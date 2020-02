Leslie Jones s’abstient de voter aux Oscars

2020-02-09 20:30:04

La star de la comédie Leslie Jones a révélé qu’elle s’était abstenue de voter pour la majorité des Oscars en raison du manque de diversité.

Leslie Jones s’est abstenue de voter pour la majorité des Oscars en raison d’un manque de diversité.

La star de la comédie, âgée de 52 ans, a révélé via Twitter qu’elle “n’avait pas pris longtemps” pour savoir qui soutenir les Oscars de cette année, admettant qu’elle n’avait voté que pour les catégories dans lesquelles les cinéastes, compositeurs et acteurs noirs ont reçu des nominations.

Leslie – qui a révélé qu’elle avait voté pour sa compagne Cynthia Erivo – a écrit sur la plateforme de micro-blogging: “Welp Je viens de terminer de voter pour les Oscars. Cela n’a pas pris longtemps car il n’y a pas de Noirs dessus. J’ai donc voté pour @ CynthiaEriVo et s’est abstenu pour le reste du vote. #Moreblackpeopleplease (sic) ”

Cynthia Erivo est la seule actrice noire à avoir été nominée cette année, et le manque de diversité parmi les nominés est redevenu une source de controverse.

Pendant ce temps, Billy Crystal a récemment remis en question la décision d’organiser un Oscars sans hôte, disant que ce serait comme “avoir un procès sans témoins”.

Le comédien vétéran – qui a organisé la cérémonie de remise des prix à neuf reprises – a admis qu’il n’était pas fan du concept sans hôte, révélant qu’il aime la tradition d’avoir une personne à la barre.

Interrogé sur les dispositions pour les Oscars de cette année, Billy a déclaré: “[It is like] avoir un procès sans témoins. Se déplace plus rapidement, mais pas tout à fait le résultat que vous souhaitez. ”

Billy estime qu’avoir un hôte est important pour le succès global de l’émission.

La star de la comédie – qui a accueilli les Oscars pour la première fois en 1990 – a déclaré: “J’ai toujours aimé être là-bas.

“J’ai adoré, je suppose, la confiance, que vous savez, que l’Académie du film avait en moi pour m’amener là-bas, et j’ai senti que c’était un grand honneur de le faire. Et je pense que lorsque vous avez une émission qui est tant que c’est le cas, les choses vont arriver.

“Et je pense que le problème avec le non-hôte, peut-être, c’est qu’il n’y a personne pour capitaliser sur ce moment, comme vous l’avez fait quand la mauvaise meilleure image a été nominée.”

Mots clés: Leslie Jones, Billy Crystal

Retour au flux

.