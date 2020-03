L’étiquette de Megan Thee Stallion affirme qu’elle ment à propos de son interdiction de sortir de la musique

Megan Thee Stallion (Megan Pete) a connu l’une des meilleures années de toute rappeuse en 2019. Mais même si elle a peut-être eu une chaude fille l’été à la surface, elle n’aurait pas ratissé l’argent qui aurait dû accompagner un tel succès . Selon Megan, son label est la raison de son manque de liquidités.

Megan Thee Stallion | Rich Fury / .

Contrat de Megan

De nouveaux artistes qui signent d’horribles contrats sont un conte aussi vieux que le temps. Mais Megan ne prend pas les abus couchés. Elle a décidé d’exposer son label, 1501 Entertainment pour l’avoir empêchée de sortir son nouvel album, Suga.

“Quand j’ai signé, je ne savais pas vraiment ce qui était dans mon contrat”, a-t-elle déclaré sur Instagram Live. «J’étais jeune, je pense que j’avais 20 ans et je ne sais pas tout ce qui était dans ce contrat. Donc, quand j’ai rejoint Roc Nation, j’ai eu de la gestion, de la vraie gestion, de vrais avocats et ils se disaient: “Savez-vous que cela est dans votre contrat?” Et je me disais: “Oh d * mn, c’est fou. Non, je ne savais pas. “”

Après avoir appris le contenu de son contrat, elle aurait tenté de renégocier les conditions.

“Donc, je ne suis pas fâchée à 1501”, a-t-elle poursuivi. «Je n’étais pas bouleversé parce que je me disais:« Eh bien, tout le monde est cool, nous sommes tous en famille. C’est cool, c’est sympa. Permettez-moi simplement de leur demander de n **** s de renégocier mon contrat. »Dès que j’ai dit:« Je veux renégocier mon contrat », tout est parti. Tout s’est mal passé, tout est parti à gauche. Alors maintenant, ils disent à une chienne qu’elle ne peut pas laisser tomber aucune musique. “

Megan poursuit 1501 Entertainment

Après avoir révélé ce qui se passait, Megan a déposé une plainte contre le label pour dommages et intérêts.

Dans le procès, Megan dit que son contrat a été mis en place afin que le label reçoive 60% de ses revenus d’enregistrement, selon TMZ. Bien que l’argent restant irait à Megan, elle devait utiliser son propre argent pour payer les choses nécessaires à son travail comme les artistes vedettes, les ingénieurs du son et les mixeurs. Elle a également affirmé qu’elle n’avait obtenu aucun argent de ses tournées ou de ses spectacles.

1501 répond

Le PDG de 1501, Carl Crawford, a récemment parlé à Billboard pour abattre les revendications de Megan.

“C’est tout un mensonge”, a-t-il déclaré à la chaîne. «Rien n’est vrai qu’elle a dit. Je suis avide et je lui prends de l’argent, c’est fou. Je n’ai jamais essayé de ne rien lui prendre. La seule chose que nous ayons jamais faite, c’est donner, donner, donner. »

Il a ensuite blâmé Roc Nation pour la discorde.

“Tout le monde dans l’industrie sait que c’est ce que font Jay-Z et Roc Nation: ils entrent, ils trouvent les plus petites choses qui ne vont pas avec le problème – parce qu’il n’y avait pas de problèmes avant son départ – et puis elle dit que je ne l’ai pas fait” tu veux négocier? il a dit. «D’accord, dites à tout le monde votre définition de la négociation. Votre définition est «OK. Je vais envoyer les anciens avocats de Suge Knight venir, et c’est un bâton… »Bien sûr, je me dis« ce n’est pas une négociation. C’est un vol. »»

“Ils veulent faire croire que je suis gourmand? Non, ils essaient de me tenir à l’écart de tout. Elle n’arrête pas de dire: «Ils n — comme là-bas a négocié mon contrat.» Ces gaz n * sont assis juste à côté d’elle. T. Farris est le seul. Sa maman a signé le contrat. »