leigh) et Arizona Robbins (Jessica Capshaw), pour n’en nommer que quelques-uns. Cependant, ils ont tous disparu maintenant aussi.

La vraie raison de notre nostalgie «Grey’s Anatomy»

En plus de l’amour de la distribution originale, les fans constatent qu’ils manquent les premières saisons à cause de leur vie personnelle. Seize ans, c’est long à investir dans une émission de télévision. De nombreux fans ont commencé à regarder au début de la vingtaine, mais sont maintenant entre la mi et la fin de la trentaine.

“Je me sens comme la raison, tant d’entre nous sont si nostalgiques de ces personnages quand ils étaient jeunes, c’est que nous étions aussi jeunes”, a écrit un fan sur Reddit. “J’étais enceinte de mon premier en regardant ces épisodes, et voir les jeunes personnages me ramène à cette époque.”

Regarder les premières saisons rappelle à de nombreux fans ce qui se passait dans leur vie personnelle à cette époque.

“Ouaip, je suis d’accord à 100%”, a ajouté un autre fan. “C’est définitivement une émission qui a duré si longtemps si vous l’avez regardée très tôt, votre vie est presque assurée d’être complètement différente maintenant que lorsque vous avez vu les épisodes les plus anciens pour la première fois. Ainsi, regarder de vieux épisodes ne consiste pas seulement à revoir certains de vos personnages préférés, mais aussi à vous remémorer votre passé. “

Bien que cela ne soit vrai que pour les fans qui ont commencé à regarder la série lors de sa première diffusion, cela s’applique à de nombreuses personnes. Si vous avez besoin d’un voyage dans le passé, regardez à nouveau la première saison de Grey’s Anatomy. Cela pourrait vous ramener là où vous étiez il y a 16 ans dans votre vie.

Les fans manquent également le lien fort que les personnages avaient ensemble au début des saisons

“[I] manquer les cinq originaux; leur amitié et toute l’histoire autour d’eux », a écrit un rédacteur. “C’est la raison pour laquelle j’ai commencé à regarder vraiment!”

Le lien entre Meredith, Cristina, Alex, Izzie et George n’existera plus jamais dans l’esprit des fans. Bien que de nombreux téléspectateurs regardent et apprécient toujours les nouveaux stagiaires, ce n’est pas la même chose.

«Je regrette l’endroit idéal où ils étaient tous stagiaires, et ils ont finalement commencé à accrocher / s’entendre avec Alex», a écrit un autre spectateur. «Lorsque Meredith, puis plus tard les autres, ont aidé Alex à reprendre son examen initial pour entrer dans le programme, c’est mon époque préférée.»

Les épisodes actuels de Grey’s Anatomy sont toujours diffusés le jeudi soir à 21 h. ET sur ABC. Il existe de nombreuses façons de regarder les saisons précédentes, notamment Netflix et Hulu.