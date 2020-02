Les yachts à voile sont tout aussi coûteux que les yachts à moteur

La façon dont vous aimez voyager est une question importante à considérer lors de l’achat d’un yacht de luxe. Envie de vous balader sur un yacht à voile de luxe ou de naviguer dans la Méditerranée avec style dans un yacht à moteur? Parce que les yachts à moteur et les yachts à voile vont vous coûter tous les deux plusieurs millions – et c’est juste pour les débutants.

Below Deck offre un aperçu voyeur de ce que c’est que de voyager en haute mer avec style. La franchise a entamé une saison de six semaines sur plusieurs yachts à moteur différents, revisitant le même yacht plus d’une fois. Under Deck a affrété Valor à trois reprises. Au-dessous de Deck Mediterranean, Sirocco a présenté deux fois.

Aesha Scott | Greg Endries / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

La franchise pivote désormais vers les voiliers. Le Parsifal III est le bateau à voile sous le pont qui emmène l’équipage et les charters autour des îles grecques. Et bien que l’équipage ait partagé qu’un yacht à voile est presque la moitié de la taille de certains des yachts à moteur sur le pont inférieur, cela ne signifie pas qu’il s’agit d’une remise importante.

Ils coûtent tous les deux des «millions»

Le chef Adam Glick de ci-dessous Yacht à voile a partagé qu’un navire présenté sur le salon vous coûterait plusieurs millions de dollars. “30, 40, 50 millions”, a-t-il déclaré à E News. Le Parsifal III est un voilier de 180 pieds avec six cabines d’invités pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes. Ce voilier fonctionne généralement avec un équipage de neuf personnes.

Glick a ajouté: «Un nouveau voilier de cette taille… et les voiliers sont plus chers, croyez-le ou non, car ils nécessitent un entretien. Vous regardez des voiles qui se détériorent. Eh bien, vous devez remplacer 300 000 $. Juste un entretien. Ils représentent quelle que soit la valeur du bateau, 10% de cela est votre entretien annuel. »

Les yachts à moteur ne sont vraiment pas une meilleure affaire. “Les yachts de plus de 100 pieds coûtent 1 million de dollars par 3,3 pieds – et cela ne tient pas compte des coûts d’entretien”, selon Business Insider. «Certains modèles de yachts plus anciens d’environ 80 pieds peuvent se vendre à six chiffres, mais un superyacht vous fera très probablement reculer d’au moins quelques millions. Un yacht de 84 pieds construit en 2002 et réaménagé en 2015, par exemple, peut coûter 1,45 million de dollars, tandis qu’un yacht de 270 pieds construit en 2013 peut coûter 132 millions de dollars. »

La maintenance est l’endroit où les coûts peuvent vraiment s’additionner

À certains égards, les propriétaires de voiliers économisent un peu de vert sur les prix du gaz. Parce que les voiliers passent du temps à conduire avec le vent, le voilier économise sur les dépenses en carburant, selon Dream Yacht Charter. Selon Business Insider, les dépenses annuelles de carburant des yachts à moteur peuvent coûter environ 400 000 $ par an aux propriétaires.

Mais les deux navires nécessitent un entretien et doivent finalement accoster quelque part. «Pour les yachts à moteur, des vérifications régulières du moteur et des vidanges d’huile ajouteront un montant substantiel aux frais d’entretien totaux. Mais sans entretien, les pannes mécaniques deviennent plus fréquentes et entraînent rapidement des coûts beaucoup plus élevés que prévu », rapporte Dream Yacht Charter. «Pour les voiliers, les voiles et le gréement doivent être régulièrement entretenus et, dans de nombreux cas, remplacés tous les 5 ans.»

Les voiliers et les yachts à moteur doivent également inclure l’approvisionnement. Un capitaine de superyacht a dépensé environ 50 000 $ pour une saison de huit semaines. N’oubliez pas non plus de payer l’équipage. Par exemple, un yacht de 130 pieds avec cinq membres d’équipage peut coûter 32 500 $ par mois. Le salaire journalier peut être d’environ 14 255 $ pour deux mois de travail.

L’essentiel, c’est qu’un yacht à voile peut être propulsé par le vent et peut être plus compact, cela ne signifie pas que ces navires coûtent moins cher.