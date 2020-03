LeToya Luckett-Walker enceinte

L’ancienne chanteuse de Destiny’s Child, LeToya Luckett-Walker, est enceinte de son deuxième enfant.

LeToya Luckett-Walker est enceinte.

L’ancienne chanteuse de Destiny’s Child et son mari Tommicus Walker – qui ont déjà ensemble Gianna, âgée de 14 mois – ont révélé sur Instagram jeudi (19.03.20) qu’ils attendaient leur deuxième enfant et remercia Dieu de les “avoir bénis” avec un autre bébé .

LeToya a partagé une photo de sa bosse croissante et a écrit: “Cher Dieu, merci. Grandir et rayonner dans ta lumière et ton amour! Ravi et reconnaissant pour notre petit paquet.”

Son mari a commenté: “Je vous ai dit que nous allions / repartions … merci Dieu [prayer and heart emojis] (sic) ”

Tommicus – qui a également une fille Madison issue d’une relation précédente – a partagé sa propre publication Instagram annonçant la bonne nouvelle.

Il a écrit: “Merci mon Dieu d’avoir béni ma femme pour porter notre enfant en bonne santé au nom de Jésus P.S. J’ai dit que je reviendrais comme un sprinter.”

Il a ensuite ajouté le verset de la Bible 1 Samuel 1:27, “J’ai prié pour cet enfant, et le Seigneur m’a accordé ce que je lui ai demandé.”

Le couple – qui s’est marié en décembre 2017 – a reçu les félicitations de leurs célèbres amis.

L’ancien camarade de bande de LeToya, Kelly Rowland, a écrit: “AWWW’nn félicitations !! emojis de prière](sic) ”

Ludcaris a simplement répondu avec quatre emojis de prière, incitant LaToya, 39 ans, à répondre: “ludacris Round 2 bro [heart emoji] (sic). ”

L’actrice de «Greenleaf» a précédemment décrit être une mère de Gianna comme l’une de ses «plus grandes joies».

Partageant des photos du premier anniversaire du tot en janvier, elle a écrit sur Instagram: “” Mon bébé a 1 ans !!!! Gianna, tu es tout ce pour quoi nous avons prié et plus encore. Mon cadeau. Ma lumière. Mon amour. Mon changement pour le mieux. Votre doux sourire réchauffe mon cœur et votre personnalité drôle et vibrante est TOUT!

“Vous voir grandir est l’une de mes plus grandes joies. Vous entendre rire est l’une des meilleures parties de ma journée. Dieu est INCROYABLE et j’expérimente sa bonté chaque fois que vous m’appelez” maman “. Je vous aime mon petit Gigi !!! Je suis tellement fière d’être ta maman !!! (sic) “

