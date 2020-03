L’escadron suprême pourrait venir au MCU: qui sont-ils?

Des nouvelles récentes d’initiés suggèrent que l’univers cinématographique Marvel (MCU) pourrait avoir l’intention de faire entrer le Squadron Supreme dans le paysage via un super-héros en particulier. Pourtant, qui sont les Squadron Supreme et quelle pertinence ont-ils dans le calendrier actuel? Comment l’équipe pourrait-elle influencer – encourager ou entraver – les Avengers existants et les futurs membres?

Qui est le Squadron Supreme?

Le Squadron Supreme est une équipe de super-héros fictifs apparaissant dans les bandes dessinées Marvel et, bien que plusieurs itérations de l’équipe existent, l’équipe originale a été créée par Roy Thomas et John Buscema. L’équipe était dérivée de la méchante équipe, le Squadron Sinister, et ils ressemblent intimement à quelques visages familiers de DC. Alors, qui sont les principaux membres de l’équipe?

Le Squadron Supreme se compose de Hyperion, Nighthawk, Doctor Spectrum, Power Princess et Whizzer; Cependant, plusieurs héros mineurs sont également intervenus pour aider les membres principaux, similaires aux Avengers d’origine (et à leurs “acolytes” associés). Chose intéressante, les membres de l’équipe sont assez étroitement basés sur DC League Justice.

Hyperion est une réponse au Superhumain de DC, car il possède une force, une endurance, une vitesse, une durabilité, un vol et une respiration puissants surhumains. Nighthawk manque de pouvoirs, mais bénéficie d’une formation approfondie au combat et utilise une variété d’armes avancées, similaires à Batman. Doctor Spectrum offre une projection et une manipulation d’énergie et est une réponse aux lanternes de DC. Power Princess offre un ensemble de compétences similaires à Superman et est essentiellement Wonder Woman 2.0. Whizzer se déplace à des vitesses surhumaines comme The Flash. Alors, lequel de ces personnages pourrait venir en premier au MCU (pour ouvrir la voie au reste de l’équipe)?

Des rapports d’initiés suggèrent que Marvel Studios cherche à interpréter Chris Pine en tant que docteur Spector dans le MCU

Selon We Got This Covered (WGTC), Marvel Studios envisage Chris Pine pour la version MCU de Green Lantern, Doctor Spector. Chris Pine joue actuellement l’intérêt amoureux de Diana dans Wonder Woman, mais il a également dépeint James T. Kirk dans le redémarrage de Star Trek; Bref, il n’est pas étranger aux spectacles et franchises de fantasy / science-fiction.

Le magasin a rapporté – en s’appuyant sur les mêmes sources qui savaient que She-Hulk et Mme Marvel venaient à Disney + avant l’annonce officielle – que Pine était en lice pour le docteur Spector. Marvel prévoit d’utiliser Spector (entre autres personnages) pour amener le Squadron Supreme dans le paysage Marvel. On ne sait pas si l’équipe viendra au cinéma ou Disney +.

Considérant que plusieurs théories suggèrent que les phases MCU suivantes diviseront nos héros en plusieurs équipes de super-héros, par opposition à une grande équipe de Avengers, une telle introduction ne semble pas hors de question.

Les fans de MCU peuvent venir assister à A-Force, The Young Avengers, The Illuminati, The Squadron Supreme et les Thunderbolts alors que la plateforme de streaming et le monde du cinéma entament une intense conversation croisée. Espérons que cette rumeur se révélera crédible, car voir Pine dans le monde Marvel serait tout à fait un régal.