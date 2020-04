Les vrais parents de Michael Jackson sont des stars de Motown selon cette théorie du complot

En ce qui concerne les théories du complot des célébrités, il existe des relations relativement apprivoisées (le prince Harry et Meghan Markle sont dans une fausse relation) avec le vraiment bizarre (plusieurs célébrités, dont Gary Busey et Lady Gaga, sont en fait des visiteurs intergalactiques d’une autre planète). Une théorie récente flottant se situe quelque part entre les deux, et elle implique Michael Jackson.

Il y a eu plusieurs controverses posthumes autour du King of Pop. Des accusations explosives portées contre le musicien autrefois bien-aimé de Leaving Neverland à la fascination pour les enfants de Jackson et comment ils parviennent à vivre leur vie avec un tel nuage suspendu au-dessus de leur tête, il est clair que les fans et les critiques sont toujours à l’écoute à l’héritage de Jackson.

Maintenant, certains remettent en question les racines mêmes de cet héritage. La dernière théorie du complot suggère qu’il y a quelque chose de secret dans la filiation de Jackson.

Michael Jackson a été à l’honneur toute sa vie

Jackson est devenu un artiste très jeune, donc presque toute sa vie a été passée sous le regard scrutateur du fandom et des médias. Il est né en 1958 à Gary, dans l’Indiana, pour dévorer le témoin de Jéhovah Katherine Jackson et le musicien devenu grutier Joseph Jackson.

Michael Jackson avait neuf frères et sœurs, et quand il n’avait que cinq ans, il a commencé à se produire aux côtés de plusieurs d’entre eux dans le groupe Motown The Jackson 5.

Le jeune Michael Jackson est devenu le chanteur principal du groupe sensationnel, et ils ont acquis une renommée mondiale tout en ouvrant pour des mégastars telles que James Brown et Gladys Knight and the Pips.

Au moment où Jackson avait 11 ans, le Jackson 5 décollait vraiment, et Jackson et ses frères vivaient avec Diana Ross à Los Angeles pendant qu’ils s’installaient dans leur nouveau rôle.

Leur premier album, Diana Ross Presents the Jackson 5, avait un seul hit numéro un dans les charts peu de temps après sa sortie en décembre 1969. Au début des années 70, Jackson avait lancé une carrière solo qui verrait une ascension fulgurante, faisant de lui l’un des musiciens les plus reconnaissables, les plus aimés et les plus célèbres de tous les temps.

Son reclus éventuel et sa mort tragique laisseraient également un héritage marqué par la controverse, les rumeurs d’une enfance abusive et la confusion.

Une théorie suggère que Diana Ross était plus qu’un collègue musicien

De toute évidence, Diana Ross a joué un rôle majeur pour faire décoller The Jackson 5. Son soutien et sa promotion ont permis au groupe rempli d’enfants de s’implanter dans l’industrie. Certains fans croient cependant que Ross était plus qu’un simple musicien et mentor.

Dans une vidéo YouTube, un compte appelé An American Scheme révèle ce qu’il appelle la «vérité» sur l’héritage et la filiation de Jackson. Il prétend que Ross est en fait la mère de Jackson.

Un fil Reddit va encore plus loin dans le complot. Un message suggère que lorsque Smokey Robinson avait 18 ans et Diana Ross avait 14 ans, ils avaient un enfant. Berry Gordy, le fondateur de Motown et producteur de musique, a transmis le bébé (dont la naissance aurait fait dérailler la talentueuse carrière de Ross si elle avait été révélée) à son ami Joe Jackson pour l’élever comme le sien.

L’analyse va jusqu’à comparer les vêtements que Ross portait sur le tournage du film Double Platinum avec les vêtements qu’elle portait sur scène aux côtés de Jackson.

Cela suggère également que les paroles du célèbre tube de Jackson “Billie Jean” ne parlent pas d’un homme niant la filiation de sa connaissance enceinte, mais de Ross révélant à Jackson qu’elle est sa mère biologique mais qu’il n’est plus son fils parce qu’elle a donné le lever.

La théorie du complot de Michael Jackson pourrait-elle être vraie?

Comme la plupart des théories du complot, il y a suffisamment de «preuves» pour donner du poids à la théorie. Il y a une certaine satisfaction à utiliser une révélation aussi formidable – que sa famille n’est pas vraiment la sienne – pour expliquer la descente du jeune Michael Jackson dans la timidité et son obsession de Peter Pan.

Cette théorie souligne également le formidable talent inné de Jackson et son apparence ne correspond pas à celle de ses frères et sœurs comme preuve supplémentaire que quelque chose ne va pas.

Les sceptiques ont utilisé le fil pour souligner que Michael Jackson et sa sœur Janet Jackson ont des caractéristiques très similaires et que Michael, Janet et Jermaine Jackson partagent tous une voix similaire. Il n’est évidemment pas le seul dans la famille à avoir un immense talent musical, et il y a beaucoup de traumatismes infantiles qui pourraient expliquer son comportement plus tard dans la vie.

La théorie pourrait être quelque chose pour aider les fans à passer le temps et à se souvenir d’un musicien qu’ils adoraient à travers un objectif différent, mais elle devrait être beaucoup plus substantielle pour être crédible.