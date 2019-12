L'étoile la mieux payée de YouTube en 2019 a gagné 26 millions de dollars

Beaucoup de gens savent que YouTube est une très grosse entreprise de nos jours. Le site était autrefois simplement une plate-forme qui hébergeait des vidéos, mais de nos jours c'est une rampe de lancement pour les créateurs qui aimeraient avoir une carrière dans la création de contenu pour les fans.

Bien qu'il soit assez difficile de le faire sur YouTube, certaines des personnes les plus populaires sur le site ont le potentiel de récolter une tonne d'argent. En fait, en 2019, la star de YouTube la mieux payée a fait un énorme 26 millions de dollars.

La star la mieux payée de YouTube est Ryan Kaji, 8 ans

Le logo YouTube | Aytac Unal / Anadolu Agency / .

Ryan Kaji est le nom de la star derrière Ryan’s World, une chaîne qui passe en revue les jouets des enfants, réalise des expériences et enseigne aux enfants des choses amusantes et éducatives.

Avec l'aide de ses parents, Kaji a commencé à faire des vidéos YouTube en 2015 à l'âge de 3 ans environ. À l'époque, la chaîne s'appelait Ryan ToysReview, et la plupart des vidéos impliquaient Kaji déballant des jouets et jouant avec eux devant une caméra. Après quelques mois, la chaîne a commencé à acquérir de plus en plus de vues. Depuis lors, il est devenu l'une des chaînes pour enfants les plus populaires de la plateforme, avec plus de 22 millions d'abonnés et 33 milliards de vues.

"C'est le plus grand de ce genre de programmation qui reçoit des milliards de vues par semaine sur YouTube", a déclaré le fondateur de TubeFilter, Josh Cohen, à propos des vidéos jouets de Kaji. "Vraiment personne n'en parle, mais c'est fou une fois que vous commencez à gratter la surface."

La renommée de Kaji l’a sans aucun doute rendu assez influent dans le secteur du jouet. Il a été rapporté que ses vidéos, en particulier celles qui sont largement vues, affectent la vente de jouets.

Comment Ryan Kaji a gagné 26 millions de dollars en 2019

Comme pour de nombreuses chaînes YouTube populaires, Ryan’s World gagne beaucoup d’argent grâce aux produits publicitaires et au parrainage de marques.

Cependant, Kaji a également une gamme de produits sous son nom. Il a sa propre gamme de jouets chez Walmart, une marque de brosses à dents, une application mobile et un jeu vidéo.

Kaji joue également dans une émission sur Nickelodeon intitulée Ryan’s Mystery Playdate. On a dit qu'il avait également un accord avec Hulu.

Quels YouTubers Ryan Kaji a-t-il battus?

Le montant d'argent gagné par Kaji est très impressionnant quand on regarde les YouTubers extrêmement populaires qu'il a réussi à battre.

Dude Perfect, une chaîne dirigée par cinq amis qui se sont rencontrés à la Texas A&M University, est la deuxième place sur la liste des plus hauts revenus de YouTube. Les gars sont connus pour leurs impressionnantes vidéos de "trucs tournés", mais ils ont aussi beaucoup d'autres ébats comiques. Ils ont près de 50 millions d'abonnés et ont gagné 20 millions de dollars en 2019.

En troisième place, Anastasia Radzinskaya, une russe de 5 ans, est la vedette d'une chaîne familiale appelée Like Nastya Vlog. Comme Ryan Kaji, la plupart des vidéos de Radzinskaya consistent à jouer à des jeux et à sortir avec ses parents. Elle compte plus de 42 millions d'abonnés et a gagné 18 millions de dollars en 2019.

À la quatrième place se trouve le duo de comédie composé de Rhett McLaughlin et Link Neal – également connu sous le nom de Rhett & Link. Les deux sont connus pour leur chaîne Good Mythical Morning, où ils téléchargent des vidéos d'eux essayant des choses scandaleuses. Ils comptent actuellement plus de 15 millions d'abonnés et ont gagné 17,5 millions de dollars en 2019.

À la cinquième place se trouve le gourou du maquillage Jeffree Star. Il est devenu célèbre en tant que star de MySpace avant de passer à YouTube dans les années 2010. Jeffree Star a été impliqué dans un certain nombre de controverses, mais il semble toujours avoir une grande base de fans. Il compte actuellement plus de 16 millions de dollars d'abonnés et a gagné 17 millions de dollars en 2019.

Les autres YouTubers sur la liste des hauts revenus incluent PewDiePie, Markiplier et VanossGaming.