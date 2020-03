Les X-Men sont-ils la clé pour promouvoir plus de diversité dans le MCU?

Le redémarrage des personnages X-Men pour le MCU va finalement se produire, mais les fans commencent à se demander à quel point les personnages deviendront inclusifs. Avec Kevin Feige qui a fait un point fort ces dernières années pour apporter plus de diversité à chaque film MCU, comment cela va fonctionner avec X-Men devient un sujet brûlant.

On pourrait dire que les versions Fox de X-Men étaient déjà diverses à plusieurs égards. Cependant, Feige pourrait aller plus loin avec une poussée plus forte pour apporter un mélange de toutes les races et orientations sexuelles.

Sur les réseaux sociaux, les fans se disputent sur la manière de gérer cette diversité. Doit-il être considéré comme naturel dans les films sans le lire, ou fera-t-il des gestes trop évidents pour que tout le monde sache qu’il est là?

Les X-Men originaux des bandes dessinées étaient tous blancs

Remontez dans le temps 45 ans et les fans de bandes dessinées de Marvel trouveraient les X-Men présentés comme des enfants blancs aisés basés à New York, quelque chose qui était plus ou moins la norme chez les super-héros à l’époque. Ce n’est que des années plus tard que les auteurs de bandes dessinées ont commencé à briser les barrières pour rendre les super-héros plus inclusifs.

Oui, les bandes dessinées l’ont généralement fait avant les films. Dans le cas de X-Men, les films Fox les ont finalement rendus un peu plus diversifiés après que les bandes dessinées en aient fait un peu plus tôt grâce aux écrivains-artistes Len Wein et Chris Claremont.

Plus récemment, ces divers personnages sont devenus beaucoup trop ignorés. Grâce aux films Fox, cependant, de nombreux personnages sont encore bien connus. Storm étant une femme afro-américaine (Halle Berry), ce fut un bon début pour les éditions grand écran, sinon parfaites.

Lorsque les films sont sortis, cela a également aidé à commencer à vendre plus de bandes dessinées X-Men, ce qui n’était pas vraiment arrivé auparavant. Maintenant, il vaut la peine de réfléchir si une franchise de films X-Men encore plus diversifiée revigorera les éditions de bandes dessinées.

Les fans pensent que les X-Men feront progresser l’inclusion de MCU

Sur Reddit, certains commentateurs ont souligné que sans Wein et Clairmont, les X-Men ne se seraient probablement pas diversifiés dans les films. Maintenant, ce n’est qu’une question de moment plutôt que de redémarrage des X-Men au sein du MCU.

La mesure dans laquelle les nouvelles versions seraient inclusives fait toujours débat. Feige devra peut-être inclure les nouveaux personnages diversifiés bientôt créés pour une refonte de la bande dessinée X-Men. Leah Williams et David Baldeón recréent X-Men dans un livre, et ça s’appellera X-Factor.

Cela ne veut pas dire que la bande dessinée X-Men n’a pas essayé encore plus de diversité ces dernières années. Quoi qu’il en soit, il y a eu des plaintes concernant certains personnages (en particulier dans la catégorie LGBTQ) qui ont été mis de côté.

Dans ce redémarrage de la bande dessinée, il y aura un rôle plus important dans la création de personnages aux orientations sexuelles diverses. Feige s’en sortira-t-il, ou fera-t-il simplement sa propre prise?

Quel est le vrai mot sur un nouveau réveil X-Men?

Pour tous ceux qui pensaient que The Eternals n’était pas réel, ou était un écran de fumée pour un film X-Men, Marvel le confirme en quelque sorte aujourd’hui devant le panneau Marvel Studios de samedi dans le hall H: https://t.co/Rd33Sc0Os4

– Jeremy Conrad (@ManaByte) 16 juillet 2019

De nombreux personnages déjà vus dans les films MCU ont des relations tangentielles avec les X-Men, il est donc logique que ces derniers soient vus dans le MCU d’ici peu. À venir The Eternals a un lien direct avec les mutants de X-Men. De plus, Scarlet Witch et son frère Quicksilver étaient les enfants de Magneto dans les bandes dessinées.

Étant donné que le MCU est principalement allé dans sa propre direction, il y aura sans aucun doute des indices et des connexions dans The Eternals et WandaVision de Disney + à propos des mutants X-Men.

Qu’ils s’inspirent directement de la série de livres X-Factor ci-dessus est une autre chose. En pensant que Marvel a encore des batailles internes sur la diversité de leurs personnages, il faudra peut-être beaucoup de compromis pendant un certain temps. Si certains blâment Disney pour cela, la bonne nouvelle est que l’inclusion n’est pas complètement ignorée.