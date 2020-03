Leslie Jones organise un redémarrage de «Supermarket Sweep» et l’émission est à la recherche de candidats

Appel à tous les acheteurs d’épicerie champions. Il est maintenant temps de mettre à l’épreuve vos compétences en maniement de charrettes. Les producteurs recherchent des équipes de personnes pour participer au prochain redémarrage de Supermarket Sweep. L’émission sera diffusée sur ABC et sera animée par SNL alum Leslie Jones.

ABC ramène un jeu télévisé classique

Supermarket Sweep était un jeu télévisé populaire qui a été diffusé dans diverses incarnations depuis les années 1960. La série originale a débuté en 1965 et s’est déroulée jusqu’en 1967 sur ABC. Les reprises de l’émission ont été diffusées au milieu des années 1990 sur Lifetime et au début des années 2000 sur Pax. (Vous pouvez regarder des épisodes de la version des années 1990 sur Buzzr.)

Le concept du spectacle est simple. Des équipes d’acheteurs utilisent leurs compétences d’achat et leur connaissance des produits en parcourant le supermarché, remplissant leurs chariots d’articles de grande valeur. L’équipe avec le plus grand total au registre à la fin du «balayage» gagne. Dans la nouvelle version, le prix en espèces est de 25 000 $ – pas mal pour un voyage au magasin.

Leslie Jones est un grand fan de «Supermarket Sweep»

Jones est un grand fan de Supermarket Sweep et a joué un rôle clé dans la réalisation du renouveau, selon Deadline. Le comédien est l’un des producteurs exécutifs de l’émission.

“J’ai toujours rêvé de participer à Supermarket Sweep”, a-t-elle déclaré dans un communiqué après qu’ABC a annoncé qu’elle allait reprendre la série. «Sérieusement, j’ai essayé pour le spectacle il y a des années; et après m’être détourné, je savais que je devrais prendre les choses en main. Être capable de redonner vie au jeu télévisé emblématique sur ABC est mon ultime histoire de rachat! »

Comment participer au «Supermarket Sweep»

Un panier vide | BSIP / Universal Images Group via .

Les producteurs recherchent actuellement des équipes de personnes pour participer au Supermarket Sweep. Une annonce sur Backstage – qui recherche spécifiquement des paires père / fils ou mère / fils – dit qu’ils recherchent des personnes avec “de grandes personnalités et une passion pour tout ce qui est épicerie!” qui “veut se déchaîner dans les allées.”

Pour postuler, rendez-vous sur supermarketsweep.castingcrane.com. Vous devrez fournir une photo et répondre à des questions sur votre personnalité, votre famille, ce que vous aimez (et n’aimez pas) à propos de l’épicerie, quel serait le nom d’inspiration alimentaire de votre équipe et ce que vous feriez de vos gains.

Une chose que vous ne devriez certainement pas faire est de bousculer Jones sur la façon de participer à l’émission. “JE NE SUIS PAS CELLE QUI JET,” écrit-elle sur Instagram. “Ne me demandez pas sh * t !! Accédez au lien et découvrez comment participer à l’émission. Non je ne chercherai rien pour personne NE DEMANDEZ PAS !! C’est pour les gens qui seront à la! SUPERMARCHÉ SWEEP YALL! ”

Aucune date de diffusion n’a encore été annoncée pour le nouveau Supermarket Sweep. Selon l’annonce, les premières interviews seront menées via Skype et la production aura lieu un peu plus tard en 2020 à Los Angeles.

Lire la suite: Leslie Jones dit qu’elle a été attirée par Seth Meyers et cet autre membre du casting de «SNL»

Découvrez la feuille de triche de Showbiz sur Facebook!