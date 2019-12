Leslie Knope pourrait-elle survivre grâce à son salaire?

Leslie

Knope, interprété par Amy

Poehler, était un favori des fans sur Parcs et loisirs. Comme le

directeur adjoint du département des parcs et loisirs, Leslie a travaillé pour garder

la ville fictive de Pawnee, Indiana, en cours d'exécution. Sa nature optimiste attachante

elle aux fans et tous les personnages fictifs de Parcs et loisirs,

mais savez-vous combien elle aurait gagné pour ses efforts? Nous avons des

estimations.

Combien Leslie Knope aurait-elle gagné dans la vraie vie?

Fans de Parc et loisirs en savoir beaucoup sur Leslie

la vie. Elle a grandi dans la ville fictive de Pawnee, Indiana, et a décidé d'aller

dans la fonction publique de la ville où elle a grandi, en partie parce qu'elle

apprécié les programmes pour enfants offerts par la ville. Le salaire n'a probablement pas fait de mal

non plus. Selon Porte en verre,

quelqu'un dans la position de Leslie gagnerait entre 50 000 $ et 88 000 $ par

an. En raison de son séjour dans le système, le salaire de Leslie était probablement

fin de l'échelle tout en travaillant comme assistant réalisateur.

Amy Poehler en tant que Leslie Knope

Leslie rejoint plus tard le conseil municipal. Dans la plupart des cas, le conseil

les fonctions des personnes sont à temps partiel et ceux qui prennent le travail sont payés par jour. Certains

les villes ne paient absolument rien aux membres de leur conseil, tandis que d’autres

taux journalier assez généreux. UNE conseil

membre peuvent s’attendre à gagner entre 0 $ et 50 000 $ par an, mais ils

détiennent également des emplois réguliers à plein temps, Chron.

Où habitait Leslie Knope?

Alors que Leslie a passé une partie de Parcs

et loisirs célibataire, elle finit par s'installer avec Ben Wyatt.

Ensemble, la paire a acheté une maison assez vaste. Alors que la maison réelle utilisée

dans le spectacle est situé à Sherman Oaks, en Californie, regardons combien

une maison similaire coûterait le

ville réelle sur laquelle Pawnee est basée.

La résidence Sherman Oaks est une maison de 5 chambres et 4 salles de bains construite

en 1938. À Sherman Oaks, la maison est évaluée à environ 1,3 million de dollars aujourd'hui,

bien qu'il ait été vendu pour la dernière fois en 1998 au prix d'aubaine de 380 000 $, selon

à Zillow. Depuis Pawnee, Indiana, est basé sur le Muncie réel,

Indiana, notre recherche devrait commencer là-bas. Selon Zillow, la moyenne

à Muncie coûte environ 85 000 $. La maison de Leslie et Ben était assez grande,

cependant, cela coûte probablement plus cher que la moyenne.

Aujourd'hui, Muncie est au milieu d'un boom immobilier. Nombreuses

de nouvelles et grandes maisons sont en cours de construction dans la ville, offrant vivant

espace et finitions luxueuses. Leurs étiquettes de prix correspondent à leur haut de gamme

finitions. La maison de Leslie et Ben était un peu plus ancienne, même si elle était loin

rustique. On peut constater qu’ils auraient probablement payé environ 300 000 $

pour une maison similaire dans la vraie vie. Compte tenu des salaires de Leslie et Ben, ils

n’ont eu aucun problème pour payer leur logement.

Leslie Knope a-t-elle eu des dépenses supplémentaires?

Le salaire de Leslie, couplé à celui de Ben, était probablement suffisant pour

payer pour leur maison et vivre une vie assez confortable, mais les fans ont peut-être remarqué

Leslie est assez libre avec de l'argent comme si elle en avait une tonne. Une

Utilisateur Reddit note que Leslie aimait faire des cadeaux pour les gens et célébrer

jours assez standard. Même si elle faisait chaque cadeau, les fournitures auraient coûté

une fortune.

Mais elle n'a pas fait tous les cadeaux, et même les réunions de la mairie

avait des sacs de cadeaux. En plus d'offrir des cadeaux à des amis et des citadins,

Leslie avait une préférence alimentaire qui aurait coûté un joli sou. Son obsession

avec des gaufres du restaurant peut ne pas sembler être un gros problème, mais au fil du temps, le

les dépenses s'additionnent, tout comme Gilmore Girls ' Lorelai

Le penchant de Gilmore pour dîner au restaurant.

Alors, pouvait-elle se permettre de vivre de son salaire? Très probablement, bien que

le cadeau a probablement entamé sérieusement ses économies. Dans l'ensemble, cependant,

Leslie et Ben pourraient vivre assez confortablement dans leur ville natale fictive.