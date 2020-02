Lesley Manville: j’ai gagné mon succès

2020-02-09 22:30:04

L’actrice vétérane Lesley Manville estime qu’elle a gagné le droit de choisir ses rôles.

L’actrice de 63 ans – qui a connu du succès sur scène et sur grand écran – a travaillé avec diligence pendant de nombreuses années, et Lesley est maintenant déterminée à tirer le meilleur parti de ses opportunités, en disant que “tout arrive au bon moment” “.

Elle a déclaré au journal Sunday Times: “Je pense que c’est ce vers quoi je travaille tout le temps.

“Je ne pense pas que je ne l’ai pas mérité. Je ne pense pas que je ne le mérite pas. Je ne pense pas avoir été en retard dans mon travail. Où je suis maintenant, je me sens vraiment bien pour Lesley Manville . Tout vient au bon moment. ”

La star vétéran a joué un large éventail de rôles au cours de sa carrière – mais elle a toujours été en mesure de laisser ses émotions à la porte de la scène.

Lesley a partagé: “Je n’ai pas de problème avec ça.

“Ce n’est pas sain. Je suis sûr que c’est à cause de mon temps de travail avec Mike Leigh. La discipline avec lui est que vous êtes dans le caractère, mais vous le surveillez aussi. Vous devez débriefer et décoder tout cela. Donc , non – je suis hors scène et, honnêtement, c’est parti. Je ne voudrais pas ramener ça à la maison. ”

Lesley a précédemment salué l’attitude changeante d’Hollywood envers les acteurs et actrices plus âgés.

La star acclamée a dit qu’elle était heureuse de voir plus d’hommes et de femmes d’âge mûr se voir attribuer des rôles dans des films à gros budget – même si elle a noté que cela avait pris “un temps terriblement long”.

Elle a dit: “C’est un peu ennuyeux que c’est quelque chose dont nous devons parler parce que cela devrait être une évidence … mais il y a eu un changement parce que ça s’améliore. Cela a pris énormément de temps.”

